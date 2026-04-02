తమిళనాడు నుంచి వచ్చి వరంగల్​లో చైన్​ స్నాచింగ్​

వరంగల్​ పరిధిలో చైన్ స్నాచింగ్​ చేస్తున్న ఇద్దరు దొంగల అరెస్టు - నిందితుల నుంచి దాదాపు రూ.15 లక్షల విలువ గల బంగారు అభరణాలు, బైకు స్వాధీనం

Chain Snatching Gang Arrested in Warangal
Chain Snatching Gang Arrested in Warangal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 2:13 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 4:38 PM IST

Chain Snatching Gang Arrested in Warangal : వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఒంటరి మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకొని చైన్​ స్నాచింగ్​లు చేస్తున్న ఇద్దరు దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ పట్టుబడిన ఇద్దరు నిందితులు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. స్నాచింగ్​ చేసి పారిపోయే క్రమంలో పోలీసులకు సమాచారం రావడంతో వారిని సీసీఎస్​, హనుమకొండ పోలీసులు సంయుక్తంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పట్టుబడిన నిందితుల నుంచి పోలీసులు రూ.15 లక్షల 20 వేల విలువ గల 95 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలతో పాటు ఒక ద్విచక్ర వాహనం, రెండు సెల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

''చైన్​ స్నాచింగ్​ గ్రూప్​ని అరెస్టు చేశాము. దీనిలో ఇద్దరు నిందితులు ఉన్నారు. వీరిద్దరూ తమిళనాడుకు చెందిన వారు. వీరి వయసు దాదాపు 30 ఏళ్లు ఉంటుంది. వీళ్లను ఆరు కేసుల్లో అరెస్టు చేశాము. తమిళనాడు నుంచి ట్రైన్​లో వచ్చి ఇలా వరంగల్​, కాగజ్​నగర్​​ వంటి నగరాల్లో దిగి స్నాచింగ్​ చేసి తిరిగి మళ్లీ తమిళనాడు వెళ్లిపోయేవారు'' - సన్ ప్రీత్ సింగ్, వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్

మరో దొంగతనం కేసులో ఇద్దరు అరెస్టు : జల్సాలకు అలవాటుపడి సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనుకుని నిందితులు గొలుసు దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారని నగర పోలీస్ కమిషనర్ సన్ ప్రీత్ సింగ్ తెలిపారు. ఏపీలోని కర్నూల్​తో సహా హనుమకొండలో మొత్తం ఐదు చైన్ స్నాచింగ్ చోరీలకు పాల్పడ్డారని చెప్పారు. ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వీరిని పట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. మరో ఘటనలో తాళం వేసిన ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు దొంగలను సైతం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరి నుంచి దాదాపు రూ. 10 లక్షల విలువ గల 35 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రెండు లక్షల నగదు, టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, కెమెరాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, వాచ్‌లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

తండ్రికుమారుల ఇద్దరిదీ నేర చరిత్రే : ఈ ఇద్దరి దొంగలను తాజాగా ఓ ఘటనలో బైక్​ దొంగతనం చేసి తర్వాత చైన్​ స్నాచింగ్​లు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి గురించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఇద్దరు పట్టుబడ్డారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరిపై ఇంతకముందే ఆరు కేసులు నమోదు అయినట్టు గుర్తించారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేయగా నిందితుల్లో ఒకరి తండ్రికి గతంలోనే నేర చరిత్ర ఉందని తెలిసింది. తండ్రి గురించి ఆరా తీయగా ఆయనపై నమోదైన కేసులన్నీ తమిళనాడులో ఉన్నట్లు తేలింది. అతనిపై మొత్తం తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయని తెలిసింది. అతడు దోపిడీలతో పాటుగా ఇంట్లో దొరికే సామాన్లు కూడా దొంగతనం చేసే చేసేవాడని పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్ట్ చేసిన నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరుచగా న్యాయమూర్తి 14రోజుల రిమాండ్ విధించారు.

''ఈ మధ్యకాలంలో ఇక్కడ జరిగిన ఘటనలో బైక్​ దొంగతనం చేసిన తర్వాత స్నాచింగ్​లు చేసి తిరిగి వెళ్లే క్రమంలో మాకు సమాచారం రావడంతో వారిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీరిని విచారణ చేయగా ఆరు కేసులు బయటికి వచ్చాయి. అందులో ఏపీలోని కర్నూల్​లో ఒకటి, మిగతావి ఐదు కేసులు వరంగల్​లో ఉన్నాయి. వీరి నాన్నకు కూడా నేర చరిత్ర కూడా ఉంది. ఆయనపై మొత్తం తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయి. కొన్ని స్నాచింగ్​లు, దోపిడి కేసులన్నీ కూడా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ఉన్నాయి. వీరు చైన్​ స్నాచింగ్​ ఒక్కటే కాకుండా ఇంటి దొంగతనాలు కూడా చేశారు'' - సన్ ప్రీత్ సింగ్, వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్

Last Updated : April 2, 2026 at 4:38 PM IST

