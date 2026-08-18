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కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ అమల్లోకి వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ - ఇబ్బందులకు లోనవుతున్న వాహనదారులు

రెండేళ్లపాటు వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ విధానం అమలు- హెచ్‌-సిటీ ప్రాజెక్టు పనుల్లో వేగవంతానికి నిర్ణయం -హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టులో ఏడు ఫ్లైఓవర్లు, ఏడు అండర్‌పాస్‌లు

KBR Park One-way traffic System
KBR Park One-way traffic System (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 9:50 PM IST

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KBR Park One-way traffic System : కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్‌వే ట్రాఫిక్ విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేసేందుకు పోలీసులు వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. ఈ ఉదయం 6 గంటల నుంచి కొత్త ట్రాఫిక్ విధానం అమల్లోకి రాగా తొలిరోజు వాహనదారుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమైంది. కొన్ని మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ సాఫీగా సాగినా రోడ్ నంబర్ 45, అగ్రసేన్ జంక్షన్, వెంకటగిరి ప్రాంతాల్లో లేన్ మార్పులవద్ద స్వల్ప ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. అయితే రెండు, మూడు రోజులు ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయని, తర్వాత అంతా సర్దుకుంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.

కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ అమల్లోకి వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ - వాహనదారులకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక సూచనలు (ETV Bharat)

కేబీఆర్ పార్క్​ చుట్టూ వన్​వే ట్రాఫిక్ : హైదరాబాద్‌ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ 11 వందల కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఏడు ఫ్లైఓవర్లు, ఏడు అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసేందుకు పార్కుచుట్టూ వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపట్టిన ఈ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా 15 పిల్లర్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఈ పనుల్లో మరింత వేగాన్ని పెంచేందుకు ఈ ఉదయం 6 గంటల నుంచి కేబీఆర్ చుట్టూ వన్‌వే విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రెండుసార్లు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించిన పోలీసులు ఆ సమయంలో గుర్తించిన సమస్యలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశారు.

వాహనదారుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన : కీలక ప్రాంతాల్లో రోడ్ మార్కింగ్‌లు, సైన్‌బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. 13 లేన్‌ ఛేంజర్లు, 10 ఎగ్జిట్లు ఏర్పాటు చేశారు. తొలిరోజు ఉదయం 6 నుంచి 9 గంటల వరకు చాలా మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ సాఫీగానే సాగింది. రోడ్ నంబర్ 45, అగ్రసేన్ జంక్షన్, వెంకటగిరి వద్ద లేన్ మారేటపుడు స్వల్ప ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఈ విధానంపై తొలిరోజు వాహనదారుల నుంచి మిశ్రమస్పందన వచ్చింది. కొత్త విధానంపై అవగాహన లేక కొందరు వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మరికొందరు ట్రాఫిక్ సాఫీగా సాగుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు. మరికొందరు చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోందని, ఇందుకు చాలా సమయం తీసుకుంటుందని చెబుతున్నారు.

"కేబీఆర్ చుట్టూ వన్​వే చేయడం జరిగింది. అక్కడక్కడ సివిల్స్​ వర్క్స్​ చేయాల్సి ఉంది. కొంతమంది అడ్వజరీ చూడకుండా అటువైపుగా వచ్చి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందరూ ట్రాఫిక్​ మార్గదర్శకాలు పాటించాలని కోరుతున్నాం"-సజ్జనార్, సీపీ

మూడు రోజుల్లో సమస్య పరిష్కరిస్తాం : కేబీఆర్ పార్క్‌ చుట్టూ ట్రాఫిక్‌ పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నాలుగు షిఫ్టుల్లో వెయ్యి మందికిపైగా పోలీసులను ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం మోహరించారు. సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, హై-రైజ్ కెమెరాలతో నిఘా కొనసాగుతోంది. కేబీఆర్ పార్క్‌ వాకర్స్ కోసం ప్రత్యేక పార్కింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు రెండేళ్లు ఈ వన్‌వే విధానం కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు ముందే ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీలను పరిశీలించి ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ముఖ్యంగా రాంగ్‌సైడ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవనిహెచ్చరించారు. కేబీఆర్ పార్క్‌ చుట్టూ బస్‌స్టాప్‌లవద్ద తలెత్తిన సమస్యలపై ఆర్టీసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని రెండు, మూడు రోజుల్లో పరిష్కరిస్తామని పోలీస్‌ అధికారులు తెలిపారు.

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TAGGED:

KBR PARK ONE WAY TRAFFIC SYSTEM
PUBLIC PROBLEMS DUE TO ONE WAY
కేబీఆర్ పార్క్​ చుట్టూ వన్​వే
KBR PARK ONE WAY TRAFFIC SYSTEM

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