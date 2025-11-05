చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద ఘటన - డ్రైవర్ బ్రేక్ వేయకపోవడం వల్లే ఇంతటి దారుణం!
చేవెళ్ల ప్రమాదంపై వివిధ శాఖల దర్యాప్తు - టిప్పర్ డ్రైవర్ లైసెన్స్ను పరిశీలిస్తున్న అధికారులు - టిప్పర్ డ్రైవర్ బ్రేకు వేయకపోవడమే కారణమనే అనుమానాలు
Published : November 5, 2025 at 7:27 AM IST
Police Investigation on Chevella Bus Accident : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల సమీపంలోని మీర్జాగూడ వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం వెనక కారణాలపై పోలీసు, రవాణా శాఖల అధికారుల దర్యాప్తు మొదలైంది. టిప్పర్ డ్రైవర్ గుంతను తప్పించబోయి ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టడంతో 19 మంది మరణించారు. అయితే బస్సును ఢీకొట్టడానికి ముందు టిప్పర్ డ్రైవర్ బ్రేకు వినియోగించకపోవడం వల్లే ఇది జరిగి ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. టిప్పర్లో పరిమితికి మించి కంకర లోడు, అతివేగంతో ఉండటం వల్ల ఒక్కసారిగా కుడివైపునకు తిప్పడంతో అదుపుతప్పి నియంత్రణ కోల్పోయినట్లు విశ్లేషిస్తున్నారు.
బ్రేక్ వేయకపోవడమే కారణమా? : బస్సును టిప్పర్ ఢీకొట్టిన తర్వాత 50 నుంచి 60 మీటర్ల దూరం వరకూ ఈడ్చుకెళ్లింది. దీన్ని బట్టి బ్రేకు వినియోగించక పోవడం లేదా పడకపోయి ఉండటం జరిగి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. టిప్పర్ను ఇప్పటికే రవాణా శాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. యజమాని అచ్చునాయక్ టిప్పర్ను ఈ ఏడాదిలోనే కొనుగోలు చేసినప్పటికీ బ్రేకులు పని చేస్తున్నాయా లేదా అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. టిప్పర్ డ్రైవర్ ఆకాశ్ ధన్యకామేకు మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో లైసెన్స్ తీసుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
డ్రైవర్ లైసెన్స్ అసలైనదా? కదా? : లైసెన్సు స్వాధీనం చేసుకుని అసలైనదేనా అని నిర్ధారించుకోవడానికి మహారాష్ట్ర అధికారుల్ని సంప్రదిస్తున్నారు. మీర్జాగూడ దగ్గర ప్రమాద స్థలిని డీజీపీ శివధర్రెడ్డి, శాంతి భద్రతల విభాగం అదనపు డీజీ మహేశ్ భగవత్, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అవినాశ్ మహంతి మంగళవారం పరిశీలించారు. చేవెళ్ల ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్యులతో మాట్లాడారు.
ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు : పోలీస్ అకాడమీ నుంచి మన్నెగూడ వరకూ రోడ్డు విస్తరణకు మార్గం సుగమమైందని డీజీపీ తెలిపారు. పనులు పూర్తయ్యే వరకూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు. మలుపుల దగ్గర సమస్యలను గుర్తిస్తున్నామని, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు వచ్చే నెల నుంచి 'అరైవ్-అలైవ్' పేరుతో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని డీజీపీ తెలిపారు. వాహనదారుల్లో ఎక్కువ మంది డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ పాటించడం లేదని, రహదారి పరిస్థితి, ఇతర వాహనాలు ఎలా వస్తున్నాయో అంచనా వేస్తూ డ్రైవింగ్ చేయాలని సూచించారు.
నోరు, ముక్కు భాగాల్లో దుమ్ము : ప్రమాదంలో మరణించిన 19 మందిలో 17 మంది నోరు, ముక్కులో కంకర దుమ్ము ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం చేసినప్పుడు ఎక్కువగా దుమ్ము ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ 24 మందికి చికిత్స కొనసాగుతోంది. ఐదుగురికి కొంత విషమంగా ఉన్నా, క్రమంగా కోలుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం చేవెళ్లలోని పీఎంఆర్ ఆసుపత్రిలో 14 మంది, వికారాబాద్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 10 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు.
కోలుకున్న బాధితుల నుంచి వాంగ్మూలం సేకరిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాదంలో ఆర్టీసీ, టిప్పర్ డ్రైవర్లు ఇద్దరూ మరణించడంతో బాధితుల వాంగ్మూలం కీలకంగా మారనుంది. డ్రైవర్లు ఇద్దరూ డ్రంకెన్ డ్రైవ్ చేశారనే అనుమానంతో రక్త నమూనాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు. వాటి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాతే స్పష్టత రానుంది.
