'మందలించాడని కక్ష పెంచుకుని కడతేర్చారు' - ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్యలు - జంగారెడ్డిగూడెం సర్కిల్ కార్యాలయంలో వివరాలు వెల్లడించిన ఇన్ఛార్జి డీఎస్పీ యు.రవిచంద్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 5:38 PM IST
Police Arrested The Accused: జంగారెడ్డి గూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలోనీ వాటర్ ప్లాంట్ షెడ్డులో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సుధాకర్ మృతికి కారకులైన ఇద్దరు నిందితులని జంగారెడ్డి గూడెం పోలీసులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు జంగారెడ్డి గూడెం సర్కిల్ కార్యాలయంలో ఇన్ఛార్జి డీఎస్పీ యు.రవిచంద్ర గురువారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలు వెల్లడించారు.
రోగుల ఎదుట మందలించడంతో: ఏలూరు జిల్లాలోని జంగారెడ్డి గూడెంలో నివాసముంటున్న ముప్పిడి సుధాకర్ స్థానిక ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలోని డయాలసిస్ కేంద్రంలో సీనియర్ టెక్నీషియన్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అయితే 2023లో డయాలసిస్ చికిత్సకు వచ్చిన రోగి కుమారుడు కొమ్ము అజయ్బాబుకు డయాలసిస్ కేంద్రంలో ఆయాగా పనిచేస్తున్న యనమల కరుణకుమారితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. విషయం తెలుసుకున్న సుధాకర్ అజయ్బాబును, కరుణకుమారిని రోగుల ఎదుట మందలించాడు. దీంతో నిందితులు ఇద్దరూ సుధాకర్పై కక్షపెంచుకుని 2023లో కేసు పెట్టి, సాక్ష్యాలు చూపారు. దీంతో అధికారులు సుధాకర్ను అవనిగడ్డకు బదిలీ చేశారు. తిరిగి గతేడాది సెప్టెంబర్లో సుధాకర్ జంగారెడ్డిగూడెం డయాలసిస్ కేంద్రానికి బదిలీపై వచ్చాడు. అప్పటి నుంచి అజయ్బాబు, కరుణకుమారీలు పట్టణానికి చెందిన అలుగు ఆనందశేఖర్, మరో డయాలసిస్ రోగి ములకాల వీరరాఘవులు సహకారంతో సుధాకర్పై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ పీజీఆర్ఎస్లో తరచూ ఫిర్యాదులు చేయడం ప్రారంభించారు.
రాజీ పేరుతో డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతో: పాత కేసులో రాజీ పేరుతో డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతోపాటు, పలుమార్లు తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉంటామని సుధాకర్ను బెదిరించారు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన సుధాకర్ ఈ నెల 18న అతడు పనిచేసే ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోని వాటర్ ప్లాంట్ షెడ్డులో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని డీఎస్పీ తెలిపారు. ఘటనా ప్రదేశంలో "తన చావుకు కొమ్ము అజయ్బాబు, ములకాల వీరరాఘవులు, అలుగు ఆనందశేఖర్, యరమాల కరుణకుమారి కారణమంటూ" రాసిన లేఖ బయట పడిందని దీనిపై సుధాకర్ భార్య మణిబాల సరస్వతి ఫిర్యాదు మేరకు నలుగురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని చెప్పారు. గురువారం అజయ్బాబు, కరుణకుమారీలను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించామని, మిగిలిన వీరరాఘవులు, ఆనందశేఖర్లు పరారీలో ఉన్నట్లు వీరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు డీఎస్పీ వివరించారు. కార్యక్రమంలో సీఐ సుభాశ్, ఎస్సై వీరప్రసాద్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
సుధాకర్ రాసిన లేఖలో ఏముందంటే: తన చావుకు ఈ నలుగురే కారణమంటూ సుధాకర్ మూడు పేజీల లేఖ రాశారు. "నా చావుకు కారణం కొమ్ము అజయ్బాబు, ములకల వీరరాఘవులు, అలుగు ఆనందశేఖర్, యనమల కరుణకుమారి. నా తప్పు లేకపోయినా అజయ్, వీరరాఘవులు కలిసి నాపై పీజీఆర్ఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక్కడి నుంచి పంపించాలని, వినకపోతే చంపాలని చూస్తున్నారు. దీనికి తోడు కలెక్టర్, డీసీహెచ్ఎస్ నన్ను జంగారెడ్డి గూడెం డయాలసిస్ కేంద్రం నుంచి పంపించాలని ఆసుపత్రికి లేఖ పంపారు. ఎటువంటి దర్యాప్తు లేకుండా నన్ను బదిలీ చేయాలని కలెక్టర్ అయిన మీరు ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటారు మేడమ్. నేను రెండుసార్లు పీజీఆర్ఎస్లో నా తప్పు ఉంటే చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదు చేశా. అదీ పట్టించుకోలేదు. అజయ్, ఆనందశేఖర్ అనేవాళ్లు నాపై 2023లో తప్పుడు కేసు పెట్టారు. నేను చనిపోయిన తరువాత నా తప్పు ఉంటే కేసు క్లోజ్ చేయండి. వాళ్ల మీద చర్యలు తీసుకుని నా ఆత్మకు శాంతి కల్పించండి. బయట చనిపోతే దర్యాప్తు చేయరు. ఆసుపత్రిలో చనిపోతే నా చావుకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశ. అమ్మ, నాన్న, సిద్ధూ నన్ను క్షమించండి సారీ" అంటూ సుధాకర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు రాసిన లేఖలో ఈ విషయాలు పేర్కొన్నాడు.
