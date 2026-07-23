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ఈ ఏడు తప్పిదాలే రహదారులపై నెత్తురోడిస్తున్నాయి - రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలివే!

రాష్ట్రంలో నిత్యం రక్తపాతమవుతున్న రహదారులు - ప్రమాదాల కారణాలను విశ్లేషించిన పోలీసులు - ఎక్కువగా ద్విచక్రవాహనదారులే కారణమని వెల్లడి - 'అరైవ్ అలైవ్​' అవగాహన సదస్సుతో కాస్త తగ్గుముఖం పట్టిన ప్రమాదాల సంఖ్య

రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు
Main Causes For road Accidents (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 1:11 PM IST

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Main Causes For road Accidents : ట్రాఫిక్​ నిబంధనల పట్ల పోలీసులు ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నా నిత్యం రహదారులు నెత్తురోడుతూనే ఉన్నాయి. వాహనం నడిపే సమయంలో డ్రైవర్ల చిన్నపాటి ఏమరపాటు, పొరపాట్ల వల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం వందల కటుంబాలు అంతలేని క్షోభకు గురవుతున్నాయి. నగరాల్లో ఎక్కువగా మానవ తప్పిదాల (హ్యూమన్ ఎర్రర్) కారణంగానే రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని ట్రాఫిక్​ పోలీసుల అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ప్రధానంగా ఏడు తప్పిదాలే ఏడు గండాలే రహదారులపై రక్తం చిందిస్తున్నాయి. అతివేగం, డ్రంకన్ డ్రైవ్, రాంగ్​రూట్, సిగ్నల్ జంప్, సెల్​ఫోన్​ డ్రైవింగ్, అడ్డగోలు పార్కింగ్, నిర్లక్ష్యపూరిత డ్రైవింగ్​లను ప్రధాన కారణాలుగా మల్కాజిగిరి పోలీసులు గుర్తించారు.

టూవీలర్స్​ వల్లే ఎక్కువ ప్రమాదాలు : ఈ సంవత్సరం మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోనే ఆరు నెలల వ్యవధిలో 1,788 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. అందులో 80.7 శాతం అంటే 1,443 యాక్సిడెంట్లను హ్యూమన్​ ఎర్రర్ మిస్టేక్స్​గా పోలీసులు గుర్తించారు. మిగిలిన రోడ్డు ప్రమాదాలను రహదారి నిర్మాణ పనులు, రోడ్డు మలుపులు, ఇంజినీరింగ్ లోపాల వల్ల జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు అత్యధికంగా మరణిస్తుండగా, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలోనూ వారే మొదటి స్థానంలో ఉంటున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ​

రెండు రోడ్లపైనే 13 బ్లాక్​స్పాట్లు : మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్​ పరిధిలోనే అత్యధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే ప్రదేశాలను (బ్లాక్​స్పాట్​) పోలీసులు గుర్తించారు. ఇవన్నీ క్రాస్​ రోడ్లు, కూడళ్లు, టీ-జంక్షన్లు, రద్దీ కూడళ్లు కావడం గమనార్హం. వీటిలో 13 బ్లాక్​స్పాట్లు హైదరాబాద్​ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే జాతీయ రహదారి, హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లే హైవేల మీదే ఉన్నాయి. రహదారులను విస్తరించడంలో జాప్యం నెలకొనడం, బ్లాక్​స్పాట్లపై ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోవడంలో అలసత్వం వల్లే ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి.

ఉదాహరణకు హైదరాబాద్​ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే జాతీయ రహదారిలో హయత్​నగర్​లో ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని కుంట్లూర్ టీ జంక్షన్​ సమీపంలో 2025 జనవరి నుంచి జూన్​ వరకు 27 ప్రమాదాలు జరగ్గా, ఈ సంవత్సరం తొలి ఆరు మాసాల్లో 19 దాకా జరిగాయి.

తగ్గిన మరణాలు : మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి రోడ్డు ప్రమాదాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. దీంతో మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోంది. 2025 మొదటి ఆరు నెలల్లో 231 మరణాలు జరగ్గా, ఈ ఏడాది 171కి తగ్గాయి. అయితే, గతేడాది ఈ కమిషనరేట్​ పరిధిలో 99 బ్లాక్​స్పాట్లు ఉండేవి. ఠాణాలవారీగా బ్లాక్​స్పాట్లను గుర్తించి, విభజించారు. అనంతరం మున్సిపల్, ఆర్​అండ్​బీ శాఖల సహకారంతో వాటిని చక్కదిద్దారు. దీంతో బ్లాక్​స్పాట్ల సంఖ్య 50కి తగ్గింది. వీటిలో ఇదివరకు 155 రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా, ఈసారి వాటి సంఖ్య 107కి తగ్గిపోయింది.

గతేడాది ఈ సంవత్సరం మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో రోడ్డు ప్రమాద మృతులు

నెల20252026
జనవరి2732
ఫిబ్రవరి5118
మార్చి4334
ఏప్రిల్3333
మే3236
జూన్4528

సత్ఫలితాన్నిచ్చిన 'అరైవ్ అలైవ్' : మొన్నటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 99 రోజుల ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యాచరణలో భాగంగా 'అరైవ్ - అలైవ్' ద్వారా అవగాహన కల్పించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విస్తృత ప్రచారం చేయడం కూడా ప్రమాదాల నివారణకు ఒక కారణమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా, మండలాల్లోని పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు ప్రజా సమూహాల్లో అవహాహస సదస్సును ఏర్పాటు చేసి, ట్రాఫిక్ నిబంధనల గురించి వివరించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని బ్లాక్​స్పాట్లను గుర్తించి, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు.

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MAIN CAUSES FOR ROAD ACCIDENTS
POLICE AWARENESS ON ROAD ACCIDENTS
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రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు
POLICE AWARENESS ON TRAFFIC RULES

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