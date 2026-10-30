ఫేస్బుక్లో ప్రణాళిక - రద్దీ బస్టాండ్లలో అమలు - అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టురట్టు
Medak Gold Theft Case Update : ఫేస్బుక్లో ప్రణాళికలు రచించి బస్టాండ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట ముఠా కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. వారి నుంచి 25 తులాల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 12:51 PM IST
Gold Theft Case in Medak : ఫేస్బుక్లో ప్రణాళిక రచించి, బస్టాండ్ల వద్ద అమలు చేస్తూ చోరీలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. మెదక్ జిల్లాలోని నిజాంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన బంగారు ఆభరణాల దొంగతనం కేసును ఛేదించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను మెదక్ ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు గురువారం వెల్లడించారు.
30 తులాల బంగారు ఆభరణాలు మాయం
ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు కథనం ప్రకారం, నల్గొండ పట్టణంలోని శ్రీనగర్ కాలనీకి చెందిన సూరం స్నేహ ఆగస్టు 26న రాఖీ పండుగ కోసం ఆర్టీసీ బస్సులో మెదక్ జిల్లాలోని రామాయంపేటకు వచ్చారు. అక్కడి నుంచి ఆమె నిజాంపేటలోని పుట్టింటికి చేరుకున్నారు. అయితే ఇంటికెళ్లాక తాను తెచ్చిన బ్యాగ్ను పరిశీలించగా అందులోని 30 తులాల బంగారు ఆభరణాలు కనిపించలేదు. దీంతో దొంగతనం జరిగినట్లు గుర్తించి ఆమె నిజాంపేట పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
25 తులాల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం
ఈ చోరీ కేసును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు దొంగలను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రామాయంపేట బస్టాండ్, సంబంధిత రూట్లలోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. గురువారం ఉదయం రామాయంపేట బస్టాండ్ వద్ద అనుమానాస్పదంగా ఉన్న మేకల సంధ్యను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. దొంగతనాలు చేసినట్లు ఆమె ఒప్పుకోవడంతో ఆమె వద్ద ఉన్న 25 తులాల బంగారు ఆభరణాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆమెను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి
ఏపీలోని కడప జిల్లా పులివెందుల మండలం నాగరిగూడకు చెందిన సత్తుపతి రాధిక అలియాస్ మానస, మేకల సంధ్య, కర్నూలు జిల్లా బుడారిపేటకు చెందిన అక్షింతల సంధ్య, గుంటూరు జిల్లా జగ్గాడిగుంట పాలెంకు చెందిన బండి మోసెస్, తెనాలికి చెందిన బండి దుర్గ ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. వీరిలో రాధిక, మరో ఇద్దరు సంధ్యలు హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని ఎస్పీ తెలిపారు.
ఫేస్బుక్లో మెసేజ్లు
ఈ ముఠా సభ్యులందరూ ఫేస్బుక్లో మెసేజ్లు చేసుకుంటూ దొంగతనాలకు ప్రణాళికలు రచిస్తారు. వారు దొంగతనం చేయాలనుకున్న ప్రదేశాలకు వెళ్తారు. అక్కడ రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడతారు. ఈ క్రమంలోనే ఆగస్టు 26న మేకల సంధ్య రామాయంపేట నుంచి నిజాంపేట వెళ్తున్న రద్దీ బస్సు ఎక్కింది.
ఆమె సూరం స్నేహకు చెందిన బ్యాగ్ నుంచి బంగారు ఆభరణాలు దొంగిలించింది. అనంతరం మధ్యలోనే బస్సు దిగిపోయింది. అక్కడి నుంచి కారు ఎక్కి పారిపోయింది. ఈ ముఠా సభ్యులు హైదరాబాద్, కర్నూలు, విజయవాడ, రాజమండ్రి, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
వివిధ జిల్లాల్లో ఏ-1 రాధికపై మూడు కేసులు, ఏ-2 అక్షింతల సంధ్యపై 20 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ముఠాలోని ఒక సభ్యురాలు మినహా, మిగతా వారందరూ బంధువులే. ఈ కేసును ఛేదించినందుకు తుప్రాన్ డీఎస్పీ నరేందర్ గౌడ్, రామాయంపేట సీఐ సైదా, నిజాంపేట, రామాయంపేట ఎస్సైలు రాజేశ్, బాలరాజ్ తదితరులను ఎస్పీ అభినందించారు. విలేకరుల సమావేశంలో అదనపు ఎస్పీ విక్రాంత్ కుమార్ సింగ్, సీసీఎస్ సీఐ రాజశేఖర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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