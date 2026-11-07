ఫుట్పాత్ జీవనం నుంచి ముఠా నాయకుడిగా - సంపన్న కాలనీలే 'బ్రూస్లీ' టార్గెట్
Burglary Targeting Locked Houses In Alwal : హైదరాబాద్లోని అల్వాల్ జానకి నగర్ కాలనీలో తాళం వేసిన ఇంట్లో దుండగులు భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసును అల్వాల్ పోలీసులు ఛేదించారు.
Published : November 7, 2026 at 2:41 PM IST
పనికోసమని నగరానికి వచ్చిన అతనికి ఏ ఉపాధి దొరకలేదు. దీంతో ఫుట్పాత్లపై జీవిస్తూ పని కోసం పగలంతా వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరిగేవాడు. అలా తిరుగుతూ పలు ప్రాంతాల రూట్మ్యాప్పై పట్టు సాధించాడు. అలా ఎక్కువగా అతని చూపు సంపన్నులుండే కాలనీలను ఆకర్షించింది. ఒకరి కింద పని చేయడం ఇష్టం లేని అతను సొంతంగా ఓ ముఠాను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అంతే ఇక అతను పట్టిందల్లా బంగారమే అయ్యింది.
జేబులు రూ.లక్షల కట్టలతో నిండాయి. అలా తన చేతివాటంతో ముఠా నాయకుడిగా చలామణీ అవుతూ పోలీసులకు కొరకరాని కొయ్యగా తయారయ్యాడు. ఎన్నిసార్లు జైలుకెళ్లొచ్చినా బుద్ధి మార్చుకోకుండా పదే పదే దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నాడు. అలా తన చేతివాటంతో మరోసారి పోలీస్ రికార్డుల్లో తన పేరు ఎక్కించుకున్నాడు. పోలీసులకు కొరకరాని కొయ్యగా మారిన ఆ కేటుగాడు ఎవరు? అతగాడి గురించి పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు?
తాళాలు వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా దొంగతనాలు
ఉపాధి వేట కోసం కర్ణాటక నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన అతను చేతివాటానికి అలవాటు పడ్డాడు. ఓసారి తప్పు చేసి జైలుకెళ్లినా, బుద్ధి మార్చుకుని సక్రమంగా ఉంటాడనుకుంటే జైలునే తన అడ్డగా మార్చుకుని ముఠా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. తాళాలు వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా రూ.లక్షల సొమ్ము కాజేశాడు. దారి దోపిడీలతో చెలరేగిపోయాడు. పీడీ యాక్ట్ కింద శిక్ష అనుభవించాక కూడా బయటకు వచ్చి మళ్లీ అదే తీరుతో పోలీసులకు కొరకరాని కొయ్యగా మారాడు. బ్రూస్లీ గ్యాంగ్ పేరుతో అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాగా మారాడు. సరిగ్గా మూడు నెలల క్రితం ఓ దారిదోపిడీ కేసులో పట్టుబడ్డ బ్రూస్లీ అలియాస్ దార్ల నెహెమ్యా మరోసారి హైదరాబాద్ నగరంలో చోరీకి పాల్పడి పోలీసులకు సవాల్ విసిరాడు.
బంగారు ఆభరణాలు, లక్షన్నర నగదు మాయం
అక్టోబర్ 31న సికింద్రాబాద్ అల్వాల్లోని జానకీనగర్ కాలనీలో నివాసముండే నరసింహమూర్తి తన కుటుంబంతో కలిసి దమ్మాయిగూడలోని తమ బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి వెళ్లాడు. ఉదయాన్నే ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉండటంతో స్థానికుడు అతనికి సమాచారమిచ్చాడు. తిరిగొచ్చిన నరసింహమూర్తి ఇంటి పరిస్థితిని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు.
ఇంట్లో వస్తువులన్నీ చిందరవందరగా పడి ఉన్నాయి. బీరువాలో బంగారు ఆభరణాలు, రూ.లక్షన్నర నగదు మాయమయ్యాయి. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఇంటి సమీపంలోని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా ఇది బ్రూస్లీ గ్యాంగ్ పనేనని నిర్ధారించారు. మూడు నెలల క్రితం దారి దోపిడీ కేసులో అరెస్టై ఇటీవలే విడుదలైన బ్రూస్లీ మరో దొంగతనానికి పాల్పడి పోలీసులను ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఇతనిపై దాదాపు 60కి పైగా కేసులున్నాయి.
పరారీలో ఉన్న బ్రూస్లీ కోసం గాలింపు
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు బ్రూస్లీ స్నేహితుడైన నితిన్ ఫ్రాన్సిస్ను బేగంపేట బాలంరాయి వద్ద అరెస్ట్ చేశారు. అతడి నుంచి 29 తులాల బంగారం, 27 తులాల వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నరసింహమూర్తి ఇంటి నుంచి చోరీ చేసిన సొమ్మును తీసుకుని పరారైన బ్రూస్లీ కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ బ్రూస్లీ గ్యాంగ్పై కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని పలు కేసులున్నట్లు తిరుమలగిరి ఏసీపీ రమేశ్ తెలిపారు.
బాధితులు 29 తులాల బంగారం, 27 తులాల వెండి ఆభరణాలు, రూ.1,20,000 నగదు చోరీకి గురయ్యినట్లు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసులో బ్రూస్లీ ఏ1. అతడి స్నేహితుడు నితిన్ ఫ్రాన్సిస్. నితిన్ నుంచి 29 తులాల బంగారం, 27 తులాల వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. చోరీ చేసి పరారైన బ్రూస్లీ కోసం గాలిస్తున్నాం - రమేశ్, తిరుమలగిరి ఏసీపీ
ఎన్నిసార్లు జైలుకెళ్లొచ్చినా నిందితులు తమ తీరు మార్చుకోకుండా మరింత చెలరేగిపోవడం పోలీసులను ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. ఇటువంటి కరుడుగట్టిన నేరస్థులపై కఠిన వైఖరి తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజలు సైతం తమ ఇళ్లకు తాళాలు వేసి వెళ్లేటప్పుడు స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో సమాచారమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
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