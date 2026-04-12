రూటు మార్చిన మత్తు ముఠాలు : యాప్ల ద్వారా డ్రగ్స్ దందా - సెషన్, సిగ్నల్లో నగదు లావాదేవీలు
మత్తు పదార్థాల సరఫరాకు కొత్త మార్గాలను ఎంచుకొంటున్న మత్తు ముఠాలు - డ్రగ్స్ దందా కోసం ప్రత్యేక యాప్లు వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు - వివిధ రూపాల్లో కొనుగోలుదారుల చేతికి డ్రగ్స్
Published : April 12, 2026 at 5:11 PM IST
Drugs Supplying Through Apps in Hyderabad : డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్లో ముఠాలు కొత్త కొత్త మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నాయి. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో లావాదేవీలతో పట్టుబడటంతో రూటుమార్చారు. సిగ్నల్, సెషన్ యాప్ల ద్వారా లావాదేవీలు కొనసాగిస్తున్నారు. అక్కడ జరిగే చీకటి కార్యకలాపాలు గుర్తించడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
మొబైల్స్ పరిశీలించినపుడు గుట్టురట్టు : గతంలో నైజీరియన్లు, స్థానిక ఏజెంట్లు, డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిలో సరకు కొనుగోలుదారులకు డ్రగ్స్ అందించేవారు. పోలీసు నిఘా పెరగడంతో ఇప్పుడు యాప్లను వేదికగా మలచుకున్నారు. సింథటిక్ డ్రగ్స్, గంజాయిలో 90 శాతం యాప్ల్లోనే హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుతున్నట్టు గుర్తించారు. ఇతర దేశాల్లోని కొందరు నైజీరియన్లు డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన యాప్లను ఉపయోగిస్తున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు. తాజాగా హైదారాబాద్లోని బంజారాహిల్స్, మాదాపూర్, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో పట్టుబడిన మత్తుబాబుల మొబైల్స్ పరిశీలించినపుడు లోగుట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఎంత డబ్బులు పెట్టైనా కొనేందుకు సిద్ధం : వారాంతం వచ్చిందంటే చాలు రిసార్ట్స్, పబ్లు, ఫామ్హౌస్లు పార్టీలతో కళకళలాడుతుంటాయి. అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు పార్టీలో మునిగి తేలేందుకు సిల్వర్, గోల్డ్, ప్లాటినం పేర్లతో ఆఫర్లు పెట్టి ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.50,000 నుంచి రూ.లక్షన్నర వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. అక్కడ మరింత కిక్ కావాలంటే డ్రగ్స్ రుచి చూపుతున్నారు. ఇప్పటికే మత్తుకు బానిసలు అయిన వారు ఎంత డబ్బులు పెట్టి కొనేందుకైనా సిద్ధమవుతున్నట్టు పోలీసులు వివరించారు. ఈ అవకాశాన్ని ఆధాయంగా మార్చుకునేందుకు సరఫరాకు కొత్త కొత్త మార్గాలు ఎంచుకున్నాయని తెలుస్తోంది.
వివిధ రూపాల్లో కొనుగోలుదారుల చేతికి డ్రగ్స్ : సిగ్నల్, సెషన్ యాప్ల్లో జరిగే లావాదేవీలు గోప్యంగా ఉంటాయి. ఈ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు ఎటువంటి షరతులు లేవు. ఎవరి పేరుతోనైనా వాడుకునే వెసులుబాటు ఉండటంతో మత్తు దందాకు వీటిని వేదికగా మలచుకున్నారు. డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసేవారితో స్మగ్లర్లు యాప్ల్లో గ్రూపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరికి ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారు.
ఇక్కడ ఛాటింగ్తో కావాల్సిన సరకు ఆర్డర్ ఇవ్వవచ్చు. క్రిప్టో కరెన్సీ చెల్లించిన వారికే ఓజీ, గంజాయి, హెరాయిన్, కొకైన్, ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ ఏది కావాలన్నా నిర్దేశించిన టైంలో చేరవేసేలా నెట్వర్క్ను సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్, కొరియర్ పార్సిల్, ఆయుర్వేద, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, అత్యవసర మందులు, డిక్షనరీ రూపంలో డ్రగ్స్ కొనుగోలుదారుల చేతికి చేరుతున్నాయి. సరుకు కొన్నవారిని పట్టుకున్నా యాప్ల్లో ఎవరి ద్వారా మాల్ వచ్చిందని గుర్తించేందుకు ఆధారాలు ఉండవు. పోలీసులు వివరాలు కోరినా సిగ్నల్, సెషన్ యాప్ల నిర్వాహకుల నుంచి స్పందన ఉండదు.
ముంచేస్తోన్న డ్రగ్స్ - పల్లెల్లోనూ పెరిగిన గంజాయి వినియోగం - ఈగల్ ఫోర్స్ సర్వేలో సంచలన విషయాలు
డ్రగ్స్ అడ్డాలపై కొనసాగుతున్న రైడ్స్ - రూ.65 లక్షలు విలువ చేసే మత్తుపదార్థాలు స్వాధీనం