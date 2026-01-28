ETV Bharat / state

మేడారం జాతరకు వెళ్తున్నారా? - అయితే ఈ పార్కింగ్​ ప్రదేశాలను గుర్తు పెట్టుకోండి

నేటి నుంచి మేడారం జాతర మహాఘట్టం ప్రారంభం - ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టిన పోలీసులు - వాహనాలకు అనువుగా పార్కింగ్​ ప్రదేశాలు ఏర్పాటు - 4వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్న ఆర్టీసీ

Medaram Jatara Route Map
Medaram Jatara Route Map (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Medaram Jatara Route Map : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సారి మేడారం జాతరను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. సమ్మక్క-సారలమ్మ వన దేవతలను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు చాలా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాదిగా తరలి వస్తున్నారు. ఇందు కోసం సర్కార్​ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ఈ మహా జాతర రెండేళ్లకొకసారి జరగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు జాతర వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. ఈ నాలుగు రోజుల పాటు మేడారం జాతరలో ట్రాఫిక్​ నియంత్రణ అత్యంత ముఖ్యమైనది. దీని కోసం పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నెల రోజుల ముందు నుంచే అన్ని రూట్లలో పర్యటించి వాహనాల క్రమబద్ధీకరణ ఏర్పాట్లకు శ్రీకారం చుట్టారు.

నెల రోజుల ముందే మేడారం వచ్చేవారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూట్​ మ్యాప్​ను సిద్ధం చేశారు. ఈ జాతరకు నాలుగు దారుల నుంచి వాహనాలు వస్తుంటాయి. మరి ఏ దారి గుండా వచ్చే వాహనాలు జాతరకు ఎలా చేరుకోవాలి. అలాగే తిరిగి వెళ్లాలన్న దానిపై ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతేకాదు వివిధ మార్గాల గుండా వచ్చే వాహనాలకు అనువుగా పార్కింగ్​ ప్రదేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సారి జాతరకు సుమారు 5 లక్షల ప్రైవేటు వాహనాలు వస్తాయనేది అధికారుల అంచనా.

వెంగళాపూర్‌ పార్కింగ్ ప్రదేశానికి దారి ఇలా
వెంగళాపూర్‌ పార్కింగ్ ప్రదేశానికి దారి ఇలా (Eenadu)

తిరుగు ప్రయాణం రూట్లు ఇవే! : వరంగల్​ నుంచి వచ్చేవారు తిరుగు ప్రయాణంలో నార్లాపూర్​, బయ్యక్కపేట, గొల్ల బుద్దారం, దూదేకులపల్లి, కమలాపూర్​ క్రాస్​, భూపాలపల్లి, గణపురం క్రాస్​రోడ్డు, రేగొండ, పరకాల, అంబాల క్రాస్​, కిట్స్​ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల, వరంగల్​ బైపాస్ కరుణాపురం, చిన్న పెండ్యాల మీదుగా వరంగల్​ చేరుకుంటారు.

నార్లాపూర్‌, కన్నెపల్లి, ఊరట్టం పార్కింగ్ ప్రదేశం
నార్లాపూర్‌, కన్నెపల్లి, ఊరట్టం పార్కింగ్ ప్రదేశం (Eenadu)

పార్కింగ్‌ ప్రదేశాలు :

  • వెంగళాపూర్, నార్లాపూర్, చింతల్, కన్నెపల్లి, కొత్తూరు, యాసంగి తోగు, ముత్యాల గూడెం
  • మహారాష్ట్ర, రామగుండం, కరీంనగర్, కాళేశ్వరం నుంచి వచ్చే వాహనాలు కాటారం దగ్గర ఎడమ వైపు తిరిగి పెగడపల్లి, కాల్వపల్లి, ఊరట్టం పార్కింగ్‌ ప్రదేశాలకు చేరుకుంటాయి
  • అక్కడి నుంచి తిరుగు ప్రయాణం ఊరట్టం పార్కింగ్‌ ప్రదేశం నుంచి నార్లపూర్, బయ్యక్కపేట, కమలాపూర్‌ టీ జంక్షన్, కుడి వైపు తిరిగి కాటారం, కాళేశ్వరం, రామగుండం, మహారాష్ట్ర వెళ్లవచ్చు
గద్దెల నుంచి పార్కింగ్‌ ప్రదేశాల కిలో మీటర్లు
ఆర్టీసీ బస్టాండు 500 మీటర్లు
ఊరట్టం 4 కి.మీ
కన్నెపల్లి 4 కి.మీ
కొత్తూరు 4 కి.మీ
చింతల్‌ 6 కి.మీ
నార్లాపూర్‌ 6 కి.మీ
వెంగళాపూర్‌ 8 కి.మీ
జంపన్న వాగు పార్కింగ్​ 2 కి.మీ
చిలకల గుట్ట 500 మీటర్లు

గద్దెల నుంచి పార్కింగ్‌ ప్రదేశాల దూరం కి.మీ. :

  • గంగారం మండల పూనుగుండ్లలోని పగిడిద్దరాజు గుడి నుంచి మేడారం గద్దెలకు 70 కిలోమీటర్లు
  • ఏటూరునాగారం మండల కొండాయిలోని గోవిందరాజుల గుడి నుంచి 18 కి. మీటర్లు
  • వరంగల్‌ వైపు నుంచి వచ్చే ప్రైవేటు వాహనాలు ఆరెపల్లి, గుడెప్పాడ్, మల్లంపల్లి, ములుగు, జంగాలపల్లి, పస్రా, వెంగళాపూర్, నార్లాపూర్‌ దారిలో మేడారం చేరతాయి
  • ఖమ్మం జిల్లా నుంచి వచ్చే వాహనాలు భద్రాచలం, మణుగూరు, బయ్యారం, మంగపేట, ఏటూరునాగారం, చిన్నబోయినపల్లి క్రాస్, కొండాయి మీదుగా ఊరట్టం పార్కింగ్‌ ప్రదేశానికి చేరుకుంటాయి

4 వేల బస్సులు : మేడారం జాతరకు రాష్ట్రంలోని వివిధ డిపోల నుంచి 4 వేల బస్సులు నడపడానికి ఆర్టీసీ అధికారులు నిర్ణయించారు. వరంగల్‌ నుంచి ఆరెపల్లి గుడెప్పాడు, మల్లంపల్లి, ములుగు, జంగాలపల్లి, పస్రా, తాడ్వాయి మీదుగా ఆర్టీసీ బస్సులు మేడారం చేరుకుంటాయి.

దారులన్నీ వనదేవతల చెంతకే - కొలాహలంగా మారిన మేడారం

వనమంతా జనమయ్యే మేడారం మహాజాతరకు వేళాయె - తరలివస్తున్న లక్షలాది భక్తులు

