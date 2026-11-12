'ఈ క్రైమ్ ఎవరు చేసి ఉంటారో కొంచెం చెప్పు' - 'పోలీస్ జీపీటీ' వచ్చేస్తోంది!
Police GPT coming soon : తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో మరో సాంకేతిక విప్లవం రానుంది. "పోలీస్ జీపీటీ " నేర పరిశోధనలో కచ్చితత్వ సమాచారం ఇస్తూ పోలీసులకు అత్యంత నమ్మకమైన మార్గదర్శిగా నిలవబోతోంది.
Published : November 12, 2026 at 1:33 PM IST
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంలో ముందుంటున్న తెలంగాణ పోలీసులు మరో ఆధునిక సాంకేతికతను తమ శరనిధిలో చేర్చుకున్నారు. అదే 'పోలీస్ జీపీటీ - ఆఫ్లైన్ ఏఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ అసిస్టెంట్ ఫర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్'. 'చాట్ జీపీటీ' గురించి విన్నాం కానీ, ఈ పోలీస్ జీపీటీ ఏంటి? అని అనుకుంటున్నారా? ఇదే ఇప్పుడు నేర పరిశోధనలో తెలంగాణ పోలీసులకు అత్యంత నమ్మకమైన నేస్తం కాబోతోంది.
కచ్చితత్వానికి, ప్రామాణికతకు పెద్దపీట వేస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో దర్యాప్తు అధికారులకు దారి చూపే మార్గదర్శిగా నిలవబోతోంది. నేరం జరిగిన అనంతరం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం దగ్గరి నుంచి దర్యాప్తు పూర్తి చేసి న్యాయస్థానంలో అభియోగపత్రం నమోదు చేయడం వరకు అన్నీ తానై అంతా దగ్గరుండి సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వనుంది. ‘ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ - రీడ్ ఏ డాక్యుమెంట్ - చెక్ ది సోర్స్’ అనేది దీని నినాదం. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో దీన్ని మరో సాంకేతిక విప్లవం అని భావిస్తున్నారు.
కచ్చితత్వంతో సమాచారం ఇచ్చేలా
చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ ఏఐ అనే సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన సంభాషణాత్మక చాట్బాట్. వినియోగదారులు అడిగే ప్రశ్నలను సహజ భాషలో అర్థం చేసుకొని మనిషి మాట్లాడినట్లుగానే సమాధానం ఇచ్చే పరిజ్ఞానం దీని సొంతం. ఇదే పనిని ఇప్పుడు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ అంతర్గతంగా అందుబాటులోకి తెచ్చుకున్న సరికొత్త చాట్బాట్ చేయబోతోంది.
సాధారణంగా చాట్ జీపీటీ మనం అడిగిన సమాచారాన్ని అంతర్జాలంలో నుంచి వెతికి ఇస్తుంది. ఒకవేళ అంతర్జాలంలో తప్పుడు సమాచారం ఉంటే? చాట్ జీపీటీ దాన్నే అందిస్తుంది. పోలీస్ జీపీటీ మాత్రం అలా కాదు. నేర పరిశోధన గాడి తప్పకుండా ఉండేందుకు అత్యంత కచ్చితత్వంతో సమాచారం అందించేలా దాన్ని రూపొందించారు. క్షేత్రస్థాయిలో దర్యాప్తునకు ప్రధాన ఆధారంగా నిలుస్తున్న స్టేషన్ రైటర్లు, కానిస్టేబుళ్లు, ఎస్సైలు, సీఐల వరకు దీన్ని వినియోగించేలా రూపొందిస్తున్నారు.
టీజీ స్పార్క్కు బాధ్యతలు
ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దీని అవసరాన్ని గుర్తించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ఆ బాధ్యతను టీజీ స్పార్క్కు అప్పగించారు. ఈ చాట్బాట్కు పోలీసింగ్ మాన్యువల్, ఎస్ఓపీలు, పోలీస్ శాఖ అంతర్గత సర్క్యులర్లతో పాటు బీఎన్ఎస్, బీఎన్ఎస్ఎస్, బీఎస్ఏ చట్టాలను మాత్రమే ఇన్పుట్లుగా అందించారు. తద్వారా దర్యాప్తు అధికారులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని కచ్చితత్వంతో ఈ నాలెడ్జ్ బేస్ నుంచే అందించేలా ఇది రూపొందింది. ఇలా చేయడం వల్ల పోలీస్ శాఖలోని అంతర్గత సమాచారం బయటకు రాకుండా ఉండనుంది.
శిక్షల శాతం పెరగనుందా?
నేర పరిశోధనను మరింత చురుకుగా, న్యాయస్థానాల్లో అభియోగాలను రుజువు చేయడం, తద్వారా శిక్షల శాతం పెంచేందుకు ఈ పరిజ్ఞానం దోహదపడుతుందని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు భావిస్తున్నారు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం శిక్షల శాతం 40లోపే ఉంటోంది.
పనితీరు ఎలా ఉంటుందంటే?
ఏదైనా సంఘటనపై నేర పరిశోధన గురించి పోలీస్ జీపీటీని అడిగితే ఎలాంటి ‘ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానాన్ని అనుసరించాలనే సమాచారం ఇస్తుంది. ఏదైనా ఫైల్ను అప్లోడ్ చేస్తే అందులోని ఫొటోలను, టెక్ట్స్ను స్కాన్ చేసి అన్వేషించదగిన అంశంగా మార్చుతుంది. తాను ఇచ్చిన ప్రతి సమాధానానికి ఏ డాక్యుమెంట్ ఆధారంగా నిలిచిందో చూపిస్తుంది.
|సంవత్సరం
|నమోదైన కేసులు
|శిక్షల శాతం
|2024
|1,69,477
|35.63
|2025
|1,67,018
|38.72
OpenAI నుంచి GPT-6- యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక వేరే లెవెల్!
ఓపెన్'ఏఐ' నానో వెర్షన్- GPT-4O మల్టీమోడల్కు మించిన వేగంతో!