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సైబర్ నేరాలపై కొత్త వ్యూహం - గూగుల్, మెటాపై పోలీసుల కఠిన చర్యలు

సైబర్‌ నేరాల కట్టడికి సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లపై పోలీసుల గురి - ప్లేస్టోర్‌లో నకిలీ యాప్‌లు, నేరాలకు సామాజిక మాధ్యమాలు - సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగంపై ఆందోళన - శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే లక్ష్యంగా చర్యలు

Cyber Crime
Cyber Crime (Getty Image)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 4:55 PM IST

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Hyderabad Police Focus on Service Providers to Curb Cyber Crimes : దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసు యంత్రాంగం తన వ్యూహాన్ని మార్చింది. కేవలం మోసగాళ్లను అరెస్టు చేయడం మాత్రమే కాకుండా, నేరాలకు వేదికలుగా మారుతున్న డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపైనా చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా గూగుల్, మెటా వంటి టెక్ సంస్థలు తమ వేదికల ద్వారా జరుగుతున్న మోసాలను అరికట్టడంలో మరింత బాధ్యత వహించాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. నకిలీ యాప్‌లు, తప్పుడు పోస్టులు, మార్ఫింగ్ వీడియోలు, సామాజిక మాధ్యమాల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునేలా ఈ సంస్థలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు.

మెటాకు నోటీసులు - చట్టపరమైన చర్యలు : ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఓ ఆందోళన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించిన నకిలీ వార్తలు ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్ కావడంతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. బీజేపీ నేతల ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు, మెటా ఇండియా అధిపతి అరుణ్ శ్రీనివాస్‌ను నిందితుడిగా చేర్చి నోటీసులు జారీ చేశారు. మెటా నుంచి వచ్చే వివరణ ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.

గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌లో నకిలీ యాప్‌ల మోసం : సైబర్ నేరాల్లో ప్రస్తుతం పార్ట్‌టైమ్ ఉద్యోగాలు, స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల పేరుతో కోట్ల రూపాయలు కాజేస్తున్న ఘటనలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. మోసగాళ్లు నకిలీ పెట్టుబడి యాప్‌లను రూపొందించి గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌లో అందుబాటులో ఉంచుతున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నలుగురు బాధితులు ప్లే స్టోర్ నుంచి యాప్‌లు డౌన్‌లోడ్ చేసి లక్షల రూపాయలు కోల్పోయినట్లు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో గూగుల్ భారత విభాగ అధిపతిపై నాలుగు వేర్వేరు కేసులు నమోదు చేసి నోటీసులు జారీ చేశారు.

సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగంపై ఆందోళన : ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ వంటి వేదికలను నేరస్థులు సైబర్ మోసాలు, డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్, నకిలీ ఖాతాలు, సిమ్ కార్డుల అక్రమ లావాదేవీల కోసం వినియోగిస్తున్నారని పోలీసులు వెల్లడించారు. దర్యాప్తులో అవసరమైన సమాచారం కోరినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో సోషల్ మీడియా సంస్థల నుంచి సరైన సహకారం అందడం లేదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో విచారణ ఆలస్యమవుతోందని వారు అంటున్నారు.

బాలికలను కాపాడిన పోలీసులు : రాజధానిలో ఇటీవల ఇంటి నుంచి అదృశ్యమైన 12 మంది బాలికలను పోలీసులు సురక్షితంగా గుర్తించి కుటుంబాలకు అప్పగించారు. వీరంతా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పరిచయమైన అపరిచితుల మాటలు నమ్మి వెళ్లిపోయినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియా వేదికలను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించాల్సిన అవసరాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసింది.

శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే లక్ష్యం : అభ్యంతరకర పోస్టులు, ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, వీడియోలు, మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రచారంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా నిరసనలు, పండుగలు, ఎన్నికల సమయంలో సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించే తప్పుడు సమాచారంతో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగుతోందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నోటీసులకు సంస్థలు ఇచ్చే స్పందనను పరిశీలించి, అవసరమైతే మరింత కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు న్యాయ నిపుణుల సలహాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో టెక్ సంస్థల బాధ్యతను మరింత పెంచే దిశగా పోలీసుల తాజా వ్యూహం కీలకంగా మారుతోంది.

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CYBER CRIMES IN HYDERBAD
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