సిగాచీ పరిశ్రమ అగ్ని ప్రమాద ఘటన - సీఈవోను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
సిగాచీ పరిశ్రమ సీఈవో అమిత్రాజ్ సిన్హా అరెస్టు, రిమాండ్కు తరలింపు - పాశమైలారంలోని సిగాచీ పరిశ్రమలో జూన్ 30న అగ్నిప్రమాదం - ప్రమాదంలో 54 మంది కార్మికులు మృతి
Published : December 28, 2025 at 12:48 PM IST
Sigachi Industries Fire Incident : సిగాచీ ప్రమాద కేసులో సీఈవో అమిత్రాజ్ సిన్హాను పటాన్చెరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు ఆయన్ను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పాశమైలారం పారిశ్రామికవాడలోని సిగాచీ పరిశ్రమలో జూన్ 30న అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 54 మంది కార్మికులు మృతి చెందారు. దీంతో సిగాచీ యాజమాన్యంపై పోలీసులు అప్పట్లోనే కేసు నమోదు చేశారు.