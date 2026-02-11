మీ బండి నెంబర్ ప్లేట్ అంకెలు కనిపించకుండా చేస్తున్నారా? - ఇక నుంచి తప్పదు భారీ మూల్యం
బండి నెంబర్ కనిపించకుండా వాహనదారుల కొత్త కొత్త జిమ్మిక్కులు - ట్యాంపరింగ్ చేసేవారిపై పోలీసుల నిఘా - క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరికలు
Published : February 11, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 11:24 AM IST
Vehicle Number Plates Misusing : నగరంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి, చలాన్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి నంబరు ప్లేటును మార్చేస్తున్న వాహనదారులపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. అంకెలు మార్చడం, నంబరు ప్లేటుపై అంకెలు కనిపించకుండా రంగు పూయడం, దానిపై మాస్కులు తగిలించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడితే భారీ జరిమానాతో పాటు క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- తాజాగా బంజారాహిల్స్లో పోలీసులు తనిఖీ చేస్తుండగా నంబరు ప్లేటు లేకుండా వస్తున్న వాహనదారుడిని గమనించారు. వాహనం తనిఖీ చేయగా ప్లేటును డిక్కీలో దాచినట్లు గుర్తించారు. దానిపై ఇప్పటికే 22 చలాన్లు ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
- మలక్పేటలో ఓ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి తన ద్విచక్రవాహనం నంబర్ ప్లేటులోని 9 అంకెను కాస్త 8గా మార్చి ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించాడు. ఈయన చేసిన పనికి వేరే వ్యక్తి వాహనంపై 23 చలాన్లు పడ్డాయి. ఈ మేరకు బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయడంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సీసీటీవీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితుడిని పట్టుకుని అతడిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు. పెద్ద ప్లాన్ ప్రకారం స్టిక్కర్ల సాయంతో 1ని 7గా, 0ని 8గా, 3ని 9గా అంకెలను మార్చేస్తున్నారు. సీసీటీవీ, ట్రాఫిక్ పోలీసుల కెమెరాలతో దొరక్కుండా, నంబరు ప్లేటు కనిపించకుండా వెనక్కి, కిందికి వంచుతున్నారు. అక్కడ ఉద్దేశపూర్వకంగా మాస్కులు తగిలిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ అంకెలు అస్పష్టంగా కనిపించేలా గ్రీజు, బురద పూస్తున్నారు.
ఇది తీవ్రమైన నేరం : నగరవ్యాప్తంగా అక్రమంగా నంబర్ ప్లేట్లు, రిజిస్ట్రేషన్ లేని వాహనాలపై ప్రత్యేక తనిఖీలు చేస్తున్నారు. నంబరు ప్లేట్లను మార్చడం కేవలం చలాన్ల నుంచి తప్పించుకోవడమే కాకుండా దొంగతనాలు, చైన్ స్నాచింగ్కు దారితేసే ప్రమాదం ఉంది. వాహన నంబరు ప్లేటు ట్యాంపరింగ్ చేస్తే భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సెక్షన్ 318(4), 319(2) కింది మోసం, ఫోర్జరీ కేసులు నమోదు చేస్తారు. అలాగే మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం రూ.1,000 నుంచి రూ.5000 వరకు జరిమానా విధిస్తారు. వాహనంపై తప్పుడు చలాన్లు వస్తున్నట్లు ఒకవేళ గమనిస్తే, వెంటనే ట్రాఫిక్ పోలీసు వెబ్సైట్, 87126 61690 వాట్సాప్ నంబర్లలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
నెంబర్ ప్లేట్ కనిపించకుండా కొత్త ప్లాన్లు : అసలు రూల్స్ పాటించరు కానీ ఇలా సరికొత్త ప్లాన్లతో ట్రాఫిక్ పోలీసులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేసే వారిలో కాలేజ్ విద్యార్థులే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. వాహన నెంబర్ ప్లేట్ కనిపించకూడదని కాలు అడ్డం పెడుతుంటారు. చేతులతో కవర్ చేస్తుంటారు. అదే అమ్మాయిలు, మహిళలు ఉంటే వారి చీర, చున్నీలతో నెంబర్ ప్లేట్ని దాచేస్తుంటారు. అది కనిపించకుండా ఉండటానికి పేపర్ అంటించడం లేదా మట్టి రాస్తున్నారు. దీంతో ఎలా వెళ్లినా చలాన్ పడదని అనుకుంటారు. ఇలా చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు బండి బ్యాలెన్స్ తప్పి ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చు.
మరికొన్నిసార్లు 6 అంకెను ఆరులో సగం కనిపించేలా, మిగతా దాన్ని పేపర్తో కవర్ చేస్తారు. ఇలా చేసినప్పుడు పోలీసులు ఫొటో తీసి సర్చ్ చేస్తే ఆ వాహనం ఎవరిది అనే విషయం తెలియదు. అలాగే అందులో నెంబర్ కూడా తప్పుగా చూపిస్తుంది. ఇలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికి మించిపోయింది ఏమీ లేదు. నిబంధనలు అతిక్రమించి, ప్రయాం చేసే వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరముంది.
