సామాజిక మాధ్యమాల్లో టెర్రర్ గ్రూప్స్ - అలాంటి వీడియోలు చూసే యువతే టార్గెట్!
సోషల్ మీడియాలో అసాంఘిక శక్తుల ఎత్తులు - యువతే లక్ష్యంగా అసాంఘిక శక్తులు గుట్టుగా గ్రూపులు ఏర్పాటు - ఇటీవలే కొందరు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : April 2, 2026 at 10:36 AM IST
Police Surveillance on Social Media : సోషల్ మీడియా వేదికగా యువతను రెచ్చగొట్టి, తీవ్ర వాదంవైపు ఆకర్షిస్తున్న అసాంఘిక శక్తులపై పోలీసులు నిఘా పెంచారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని అవకాశంగా మలచుకొని యువతను ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించే విధంగా వీడియోలు రూపొందిస్తున్నట్టు నిఘావర్గాలు గుర్తించాయి. నగరానికి చెందిన కొంతమంది విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులతో టెలీగ్రామ్ యాప్ ద్వారా మంతనాలు సాగిస్తున్నట్లు గుర్తించి అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కొందరు యువకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విజయవాడ ఘటనతో అప్రమత్తం : చంచల్గూడకు చెందిన ఓ గృహిణికి ఉగ్రలింకులతో సంబంధాలున్నట్టుగా ఏపీలోని విజయవాడ పోలీసులు గుర్తించారు. ఇక్కడ ఆమె నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించి అరెస్ట్ చేయటం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. గతేడాది లాలాగూడలోని యువకుడు దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు కుట్రపన్నిన కేసులో విజయనగరం జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సాధారణ జీవితం గడిపే వీరిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఏర్పడిన పరిచయాలతో ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులైనట్టుగా పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
తాజాగా హైదరాబాద్ నగరానికిి చెందిన కొంతమంది యువకులు విదేశీ శక్తుల వలలో చిక్కినట్టుగా నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారనే అనుమానంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకొని సిబ్బంది ప్రశ్నించినట్టు సమాచారం. టెలీగ్రామ్ అనే సోషల్ మీడియా యాప్లోని గ్రూపులో జతకట్టిన అపరిచితుల మాటల ప్రభావంతో తప్పటడుగులు వేశామని, మరోసారి తప్పు చేయమంటూ కాళ్లావేళ్లా పడినట్టుగా తెలిసింది. వారికి తల్లిదండ్రుల సమక్షంలోనే కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చినట్టు తెలిసింది.
గుట్టుగా గ్రూప్లో చేరి : కొంతమంది యుద్ధ వార్తలతో తమ ఇష్టాయిష్టాలకు తగినట్టుగా ఆయా దేశాలకు అనుకూల, ప్రతికూల వీడియోలను రూపొందిస్తున్నారు. ఒకట్రెండు చూడగానే అల్గారిథమ్ ఆధారంగా అవే వీడియోలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంటాయి. విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, రెచ్చగొట్టే మాటలున్న దృశ్యాలకు ప్రభావితమైన వారంతా టెలీగ్రామ్, ఇన్స్టాల్లో గ్రూపులు కడుతున్నారు. వీడియోలను గ్రూప్లలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనినంతటినీ గుట్టుగా గమనించే విదేశీ శక్తులు, ఆ గ్రూప్ల్లో సభ్యులుగా చేరిపోతున్నారు. సభ్యులను రెచ్చగొట్టే విధంగా వీడియో లింక్లు పోస్ట్ చేస్తూ తీవ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులను చేస్తున్నట్టుగా పోలీసు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి.
తమ చేతిలో చిక్కిన వారి మెదళ్లలో విద్వేషాలను నింపి, తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా, యాప్ల్లో తాము సాగించే చీకటి కార్యకలాపాలను ఎవరూ పసిగట్టలేరనే భ్రమలో ఉండొద్దని ఓ పోలీసు అధికారి హెచ్చరించారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాయంతో అసాంఘిక శక్తులతో స్నేహంగా మెలిగే వారి గుట్టు కనిపెడతామన్నారు. అలాంటి వాటికి ఆకర్షితులై కెరీర్, జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దని సూచించారు.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :
- సోషల్ మీడియాలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులతో ఛాటింగ్ చేయొద్దు.
- గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకు మీ వివరాలను వెల్లడించొద్దు.
- ఇతరులు పోస్ట్ చేసిన వాటిని షేర్ చేసే ముందు జాగ్రత్త వహించాలి.
- ఉద్రిక్తతకు దారితీసే వీడియోలు షేర్ చేయొద్దు.
- అసాంఘిక శక్తులతో స్నేహంగా మెలగొద్దు.
- సోషల్ మీడియాలో అసభ్య కంటెంట్ను పోస్ట్ చేయొద్దు.
- ఒక పోస్టు చేసే ముందు ఆలోచించి మాత్రమే చేయాలి.
- ఎవరిపైనైనా మీకు అనుమానం కలిగితే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
- సైబర్ నేరాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్పై అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.
ఎవరూ పసిగట్టడం లేదులే అనే భ్రమలో ఉండొద్దు : ఇటీవల కాలంలో ఇంటా బయటా ఎటుచూసినా యుద్ధ వార్తలే వినిపిస్తున్నాయి. తమ ఇష్టాయిస్టాలకు తగినట్టుగా ఆయా దేశాలకు అనుకూల, ప్రతికూలమైన వీడియోలను కొంతమంది యువకులు రూపొందిస్తున్నారు. వీటిలో ఇష్టమైన వీడియోలు ఒకట్రెండు వీక్షించగానే యాప్ అల్గరిథం ఆధారంగా అదే అంశానికి సంబంధించిన అలాంటి వీడియోలు తెరపై కనిపిస్తుంటాయి. రెచ్చగొట్టే మాటలున్న, విద్వేషపూరితమైన ప్రసంగాలు, దృశ్యాలకు ప్రభావితమైన వారంతా టెలీగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఒకటవుతున్నారు. అక్కడ తమ మాటలు, ఛాటింగ్, మంతనాలు ఎవరు పసిగట్టలేరనే ధీమాతో అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నారు.
