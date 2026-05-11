కరీంనగర్‌ నగల దుకాణం చోరీ కేసు - పోలీసుల అదుపులో దోపిడీ గ్యాంగ్?

కరీంనగర్‌ నగల దోపిడీ, కాల్పుల కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం - దొంగల ముఠాలో కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - ముఠా సభ్యుల సమాచారంతో ఓ వ్యాపారి వద్ద కొంత బంగారం స్వాధీనం

Karimnagar Jewelry Robbery Case Update
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 9:08 AM IST

Updated : May 11, 2026 at 9:36 AM IST

Karimnagar Jewelry Robbery Case Update : కరీంనగర్‌లో సంచలనం సృష్టించిన పీఎంజే ఆభరణాల దుకాణం దోపిడీ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు పురోగతి సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. దొంగల గ్యాంగ్​లో కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. మే 3వ తేదీన ఐదుగురు దొంగలు నగల షాపులో సిబ్బందిని బెదిరించి, కాల్పులు జరిపి 1.6 కిలోల బంగారు నగలు దోపిడీ చేసిన విషయం విధితమే.

పోలీసుల అదుపులో ముఠా సభ్యులు : ఈ కేసులో నిందితులను పట్టుకునేందుకు హైదరాబాద్, కరీంనగర్​లకు చెందిన బృందాల ఆధ్వర్యంలో సుమారు 100 మంది పోలీసులు కరీంనగర్​లోని వందల సీసీటీవీ కెమెరాలను నిశితంగా పరిశీలించి, ఒక్కో ఆధారాన్ని సేకరించడం ద్వారా దోపిడీ ముఠా సభ్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా తెలిసింది. చోరీ జరిగిన మరుసటి రోజే గ్యాంగ్ సభ్యుల అనవాళ్లను పోలీసులు గుర్తించారు. కరీంనగర్‌ నుంచి ముఠా పారిపోయిన రూట్​తో పాటు ధర్మపురి, పెద్దపల్లి పట్టణాల్లో వారు బస చేసిన లాడ్జిలను గుర్తించారు.

సెల్‌ఫోన్‌ కాల్‌ డేటా ఆధారంగా బిహార్, మహారాష్ట్రలకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్, బంధువులపై నిఘా ఉంచి గ్యాంగ్ సభ్యులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దోపిడీ చేసిన బంగారు ఆభరణాల విక్రయంపై ముఠా నాయకుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో కరీంనగర్‌కు చెందిన స్పెషల్ పోలీస్ టీం బెంగాల్​లోని ఓ వ్యాపారి వద్ద కొంత మొత్తంలో బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం.

అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే? : ఈ నెల 3వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల సమయంలో కరీంనగర్​లోని పీఎంజే జువెల్లరీ షాపులోకి వినియోగదారులుగా వచ్చిన ఐదుగురు దొంగలు లోపలికి వెళ్లి నగలు చూపించమని అడగగా, సిబ్బంది పసిడి ఆభరణాలు చూపించారు. అనంతరం దుండగులు బంగారం షాప్​ సిబ్బందిని గన్​తో బెదిరించారు. ఆ తర్వాత వారిని కట్టేసి కాల్పులు జరిపి, చూపించిన పసిడి నగలతో ఉడాయించారు. ఈ క్రమంలో కాల్పుల్లో ముగ్గురు జువెల్లరీ సిబ్బంది గాయపడగా, వారిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించిన సీపీ గౌస్​ ఆలం పరిశీలించి విచారణ జరుపుతున్నారు. పీఎంజే దుకాణం సమీపంలోని డ్రైనేజీలో కత్తెర, తుపాకీ మ్యాగ్జిన్​, ప్లాస్టర్​ గుర్తించారు. ఘటనా స్థలిలో బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకుని సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా దుండగుల కోసం గాలింపు ప్రారంభించారు.

బస చేసిన అద్దె గదిని కనిపెట్టిన పోలీసులు : ఈ నెల 1వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ధర్మపురికి మొదట నలుగురు దుండగులు వచ్చారు. లాడ్జిలో ఏసీ గదిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఒకటి, రెండు తేదీలకు గానూ రూ.2400, మూడో తేదీన ఉదయం 6 గంటలకు ఖాళీ చేసి మరో రూ.600 చెల్లించినట్లుగా రసీదులను పోలీసులు గుర్తించారు. తొలుత వచ్చిన నలుగురితో పాటు మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కింద గదిని అద్దెకు తీసుకున్నట్లుగా లాడ్జి సిబ్బంది చెబుతున్నారు. దొంగల ముఠా సభ్యులు కరీంనగర్‌కు వచ్చి పసిడి నగలను దోచుకుని తిరిగి ధర్మపురికి చేరుకుని అక్కడి నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు పారిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎవరికీ చిక్కకుండా ఉండేందుకు తప్పుడు ఆధార్ సంఖ్య, సమాచారాన్ని రసీదులో ఎంటర్ చేసినట్లు తేలింది.

సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలు : ధర్మపురిలోని మహాలక్ష్మి పుష్కర్ ఘాట్ సమీపంలో దొంగలు వాడిన పల్సర్ బైక్, శిరస్త్రాణాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసు జాగిలాలను తెప్పించి గాలింపు చేపట్టినప్పటికీ ఎటువైపు వెళ్లారనే ఆచూకీ మాత్రం లభ్యం కాలేదు. ముఠా సభ్యులు బైక్‌కు వాడిన నెంబర్ ప్లేట్ సైతం ఓ కారుదని తేలింది. మరో అపాచీ బైక్ మంచిర్యాల జిల్లా కలమడుగు గ్రామ సమీపంలో లభ్యమైనట్లుగా సమాచారం. మే 3వ తేదీన ఉదయం ఆరున్నరకు ధర్మపురి నుంచి వెళ్లినట్లుగా సీసీటీవీ కెమెరాల్లో నమోదైంది. దోపిడీ తర్వాత మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు ధర్మపురి మండలం నక్కలపెంట మీదుగా వెళ్తున్నట్లుగా పలు దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

