అండాల విక్రయం కేసులో డా.పద్మజ పాత్ర కీలకం! - ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వొద్దంటూ హైకోర్టుకు నివేదించిన పోలీసులు
Dr Padmaja in Egg Selling Case : అండాల విక్రయం కేసులో డా.పద్మజ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్పై హైకోర్టు విచారించింది. కేసులో సదరు వైద్యురాలి పాత్ర కీలకమని పోలీసులు కౌంటరులో పేర్కొన్నారు.
Published : November 18, 2026 at 1:54 PM IST
అండాల విక్రయ వ్యవహారంలో డాక్టర్ పి.పద్మజ కీలక పాత్ర పోషించారని, ఆమెకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయొద్దంటూ పోలీసులు హైకోర్టుకు నివేదించారు. సరూర్నగర్, బేగంపేట పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులకు సంబంధించి డాక్టర్ పి.పద్మజ దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను జస్టిస్ నందికొండ నర్సింగ్రావు విచారించారు. ఈ పిటిషన్లో పోలీసులు కౌంటర్ దాఖలు చేయగా విచారణ 19కు వాయిదా పడింది. పోలీసులు సమర్పించిన కౌంటరులో దర్యాప్తునకు సంబంధించి పలు కీలకాంశాలను వెల్లడించారు.
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రాజధాని నగరంలో గత నెల ఓ వర్కింగ్ హాస్టల్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 15 మంది మహిళలను తీసుకొచ్చి, అండాలు దానం చేసేందుకు అవసరమైన ప్రక్రియను డాక్టర్ పద్మజ సిద్ధంగా ఉంచినట్లు గుర్తించామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన నిందితుడు దుర్గాప్రసాద్ బ్రోకర్గా వ్యవహరించినట్లు వెల్లడించారు. ఇతను ఒక్కో అండానికి రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు చెల్లిస్తామని మహిళలకు ఆశజూపి హైదరాబాద్కు రప్పించాడని తెలిపారు.
సరూర్నగర్లోని షెట్టీ వర్కింగ్ హాస్టల్లో హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు, మందులతో పాటు వైద్యసామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వివరించారు. అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో మొత్తం ఆరుగురు నిందితుల్లో ప్రధాన నిందితుడైన దుర్గాప్రసాద్ను ఇప్పటికే అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
పరారీలో పలువురు నిందితులు
రెండేళ్ల క్రితం హబ్సిగూడలోని పద్మజ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లో డాక్టర్ పద్మజతో తనకు పరిచయం ఏర్పడినట్లు నిందితుడు దుర్గాప్రసాద్ విచారణలో తెలిపాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. సింధు సారబోజు, చాందిని అనే మహిళలు హాస్పిటల్కు, తనకు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించారని దుర్గాప్రసాద్ వెల్లడించాడన్నారు. 15 మంది మహిళల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసినట్లు, వీరు పద్మజ, నర్మద, ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లలో అండాల దాన ప్రక్రియకు వెళ్లాల్సి ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు.
దీనికి సంబంధించి సరూర్నగర్, బేగంపేట, జూబ్లీహిల్స్, మియాపూర్, ఫిలింనగర్, మహంకాళి, మలక్పేట ఠాణాల్లో కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు పలువురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకోగా, మరికొందరు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తమ కౌంటరులో పేర్కొన్నారు.
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