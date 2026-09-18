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వసూళ్లకు బ్రాండ్​ అంబాసిడర్​గా 'నాలుగో సింహం'

రాష్ట్రంలోని పోలీసులు వరుసగా ఏసీబీకి చిక్కుతున్నారు. జేబు నింపడమే లక్ష్యంగా పోలీసు శాఖ పని చేస్తుంది. ఎవరికీ చిక్కని తిమింగళాలు ఎన్నో ఉన్నాయని అధికారులే చర్చిస్తున్నారు.

Police Getting Caught by ACB
Police Getting Caught by ACB (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 1:31 PM IST

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Police Getting Caught by ACB : సమాజంలో ప్రజలకు భద్రత కల్పించేది పోలీసు శాఖ. కానీ కొందరు ఆ శాఖకు మచ్చ తీసుకొస్తున్నారు. వారి అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని కొందరు వసూలు రాజాలు చేతివాటం చూపుతున్నారు. చట్టవిరుద్ధ పనులు చేస్తూ అధికారుల ఆగ్రహానికి గురై సస్పెండ్​ అవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏసీబీ దాడులు వసూళ్ల దందాపై ఫిర్యాదులు ఉన్నతాధికారుల క్రమశిక్షణ చర్యలు ఇలా బదిలీలు ఎన్ని చేసినా రాష్ట్రంలో కొందరు పోలీసుల అవినీతి దాహం తీరడం లేదు. పోలీస్​ స్టేషన్​కు ఫిర్యాదు రావడంతోనే అధికారులు వసూళ్ల పర్వం మొదలుపెడుతున్నారు. కేసు నమోదు, స్టేషన్​ బెయిలు, ఛార్జిషీటు దాఖలు, విచారణకు హాజరు కాకుండా మినహాయింపు ఇలా నిందితులు, ఫిర్యాదుదారులనే తేడా లేకుండా జేబు నింపడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ పోలీసు శాఖ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీస్తున్నారు.

తాజాగా కీసర ఇన్​స్పెక్టర్​ ఆంజనేయులు, ఎస్సై జ్ఞానేందర్​రెడ్డి ఓ కేసు నిందితుడి నుంచి లంచం తీసుకుంటూ రెడ్​హ్యాండెడ్​గా ఏసీబీకి చిక్కడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇద్దరు అధికారుల అరెస్టుతో కీసరలోని కొందరు స్థానికులు పోలీస్​ స్టేషన్​ ముందు టపాసులు పేల్చి హర్షం వ్యక్తం చేయడం వారి ఆగడాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో చెప్పేందుకు నిదర్శనం. వాస్తవానికి లంచం తీసుకుంటూ దొరికేవారు తక్కువేనని ఎవరికీ చిక్కని తిమింగళాలు ఎన్నో ఉన్నాయని అధికారులే చర్చిస్తున్నారు.

కాసుల కోసం అధికారుల అడ్డదారులు

భూ తగాదాలు, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో వచ్చే ఫిర్యాదుల్ని సెటిల్​ చేసేందుకు కొందరు పోలీసులు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. నగర శివారు ఠాణాల పరిధిలో ఫిర్యాదులు నమోదవుతున్నాయి. కానీ కొన్ని కేసుల్ని పోలీసులు స్టేషన్​ బయట పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవల శంషాబాద్​ జోన్​ పరిధిలో ఓ ఎస్సై ఎసైన్డు భూముల్లో సాగు చేసుకుంటున్న రైతుల్ని బెదిరించాడు. చివరకు ఇది బయటకు పొక్కడంతో మిన్నకుండిపోయారు.

పోలీస్​ సేవలపై ఫీడ్​బ్యాక్​

స్టేషన్​కు వెళ్లిన బాధితుడు ఫిర్యాదు ఇచ్చిన తర్వాత కేసు నమోదు దాని పరిష్కారం, అధికారి ప్రవర్తించిన తీరు ఇలా అన్నింటిపై ఫీడ్​బ్యాక్​ ఇచ్చే విధానాన్ని రాష్ట్ర పోలీసు శాఖ గత సంవత్సరం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఠాణాలోని క్యూఆర్​ కోడ్​ స్కాన్​ చేసి ఫీడ్​బ్యాక్​ ఇస్తే ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీనిపై ప్రారంభంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినా పోలీస్​ స్టేషన్​ స్థాయిలో ఆదరణ తక్కువగా ఉందనే ఆరోపణ ఉంది. దీనికి మరింత ప్రచారం కల్పించాల్సి ఉంది.

డబ్బులిస్తేనే బెయిల్​ మంజూరు

కొన్ని మినహాయింపులు, అధికారాల్ని అవకాశంగా చేసుకుని అడ్డగోలుగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్టేషన్​ బెయిలు అధికారం ఎక్కువగా దుర్వినియోగమవుతోంది. 7 ఏళ్ల లోపు శిక్ష ఉండే కేసుల్లో నిందితుల్ని అరెస్టు చేయొద్దని స్టేషన్​ బెయిలు ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్డు ఆదేశాలున్నాయి. కొందరు దీన్ని ఆదాయ వనరుగా భావిస్తున్నారు. కేసు నమోదైన తర్వాత నిందితుల్ని స్టేషన్​కు పిలిపించి బెదిరింపులకు వస్తున్నారు. డిమాండ్​ చేసినంతా ఇస్తే స్టేషన్​ బెయిల్​ ఇచ్చి వదిలేస్తామని, లేకుంటే అరెస్ట్​ చేసి జైలుకు పంపిస్తామని వేధిస్తున్నారు. చట్ట ప్రక్రియపై అవగాహన లేక కొందరు అడిగినంత ఇస్తున్నారు. ఇంకొందరు ధైర్యంగా ఏసీబీని ఆశ్రయించినప్పుడు ఈ ఆమ్యామ్యాల వ్యవహారం బయటపడుతోంది. గతంలో మాదాపూర్​లో ఓ ఎస్సై స్టేషన్​ బెయిలు కోసం డబ్బు డిమాండ్​ చేసి ఏసీబీకి చిక్కాడు.

ఏడాదిలో రెండోసారి

కీసర పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఏసీబీ అధికారుల సోదాలు ఈ ఏడాది ఇది రెండోసారి. పోస్టుమార్టం నివేదిక ఇచ్చేందుకు ఓ హోంగార్డు బాధితుడి నుంచి లంచం వసూలు చేసి చిక్కాడు. భూ వివాదాల్లో తలదూరుస్తూ కీసర ఎస్సై శ్రీనివాస్​ రెండు నెలల క్రితం సస్పెన్షన్​కు గురయ్యాడు. ఇప్పుడు ఏకంగా సీఐ, ఎస్సై చిక్కారు.

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