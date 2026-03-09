ETV Bharat / state

మీరేం చేయకపోతే దెబ్బలు ఎలా తగిలాయి? - సునీల్‌ నాయక్​ను విచారించిన పోలీసులు

రఘురామకృష్ణరాజును కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురి చేసిన కేసు విచారణ - నేడు ఐదోరోజూ విచారణకు హాజరైన ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ - పిటిషన్‌పై నేడు తీర్పు ఇవ్వనున్న హైకోర్టు

IPS Sunil Naik Enquiry 5th Day
IPS Sunil Naik Enquiry 5th Day (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 12:24 PM IST

IPS Sunil Naik Enquiry 5th Day : రఘురామకృష్ణరాజు సీఐడీ కస్టడీ టార్చర్ కేసులో ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ ఐదో రోజూ విచారణకు హాజరయ్యారు. విచారణ నిమిత్తం సునీల్ నాయక్ గుంటూరు సీసీఎస్ స్టేషన్​కు ఉదయం 9 గంటల 57 నిమిషాలకు చేరుకున్నారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి దర్యాప్తు అధికారి విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్ సునీల్ నాయక్​ను విచారిస్తున్నారు. సునీల్ నాయక్ విచారణకు హాజరు కావాలని హైకోర్టు ఇచ్చిన గడువు నేటితో ముగియనుంది.

గత నాలుగు రోజులుగా జరుగుతున్న విచారణలో సునీల్ నాయక్ పోలీసుల ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు చెప్పకుండా విచారణకు సహకరించలేదని సమాచారం. ఈరోజు సునీల్ నాయక్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ మీద హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించే అవకాశం ఉంది. న్యాయస్థానం బెయిల్ పిటిషన్​ను డిస్మిస్ చేస్తే పోలీసులు సునీల్ నాయక్​ను అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.

ప్రస్తుత డిప్యూటీ స్పీకర్​, నాటి వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజును కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేసిన కేసులో విచారణను ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ కేసులో నిన్న నాలుగో రోజూ (ఆదివారం) విచారణ సాగింది. నిందితుడిగా ఉన్న ఐపీఎస్ సునీల్‌నాయక్‌ను ఆదివారం ఏడు గంటల పాటు ప్రశ్నించారు. ఐపీఎస్‌ సునీల్‌నాయక్‌ కొన్ని ప్రశ్నలకు ముక్తసరిగా మరికొన్నింటికి అరకొరగా సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. సుమారు 7 గంటల పాటు సాగిన విచారణలో సాంకేతిక ఆధారాలను చూపించినప్పుడు సునీల్‌నాయక్‌ మౌనం వహించినట్లు సమాచారం.

వారిని లోపలికి ఎందుకు అనుమతించారు? : గుంటూరు CCSలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ అనేక కోణాల్లో ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. రఘురామను CID కార్యాలయానికి తెచ్చిన రోజున మీరెందుకు వచ్చారు? అనధికార వ్యక్తులను లోపలికి ఎందుకు అనుమతించారు? ఆరోజు మిమ్మల్ని అక్కడకు వెళ్లమని ఎవరెవరు ప్రోద్భలం చేశారు? ఇందులో ఎవరి ఒత్తిడి ఉందనిని విచారణాధికారి ప్రశ్నించగా సునీల్‌ నాయక్‌ పొడిపొడి సమాధానాలతో సరిపెట్టినట్లు తెలిసింది. కొన్నింటికి పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతూ నీళ్లు నమిలినట్లు సమాచారం.

డీఐజీ హోదాలో ఉన్న మీకు తెలియదా? : నాటి ఎంపీని కస్టడీలో ఉంచినప్పుడు గదికి సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలని డీఐజీ హోదాలో ఉన్న మీకు తెలియదా? తెలిసినా దురుద్దేశపూర్వకంగానే ఏర్పాట్లు చేయలేదా? మీ వెంట ఉండే గన్‌మెన్లను ఎందుకు బయటకు పంపించారు? అక్కడ జరిగిన విషయాలకు సాక్ష్యంగా ఉంటారనే దురుద్దేశంతోనే వాళ్లను బయటకు పంపించారా? అని ప్రశ్నించిగా సునీల్ నాయక్‌ మౌనం వహించినట్లు తెలిసింది. కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆయన కంగుతిన్నట్లు సమాచారం. రఘురామను అరెస్టు చేసి CID కార్యాలయానికి తరలించినప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని CID కార్యాలయం నుంచి న్యాయస్థానానికి తీసుకెళ్లినప్పుడు ఆయన పాదాలు కందిపోయి కుంటుతూ కనిపించారని గుర్తు చేశారు. కస్టడీలో మీరేం చేయకపోతే దెబ్బలు ఎలా తగిలాయి? మీరు కొట్టలేదని చెబుతున్నారు. మరి దెబ్బలు ఎలా వచ్చాయి? అని ఎస్పీ దామోదర్ ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.

కేకలు, అరుపులు వినిపించలేదా? : సీఐడీ కస్టడీలో ఉన్న రోజు రాత్రి మీరు కార్యాలయ పక్క గదిలోనే ఉన్నామని చెబుతున్నారు. మరి ఆయన గది నుంచి కేకలు, అరుపులు వినిపించలేదా? ఆ రోజు విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది వినిపించినట్లు చెప్పారు కదా. అని అడిగిన ప్రశ్నకు సునీల్ నాయక్ మౌనం వహించినట్లు సమాచారం. ఎంపీని కస్టడీలో ఉంచినప్పుడు పర్యవేక్షణ కోసం వెళ్లామని చెబుతున్న మీరు ఆయన్ను చిత్రహింసలు పెడుతుంటే ఏం చేశారని అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఇప్పటివరకూ సాగిన విచారణలో సునీల్‌నాయక్‌ సహకరించలేదనే అభిప్రాయం అధికారులు నుంచి వ్యక్తమైంది. ఇవాళ కూడా సునీల్ నాయక్ విచారణ కొనసాగనుంది.

