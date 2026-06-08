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మత్తు వద్దు యోగా ముద్దు - విజయవాడ బీఆర్టీఎస్ రోడ్డులో 'పోలీస్ యోగాంధ్ర '

డ్రగ్స్‌ సేవించేవారిలో పరివర్తన తీసుకువచ్చేలా కార్యక్రమాలు - డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర 2.0లో పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారితో యోగాసనాలు -యోగాలో పాల్గొన్న డ్రగ్‌ పాజిటివ్ వచ్చిన వెయ్యి మంది

Police Yogandhra Program In Vijayawada
Police Yogandhra Program In Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:58 AM IST

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Police Yogandhra Program In Vijayawada : గంజాయి మత్తు నుంచి యువతను విముక్తులను చేసేందుకు విజయవాడ పోలీసులు వినూత్న మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. యోగా ద్వారా మత్తును దూరం చేయనున్నారు. బెజవాడలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీసు యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో సుమారు 1000 మంది డ్రగ్ టెస్ట్​లో పాజిటివ్ వచ్చిన యువకులు పాల్గొన్నారు. ఆసనాలతో వారిలో ఆత్మస్థైర్యం పెంచే విధంగా మత్తును వీడే విధంగా చేసేందుకు పోలీసులు కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. స్థానిక పోలీసులతో వారిపై ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేసి సన్మార్గంలో నడిపిస్తామని బెజవాడ పోలీసులు హామీ ఇస్తున్నారు.

మత్తుకు మందుగా యోగా : మత్తుకు బానిసలైన యువతను సన్మార్గంలో నడిపించేందుకు బెజవాడ పోలీసులు వినూత్న పంథాను ఎంచుకున్నారు. యోగాతో యువతను చైతన్య వంతులను చేయాలని నిర్ణయించారు. డ్రగ్స్ పై దండయాత్ర 2.0 లో డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి యోగాసనాలను నేర్పిస్తూ అందరికీ మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా విజయవాడ పోలీసులు బీఆర్టీఎస్ రోడ్డులో యోగాను ప్రారంభించారు. సుమారు 4 వేల మంది యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వీరిలో 1000 మంది డ్రగ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. మత్తు పదార్ధాలు సేవించే వారిని సాధారణ వ్యక్తులు గా తీర్చిదిద్దేందుకు యోగా ఓ అస్త్రంగా వినియోగిస్తున్నారు. ముందుగా 15 రోజుల పాటు వారికి యోగాసనాలు వేయటం నేర్పుతారు. అనంతరం స్థానిక పోలీసు స్టేషన్ సిబ్బంది వారి కదలికలపై నిఘా ఉంచుతారు. వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. గంజాయి మత్తును వీడే వరకు వారిపై పోలీసుల పర్యవేక్షణ ఉంటుందని విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర బాబు చెపుతున్నారు.

"మేము మాదకద్రవ్యాలు వాడేవారిని గుర్తించి యోగా, ధ్యానంలో వారిని భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా వారిని వ్యసనం నుంచి బయటపడేలా చేస్తున్నాము. ఈ విధానం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయని మేము ఆశిస్తున్నాము. పరీక్షించిన 3,000 మందిలో 1,200 మందికి పాజిటివ్ అని తేలింది. మేము రెండు నెలల క్రితం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాము. అప్పటి నుంచి చాలా మందికి నెగటివ్ అని ఫలితాలు వచ్చాయి. జూన్ 20న వారందరికీ తదుపరి పరీక్షలు (follow-up tests) నిర్వహించాలని మేము యోచిస్తున్నాము. అప్పటికి సుమారు 95 శాతం మంది వ్యసనం నుంచి విముక్తి పొందుతారని ఆశిస్తున్నాము"._రాజశేఖర బాబు ,ఎన్టీఆర్ జిల్లా సీపీ

ఆరోగ్యంతోపాటు నిగ్రహం పెంచేందుకు కూడా యోగా : కూటమి ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపింది. దీంతో బెజవాడ పోలీసులు డ్రగ్స్ పై దండయాత్రను ప్రకటించారు. ఇటీవల జరిగిన డ్రగ్స్ పై దండయాత్ర 2.0 లో కమిషనరేట్ పరిధిలో 150 కి పైగా హాట్ స్పాట్లను గుర్తించారు. రోజుకు 100 మంది చొప్పున 30 రోజుల పాటు అనుమానితులకు డ్రగ్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. 3 వేల మందికి టెస్ట్​లు నిర్వహించగా 1200 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. పాజిటివ్ వచ్చిన వారికి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు. వారిని మత్తు నుంచి విముక్తి చేసేందుకు వైద్యుల చికిత్స, సూచనలతో పాటు యోగాభ్యాసనం చేయించాలని నిర్ణయించారు. యోగా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు వ్యక్తి నిగ్రహం పెంచుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. దీనినే అస్త్రంగా చేసుకుని బెజవాడ పోలీసులు ముందడుగు వేశారు. డ్రగ్స్ విక్రయాలు, రవాణాను నిర్మూలించటంతో పాటు డ్రగ్స్​కు బానిసలైన వారిలో పరివర్తన తేవటం పోలీసులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. యోగాభ్యాసం ద్వారా క్రమంగా డ్రగ్స్ విక్టిమ్స్​లో ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

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VIJAYAWADA POLICE ACTIVITIES
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