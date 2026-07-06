'పోలీసు బలగం మరింత బలోపేతం' - ఏఐ ఆధారిత పోలీసింగ్కు ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్
పోలీసు బలగాలను బలోపేతం చేసేలా దృష్టి - తాజా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక విభాగాలు ఏర్పాటు - ఎస్ఐబీ, గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ బలగాలతో సర్దుబాటు
Published : July 6, 2026 at 9:06 AM IST
Telangana Police : తెలంగాణ రాష్ట్రం పోలీస్ బలగాలను బలోపేతం చేసే దిశగా ముందుగా సాగుతోంది. పోలీసింగ్ను ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్తగా ప్రత్యేక విభాగాల ఏర్పాటుపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ దృష్టి సారించారు. జరుగుతున్న నేర పరిశోధనలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను విస్తృతంగా వినియోగించడానికి ఐదుగురు ఐపీఎస్లతో టెక్టీంను డీజీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఘరానా చోరీలు, మావోయిజం వంటి సమస్యలపై పోలీసుశాఖ సీరియస్గా ఉంది. వ్యవస్థీకృత నేరాలు, సైబర్ నేరాలు, మాదకద్రవ్యాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరుగుతుండడం వంటి కారణాలతో కొత్త విభాగాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది.
‘మార్వెల్’ తరహాలో ఏఐ టాస్క్ఫోర్స్ : 'టెక్టీం' ద్వారా తెలంగాణ పోలీస్ అధికారిక వెబ్సైట్, హాక్ఐ, సీసీటీఎన్ఎస్, హెచ్ఆర్ఎంఎస్ వంటి ప్లాట్ఫాంలను డీజీపీ కార్యాలయం పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు. 'మార్వెల్' తరహాలో ప్రత్యేక ఏఐ టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు. హెచ్ఎంఆర్ఎస్, సీసీటీఎన్ఎస్ వంటి వ్యవస్థలను అనుసంధానం చేస్తూ టీఎస్ - కాప్స్ మొబైల్ ప్లాట్ఫాంను రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో ఒక మొబైల్ ఇంటర్ఫేస్తో పలు అప్లికేషన్లను నిర్వహించేలా ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు. రాబోయే ఆరు నెలల కాలంలో ఈ ప్రాజెక్టుల్ని అమలు చేయాలని డీజీపీ ఆదేశించారు. ఆ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి అమలు పర్యవేక్షించడానికి ఐదుగురు ఐపీఎస్లతో కోర్టీంను ఏర్పాటు చేశారు.
కొత్త సవాళ్లకు దీటుగా బ్యూరోలు టీటీఎంఏఆర్ఎస్ : రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం 7 వేలకు పైగా పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రమాదాలను నియంత్రించడానికి తెలంగాణ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ (టీటీఎంఏఆర్ఎస్) బ్యూరోను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వైద్య, రవాణాశాఖలతోపాటు స్థానిక సంస్థలను అనుసంధానం చేయడంలో బ్యూరో ప్రముఖపాత్ర వహించనుంది.
టీఏడీఏఎస్సీ : తెలంగాణలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్లో సింథటిక్ డ్రగ్స్ కేసులు బయటపడుతున్నాయి. గ్రామాల్లో గంజాయి కేసులు అధికమవుతున్నాయి. అందుకోసం రాష్ట్రంలో కొత్తగా తెలంగాణ యాంటీ డ్రగ్ అండ్ సేఫ్టీ క్లబ్ (టీఏడీఏఎస్సీ)లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు.
పోలీసుశాఖలో సమూల సంస్కరణలు అవసరం. అందుకోసం ఎస్ఐబీ, గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ బలగాలను తగ్గించి కొత్త విభాగాలను కేటాయించాలి. ఏఐను విస్తృతంగా వినియోగించి సత్ఫలితాలు సాధించేందుకు రాబోయే ఆర్నెళ్ల కాలంలో టెక్ పోలీసింగ్ను రూపుదిద్దుతున్నాం - సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ
ఏఎఫ్ఏడబ్ల్యూ : ఆహార కల్తీ, ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతోంది. దీనిని నియంత్రించడమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం కార్యాచరణను ప్రారంభించింది. హైదరాబాద్ 246 ఆహార కల్తీ కేసులు నమోదులో దేశంలోనే అగ్రస్థానం ఉన్నట్లు జాతీయ నేర నమోదు సంస్థ (ఎన్సీఆర్బీ) తాజా గణాంకాలు వెల్లడించాయి. దేశంలోని 84 శాతం గణాంకాలు రాజధానిలోనే నమోదయ్యాయి. ఆహార కల్తీని నియంత్రించేందుకు ప్రత్యేక శాఖ లేదా విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి పూనుకుంది. దీనికి సంబంధించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు శనివారం నిర్వహించిన సమీక్షలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రస్తుతమున్న ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ కంట్రోల్ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువచ్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. అలాగే ఆహారకల్తీని సమర్థంగా నియంత్రించడానికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్, లీగల్, ఎఫ్ఎస్ఎల్, ప్రాసిక్యూషన్ మొదలైన విభాగాలన్నీ ఈ శాఖ పరిధిలోనే ఏర్పాటు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. మరోవైపు డ్రగ్స్ను అరికట్టడానికి ఈ శాఖ పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వీఈడబ్ల్యూటీ : తెలంగాణ ప్రభుత్వం వనరులను కొల్లగొట్టడం, పన్నుల ఎగవేతకు సంబంధించి నేరాలు జరుగుతున్నాయి. ఇసుక అక్రమ డంపులు, రేషన్ బియ్యం అక్రమ విక్రయాలు, సీనరేజి ఎగవేత మొదలైన నేరాలు తరచూగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో రెవెన్యూ లీకేజీలను అరికట్టడానికి విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ టాస్క్ఫోర్స్(వీఈడబ్ల్యూటీ)ను బలోపేతం చేయాలని భావిస్తున్నారు.
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