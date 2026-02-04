తల్లీబిడ్డల ఆత్మహత్య కేసులో ఇంకా వీడని మిస్టరీ! - ఆ చివరి ఏడు గంటలు ఏం జరిగింది?
Published : February 4, 2026 at 7:21 AM IST
Charlapalli Vijayareddy Death Case Updates : హైదరాబాద్ చర్లపల్లిలో తల్లీబిడ్డలు రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనలో మిస్టరీ ఇంకా వీడలేదు. ఘటన జరగడానికంటే ముందు చివరి ఏడు గంటల్లో ఏం జరిగిందనేదానిపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. అయితే తల్లి తీసుకున్న ఆత్మహత్య నిర్ణయానికి ఇంటర్ చదువుతున్న వారి పిల్లలు ఎలా ఒప్పుకున్నారనేది అంతుచిక్కడం లేదు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన భర్త సురేందర్రెడ్డి వారి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. మార్చిలో భార్యాపిల్లల్ని విహారయాత్ర కోసం దుబాయ్ తీసుకెళ్దామనుకున్నాడు. ఇంతలో అర్దాంతరంగా వారు తనువు చాలించడంతో సురేందర్రెడ్డి తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయారు.
తల్లీబిడ్డల ఆత్మహత్య కేసులో వీడని మిస్టరీ : ఏదో బలమైన కారణం ఆ తల్లి తనువు చాలించాలని నిర్ణయించుకుంది. కన్నతల్లి తీసుకున్న ఈ కఠిన నిర్ణయాన్ని ఎదిగిన పిల్లలు ఎలా అంగీకరించారు? మృత్యువు రైలురూపంలో దూసుకొస్తున్నా ముగ్గురూ బలవన్మరణానికి ఎందుకు సిద్ధపడ్డారు? రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన తల్లీబిడ్డల ఆత్మహత్య కేసులో మిస్టరీ వీడడం లేదు. ఘటన జరిగి నాలుగు రోజులు గడుస్తున్నా పోలీసులకు కారణాలేంటో అంతుచిక్కడం లేదు. మరోవైపు కుటుంబ సభ్యులు కారణాలేంటో చెప్పలేకపోతున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు భిన్న కోణాల్లో ఆరా తీస్తున్నారు. ఆత్మహత్యకు కొన్నిరోజుల ముందు నుంచి జరిగిన పరిణామాలు, విజయారెడ్డి కదలికలు ఆమె ఫోన్కాల్స్ సహా ఇతర అన్ని అంశాలను నిశితంగా విశ్లేషిస్తున్నారు. చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని విజయారెడ్డి కారులో లభ్యమైన ఆత్మహత్య లేఖను ఆమె సోదరుడికి చూపించగా చేతిరాత ఆమెదేనని నిర్థారించాడు.
ఆ ఏడు గంటల సమయంలో ఏం జరిగింది? : విజయారెడ్డి, ఆమె పిల్లలు చేతనరెడ్డి, విశాల్రెడ్డి ఆత్మహత్యకు ముందు ఎవరినైనా కలిశారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది. జనవరి 30వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటలకు కారులో ఇంటి నుంచి బయల్దేరినప్పటి నుంచి ఘట్కేసర్, పటాన్చెరులో ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని రాత్రి 12 గంటల మధ్య చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ చేరేవరకూ ఏడు గంటల సమయంలో ఏం జరిగిందో పరిశీలిస్తున్నారు. మార్గమధ్యంలో, రైల్వేస్టేషన్లో ఈ ముగ్గురినీ ఎవరైనా కలిశారేమోనని దాదాపు 50 ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాలను విశ్లేషించారు. వారిని ఎవరూ కలవలేదని దాదాపు నిర్థారణకు వచ్చారు. శుక్రవారం తల్లి కారులో ఎక్కించుకునేవరకూ పిల్లలిద్దరూ కళాశాలలోనే ఉన్నారు.
ఆత్మహత్య విషయం ముందే వారికి చెబితే భయపడి ఇతరులతో పంచుకునే అవకాశముంది. దీన్నిబట్టి పిల్లల్ని కారులో ఎక్కించుకున్న తర్వాతే ఆత్మహత్య విషయాన్ని విజయారెడ్డి వారికి చెప్పినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కాల్డేటా, కుటుంబ సభ్యులు దాదాపు 10 మందిని విచారించినా కారణాలు చిక్కలేదు. మరిన్ని ఆధారాల కోసం విజయారెడ్డి ఫోన్, ల్యాప్టాప్, ఆత్మహత్య లేఖ మూడింటిని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో విశ్లేషిస్తున్నారు. తండ్రి దుబాయ్లో ఉండడంతో పిల్లలిద్దరికీ తల్లితో ఎక్కువ అనుబంధం ఉందని తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఆత్మహత్య విషయం గురించి ప్రస్తావించగానే పిల్లలు అంగీకరించి ఉంటారని విజయారెడ్డి భర్త సురేందర్రెడ్డి చెబుతున్నారు.
పోలీసులకు సవాల్గా మారిన కేసు : ఈ ఏడాది మార్చిలో పిల్లలిద్దరి పరీక్షలు పూర్తయ్యాక మొత్తం కుటుంబాన్ని విహారయాత్ర కోసం దుబాయ్ తీసుకెళ్లాలని విజయారెడ్డి భర్త సురేందర్రెడ్డి నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఇంతలోనే ముగ్గురూ మరణించారన్న విషయాన్ని ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోయారు. తన భార్య ధైర్యవంతురాలని పిల్లలంటే ఆమెకు ప్రాణమని తెలిపారు. బిడ్డల చదువు, భవిష్యత్తు కోసం ఇద్దరం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ నెల 29న తనతో ఫోన్ మాట్లాడినప్పుడు అంతా సవ్యంగానే ఉందన్నారు. ఏ చిన్న విషయమైనా ఇద్దరం కలిసి చర్చించుకునేవాళ్లమని ఇంతలోనే ఎందుకీ నిర్ణయం తీసుకుందో తెలియడం లేదని సురేందర్రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.విజయారెడ్డి పిల్లలతో కలిసి బలవన్మరణానికి పాల్పడి నాలుగు రోజులు గడుస్తున్న ఇప్పటికీ పురోగతి లేదు. పోలీసులకు పెను సవాల్గా మారిన ఈ కేసులో వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
