నల్గొండలో ఫ్యామిలీ హత్యకేసులో వీడని మిస్టరీ - అసలు ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది?
పోలీసులకు సవాల్గా మారిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి హత్య కేసు - ఇంటికి సమీపంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు, కాల్ డేటా విశ్లేషిస్తున్న పోలీసులు - పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు
Published : June 24, 2026 at 10:51 AM IST
Family Murder At Nalgonda district Update : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నల్గొండ జిల్లాలోని సాగర్ రోడ్డు పరిధిలో తెలంగాణ కాలనీలో నలుగురు కుటుంబ సభ్యుల దారుణ హత్య ఉదంతం మిస్టరీ వీడటం లేదు. సోమవారం వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ మర్డర్కు సంబంధించిన ఆనవాళ్లను సేకరించడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. మహ్మద్ సుల్తాన్ (45), అతని భార్య హసీనా(38), కుమారుడు ముజామిల్(19), కుమార్తె అఫోరా(14)లది హత్యే అని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఫోరెన్సిక్, పోలీసు అధికారులు హత్యలు జరిగిన నివాసానికి మంగళవారం వెళ్లి కీలక ఆధారాలు సేకరించారు. అనంతరం జనరల్ ఆసుపత్రిలో సంబంధిత మృతదేహాలకు శవపరీక్షలు నిర్వహించి బంధువులకు అప్పగించారు.
ఆ రాత్రి పెద్దఎత్తున హాహాకారాలు? : ఈ నెల 19వ తేదీన(శుక్రవారం) సుల్తాన్ తన బ్యాగుల వ్యాపారం ముగించుకుని రాత్రి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. అదేరోజు టీచరుగా పనిచేస్తున్న హసీనా తన కుమార్తె అఫోరాతో కలిసి బడికి వచ్చి వెళ్లిందని పాఠశాల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ముజామిల్ రాత్రి 10 గంటల వరకు షాప్లో పనిచేసి ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ రోజు రాత్రి 11 గంటల నుంచి 20వ తేదీ ఉదయం 4 గంటల మధ్య ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగిందనే విషయం మాత్రం అంతు చిక్కట్లేదు. అయితే ఆ అర్ధరాత్రి ఆ ఇంటి నుంచి పెద్దఎత్తున బచావ్ బచావ్ అనే హాహాకారాలు వినిపించాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన దుండగులు ఆయుధాలతో నలుగురిపై విచక్షణరహితంగా దాడిచేసిన గాయాలున్నాయని డాక్టర్లు తెలిపారు. నలుగురిని అంతమొందించిన అనంతరం వారిపై చద్దర్లను కప్పారు. ఇంట్లోకి ఎవరూ రాకుండా గేట్కు లాక్ వేశారు. మృతదేహాలు కుళ్లిపోయినట్లయితే ఆధారాలు సేకరించడం పోలీసులకు కష్టసాధ్యమైన పని. అందుకే దుండగులు ఈవిధంగా వ్యవహరించినట్లు తెలుస్తోంది.
హత్యల వెనుక కారణాలపై పోలీసుల దర్యాప్తు : సుల్తాన్ ఇంట్లో రెండు నెలల క్రితం జరిగిన చోరీ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నకిరేకల్కు చెందిన హసీనాకు వారసత్వంగా ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఇంటి స్థలాన్ని ఇచ్చారని ఆమె కష్టార్జితంతోనే రెండేళ్ల క్రితం ఈ ఇంటిని నిర్మించుకున్నారని..నల్గొండ పాతబస్తీకి చెందిన సుల్తాన్ మొదటి భార్య చనిపోవడంతో హసీనాను వివాహం చేసుకుని ఆమె నిర్మించిన ఇంట్లోనే ఉంటున్నారని, పిల్లలిద్దరూ మొదటి భార్య పిల్లలని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ నెల మొదటి వారంలో ఈ నలుగురు మిర్యాలగూడ, భువనగిరిలో జరిగిన బంధువుల పెళ్లి వేడుకకు వెళ్లి వచ్చారని అప్పటినుంచి ఈ కుటుంబంలో గొడవలు పెరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ హత్యలకు గల కారణాలపై ఏఎస్పీ రమేశ్, డీఎస్పీ శివరాంరెడ్డితో పాటు డాగ్ స్క్వాడ్, క్లూస్టీం బృందాలుగా ఏర్పడి విచారణ చేస్తున్నారు. ఇంటి సమీప సీసీ కెమెరాలు, నలుగురి కాల్స్ డేటాను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు : పోలీసులు ఇల్లంతా పరిశీలించగా బీరువా తెరిచి ఉంది. సామాన్లు చిందర వందరగా ఎక్కడివక్కడ పడున్నాయి. అయితే గతంలో ఒకసారి వీరి ఇంట్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చోరికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. ఈ విషయంపై గతంలో నల్గొండ వన్టౌన్లో ఫిర్యాదు అందినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో రెండోసారి కూడా దుండగులు ఇంట్లోకి వచ్చి పదునైన ఆయుధాలతో వీరిని హతమార్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇంట్లో ఉన్న సొమ్ముతో పారిపోయినట్టు సమాచారం.
వీరికి పాత కక్షలు ఏవైనా ఉన్నాయా? అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి వరకు ప్రకాశం బజార్లోని ఏసీ మెకానిక్ షాప్లో ముజామిల్ విధులు నిర్వహించినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైంది.
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