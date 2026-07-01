పోలీసులపై కత్తితో దాడికి యత్నం - ఆత్మరక్షణ కోసం నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు
ఏపీకి చెందిన భూష్మి శ్రీకాంత్గా గుర్తింపు - నిందితుడిపై 10కి పైగా ఆస్తి, నేరాల కేసులు - హైదరాబాద్కు వెళ్లిన నల్గొండ సీసీఎస్ బృందం - చికిత్స అనంతరం నల్గొండకు తరలింపు
Published : July 1, 2026 at 1:38 PM IST
Police Gun Fire On Accused At Hyderabad : ఓ వ్యక్తి గత కొంతకాలంగా నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంతో పాటు ఇతర చోట్ల దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. అతన్ని పట్టుకునేందుకు నల్గొండ పోలీసులు హైదరాబాద్కు వెళ్లారు. అదుపులోకి తీసుకొనే క్రమంలో నిందితుడు పోలీసులపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో నిందితుడి కాలికి గాయమైంది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం నిందితుడు ఏపీకి చెందిన భూష్మి శ్రీకాంత్పై పదికి పైగా ఆస్తి, నేరాల కేసులు ఉన్నాయని, నాలుగేళ్ల క్రితం ఏపీలో ఓ కానిస్టేబుల్ను హత్య చేసిన కేసు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో సీసీఎస్ బృందం మంగళవారం హైదరాబాద్కు వెళ్లింది.
ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు కాల్పులు : రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిభట్ల సమీపంలో అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు వద్ద నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. సోమవారం రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో ఫస్ట్ సర్వీస్ రింగ్ రోడ్డుపై సీసీఎస్ నల్గొండ పోలీసులు అనుమానంతో డీసీఎం వాహనాన్ని ఆపి తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడు శ్రీకాంత్ తన వద్ద ఉన్న కత్తితో పోలీసులపై దాడికి ప్రయత్నించాడు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో శ్రీకాంత్ రెండు కాళ్లకు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. వెంటనే 108 అంబులెన్స్ ద్వారా వనస్థలిపురం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.
నిందితుడిని నల్గొండకు తరలింపు : ప్రస్తుతం నిందితుడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. అనంతరం సీసీఎస్ పోలీసులు శ్రీకాంత్ను నల్గొండకు తరలించారు. ఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించారు. తమ కానిస్టేబుల్ను చంపేందుకు యత్నించాడని నిడమానూరు ఎస్ఐ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఆదిభట్ల పీఎస్లో హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు నిందితుడిపై ఉన్న పాత ఆస్తి నేరాల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు.
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