మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి రిమ్స్లో వెంటిలేటర్లు చోరీ చేశారు
Adilabad RIMS Hospital Ventilators Case Solved : ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జరిగిన వెంటిలేటర్ల చోరీ కేసును పోలీసులు చేధించారు. ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అక్టోబర్ 30న చోరీ జరిగింది.
Published : November 7, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 1:34 PM IST
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జరిగిన వెంటిలేటర్ల చోరీ కేసును పోలీసులు చేధించారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసి, వారి నుంచి 5 వెంటిలేటర్లు, రూ.లక్ష నగదు, కారు, బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు మహారాష్ట్ర వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
అసలేం జరిగింది
గత నెల 30న మధ్యాహ్నం ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లోని రెండో అంతస్తులో ఉన్న ఆర్ఐసీయూ విభాగంలో చోరీ జరిగింది. ఇద్దరు వ్యక్తులు పల్మనాలజీ విభాగంలోని ఆర్ఐసీయూ వార్డు, చెస్ట్, టీబీ వార్డుల్లో మొత్తం కలియ తిరిగారు. ఆ తర్వాత ఆయా వార్డుల్లో ఉన్న నాలుగు వెంటిలేటర్లను దొంగతనం చేశారు. ఆ సమయంలో అక్కడ డాక్టర్లు లేనప్పటికీ, స్టాఫ్ నర్సులు, సెక్యూరిటీ గార్డు, పేషెంట్ కేర్ ఉన్నట్లు సమాచారం. పట్టపగలే చోరీ జరుగుతుంటే వారంతా ఏం చేస్తున్నారనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
ఘటన జరిగిన 4 రోజుల తర్వాత కేసు నమోదు
4 రోజుల తర్వాత దొంగతనం జరిగిందన్న విషయం అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. అంటే ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రి పర్యవేక్షణ ఎలా ఉందో తెలియజేస్తోంది. దీనిపై రిమ్స్ డైరెక్టర్ జైసింగ్ రాఠోడ్ టూ టౌన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ ఫుటేజ్ను అందజేశారు. సీఐ నాగరాజు ఆ విభాగాన్ని సందర్శించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే అత్యవసరంగా రోగులకు ఆక్సిజన్ అందించాల్సిన పరికరాలు లేకపోతే కనీసం డాక్టర్లు కూడా దాని గురించి ఆరా తీయకపోవడం అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
గత సంవత్సరం కూడా చోరీ
ఒక్కో వెంటిలెటర్ విలువ రూ.8 లక్షల వరకు ఉంటుందని, సుమారు రూ.35 లక్షల విలువ గల పరికరాలు దొంగతనం కావడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ చోరీ ఘటనలో నిందితులకు కొంతమంది ఆసుపత్రి సిబ్బంది సహకరించినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఇదిలా ఉండగా, గత సంవత్సరం ఎంఐసీయూలో కూడా ఒక వెంటిలెటర్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఎత్తుకెళ్లిన విషయం సైతం బయటపడింది.
డాక్టర్లు, సిబ్బంది, సూపర్వైజర్లు, సెక్యూరిటీ గార్డుల పర్యవేక్షణ లోపంతోనే ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు ఈ చోరీలో రిమ్స్కు సంబంధించిన సిబ్బంది సహకారం ఉంటుందనే చర్చసాగుతోంది. దొంగతనం విషయంలో ఆసుపత్రి సిబ్బంది పాత్రపై కూడా పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.
తరచూ వివాదాలు - ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో అసలు ఏం జరుగుతోంది?