6 నెలలుగా రెక్కీ, గతంలో పలుమార్లు ఫెయిల్ - ఈసారి పక్కా ప్లానింగ్తో న్యాయవాది మొహిజుద్దీన్ హత్య
మొహిజుద్దీన్ హత్య సుపారీ గ్యాంగ్ పనేనన్న పోలీసులు - ఐదుగురు సభ్యులు దారుణానికి తెగబడినట్టు గుర్తింపు - కవాడిగూడకు చెందిన వినయ్కు రూ.10 లక్షలకు సుపారీ - నెలల పాటు న్యాయవాది ఇంటివద్ద రెక్కీ
Published : May 25, 2026 at 10:37 AM IST
Advocate Khaja Moizuddin Murder Update : హైదరాబాద్లో సంచలనం సృష్టించిన హైకోర్టు న్యాయవాది ఖాజా మొహిజుద్దీన్ హత్య కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. న్యాయవాది హత్యకు ముందే సుపారీ గ్యాంగ్ 10 లక్షలు తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఐదుగురు సభ్యుల ముఠా హత్యకు పాల్పడినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిగిలిన నలుగురు నిందితులు గోవాకు పరారయ్యారనే సమాచారంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
న్యాయవాది హత్యకు రూ.10 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చి : రాష్ట్ర రాజధానిలో సంచలనం రేకెత్తించిన వక్ఫ్ బోర్డు ప్యానల్ న్యాయవాది, మాసబ్ ట్యాంక్కు చెందిన ఖాజా మొహిజుద్దీన్ హత్య సుపారీ గ్యాంగ్ పనే అని తెలుస్తోంది. ఐదుగురు సభ్యులున్న ముఠా దారుణానికి తెగబడినట్టు, ఇందుకోసం కిషన్ అనే వ్యక్తి కవాడిగూడకు చెందిన వినయ్కు 10 లక్షలకు సుపారీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరు కొన్నినెలల క్రితమే న్యాయవాది హత్యకు పథక రచన చేసినట్లు సమాచారం. న్యాయవాది ఇంటి వద్ద పలుమార్లు రెక్కీ నిర్వహించి విఫలమై ఈ దఫా పక్కా ప్రణాళికతో ముఠా సభ్యులను రంగంలోకి దింపినట్లు గుర్తించారు. న్యాయవాది హత్య కోసం నిందితుడు వినయ్ సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొన్నట్లు సమాచారం. నిత్యం మొహిజుద్దీన్ కదలికలను గమనిస్తూ గురి తప్పకుండా ఢీకొట్టేలా రెక్కీ చేసినట్టు తెలిసింది.
గోవా పారిపోయిన నిందితులు : మూడు రోజులుగా శాంతినగర్లోని న్యాయవాది నివాసప్రాంతంలో నిందితులు కారు పార్కు చేసి రెక్కీ నిర్వహించినట్లు పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. శనివారం తెల్లవారుజామున ఆయన స్విమ్మింగ్కు వెళ్లేందుకు కారు వద్దకు వచ్చి డోర్ తీస్తుండగా వెనుకవైపు నుంచి వేగంగా ఢీకొట్టారు. హత్యకు ఉపయోగించిన కారును ఆరు నెలల క్రితమే కొనుగోలు చేసినట్టు పోలీసులు నిర్దారణకు వచ్చారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తిలో వినయ్ను టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు తెలిసింది. మిగిలిన మరో నలుగురు నిందితులు గోవా పారిపోయినట్లు సమాచారంతో వారి కోసం పోలీసు బృందాలు అక్కడకు వెళ్లి గాలిస్తున్నాయి.
ఆ వివాదాలే హత్యకు కారణమా? : వక్ఫ్ ఆస్తులను ఆక్రమించి విద్యాసంస్థలు ఏర్పాటు చేసిన వివాదంపై న్యాయవాది మొహిజుద్దీన్ న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు. కొన్నేళ్లుగా దీనికి సంబంధించి చోటుచేసుకున్న వివాదాలే హత్యకు ప్రధాన కారణమని పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. న్యాయవాది కుమారుడు ఫర్హాన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ముజాహిద్ ఆలం ఖాన్, మహబూబ్ ఆలం ఖాన్లపై నాంపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బెంగళూరులో ఉన్న వీరిద్దరినీ హైదరాబాద్ రప్పించి వివరాలు రాబట్టారు.
నిందితులకు పోలీసులు రాచమర్యాదలు చేస్తున్నారని న్యాయవాది కుమారుడు ఫర్హాన్, నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే మాజిద్హుస్సేన్లు ఆరోపించారు. నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కేసును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే నిందితులు ఉపయోగించిన కారును స్వాధీనం చేసుకుని దాని యజమాని కోసం ఆరా తీస్తున్నారు. ఆరు నెలల క్రితమే విక్రయించినా కారు రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోవటంపై వివరాలు రాబడుతున్నారు.
