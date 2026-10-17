పులివెందులలో హైటెన్షన్ - ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు
పులివెందులలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నామినేషన్లు దాఖలు సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులపైకి దూసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీ శ్రేణులను నిలువరించేందుకు పోలీసులు గాల్లోకి ఆరు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 4:00 PM IST
Tension in Pulivendula : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇవాళ రెెండో రోజు అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే పలు చోట్ల ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందులలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నామినేషన్ల కార్యక్రమం కొనసాగుతుండగా టీడీపీ అభ్యర్థి నామపత్రాలు దాఖలు చేసేందుకు కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఆయన నామపత్రాలు దాఖలు చేసి బయటకు రాకముందే వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి కార్యకర్తలతో కలిసి నామినేషన్ వేసేందుకు అక్కడకు చేరుకున్నారు.
అయితే టీడీపీ అభ్యర్థి బయటకు వచ్చిన తర్వాత లోపలికి పంపిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులకు పోలీసులు తెలిపారు. అయినా వారు వినకుండా తాము లోపలికి వెళ్లితీరాల్సిందేననని పట్టుబట్టారు. ఈ క్రమంలో భద్రతగా ఉన్న పోలీసులపైకి దూసుకెళ్లడంతో పాటు వారిపై రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో పలువురు పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను నిలువరించేందుకు పోలీసులు గాల్లోకి ఆరు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ శ్రేణులు వెనక్కి తగ్గారు.
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