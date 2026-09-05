'ఆల్వేస్ వాచింగ్ - ఆల్వేస్ రెడీ' - భద్రతకు మూడో కన్ను
అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఏపీ పోలీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్ - తొలుత 14 వేలకు పైగా సీసీ కెమెరాల అనుసంధానం - త్వరలోనే సేవలు అందుబాటులోకి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:41 AM IST
Mangalagiri Integrated Command Centre : ఏపీలో ఏ మూలన ఏం జరిగినా ఇక ఇట్టే కనిపెట్టొచ్చు. ఈ మేరకు రియల్టైమ్లో తెలుసుకొని సత్వరమే స్పందించేలా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ‘ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్’ సెంటర్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు శాఖ సిద్ధంచేసింది. ‘ఆల్వేస్ వాచింగ్- ఆల్వేస్ రెడీ’ (నిరంతరం పర్యవేక్షణ - నిరంతరం సిద్ధం) నినాదంతో దీన్ని తీర్చిదిద్దింది. మంగళగిరి పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయం నాలుగో అంతస్తులోని ఈ కేంద్రం రాష్ట్ర పోలీసు విభాగానికి నాడీ కేంద్రం (నెర్వ్ సెంటర్)లా పనిచేయనుంది.
తొలుత ఏపీ వ్యాప్తంగా 14,000లకు పైగా సీసీ కెమెరాలను ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేశారు. వాటిలోని దృశ్యాలను ఇక్కడి నుంచే నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు. ఇందుకోసం భారీ వీడియో వాల్ ఏర్పాటుచేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషీన్ లెర్నింగ్ వంటి సాంకేతికతలతో ఆ దృశ్యాల్ని విశ్లేషించి, క్షేత్రస్థాయికి ఆదేశాలివ్వనున్నారు. పోలీసులు వాడుతున్న డ్రోన్లు చిత్రీకరించే దృశ్యాలనూ ఇక్కడి నుంచే పర్యవేక్షిస్తారు.
మరోవైపు ప్రజాభద్రత చట్టం కింద ప్రైవేట్ వ్యక్తులు అమర్చుకున్న లక్షల సీసీ కెమెరాలను వారి అనుమతితో ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానించనున్నారు. జిల్లాకొకటి చొప్పున 28 డెస్క్లు ఏర్పాటుచేశారు. ‘శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నేర నియంత్రణ, ఛేదన, విపత్తుల నిర్వహణ, అత్యవసరాల్లో సత్వర స్పందన, భద్రత, బందోబస్తు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందితో సమన్వయం వంటి బహుళ సేవలను ‘ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్’ అందిస్తుంది. అన్ని జిల్లాల సమాచారాన్ని ఒకే పాయింట్లో రియల్టైమ్లో పర్యవేక్షించేలా తీర్చిదిద్దిన ఈ కేంద్రం సేవలను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తెస్తామ’ని డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా పేర్కొన్నారు.
హాట్స్పాట్ల గుర్తింపు :
- ఏపీ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న నేరాల సరళిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషీన్ లెర్నింగ్ సాంకేతికతల ద్వారా ఈ సెంటర్ విశ్లేషణ చేస్తుంది. ఒకే తరహా నేరాల మధ్య సంబంధాన్ని గుర్తిస్తుంది. జియో-స్పేషియల్ డేటా సాయంతో నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న ప్రాంతాలు, వీధులు, సమయాలను డిజిటల్ మ్యాప్పై హాట్స్పాట్లుగా సూచిస్తుంది. తద్వారా పోలీసులు గస్తీ నిర్వహించేలా ఆదేశాలు జారీ చేస్తుంది.
- అగ్నిప్రమాదాలు, వరదలు, తుపాన్లు, ఇతర ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు జిల్లాల నుంచి వచ్చే అత్యవసర సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి ఉన్నతాధికారులకు చేరవేస్తుంది. ప్రతి జిల్లాలోని ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక దళాలు, అంబులెన్సులు, రెస్క్యూ బోట్లు, హెలికాప్టర్ల లభ్యతను డిజిటల్ మ్యాపింగ్లో పర్యవేక్షిస్తుంది.
- పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఉన్నతాధికారులు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని పోలీసులతో లైవ్లో మాట్లాడొచ్చు. పోలీసు, రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ, వైద్యారోగ్యశాఖ, నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ విభాగాలను ఏకకాలంలో సమన్వయం చేసుకోవచ్చు. కమ్యూనికేషన్ డిస్పాచ్ హబ్గా ఈ కేంద్రం పనిచేస్తుంది.
అవాంఛనీయ ఘటనలకు అడ్డుకట్ట :
- నగరాల్లోని కూడళ్లు, రోడ్లు, బ్లాక్స్పాట్లలోని సీసీ కెమెరాల నుంచి వచ్చే ఫీడ్ అంతా ఒకేచోట అనుసంధానిస్తుంది. రహదారులపై వాహనాలు నిలిచిపోయినా, బోల్తాపడినా, కమాండ్ సెంటర్కు వచ్చే ‘యాక్సిడెంట్ ఎలర్ట్’ను స్థానిక పోలీసులకు చేరవేస్తారు. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను పసిగట్టి ఈ-చలానాలు పంపిస్తారు.
- ప్రముఖుల పర్యటనలు, సభలు, జనం గుమికూడే వేదికలను ఇక్కడి నుంచే పర్యవేక్షించొచ్చు. అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లోని దృశ్యాలు, డ్రోన్ల ఫీడ్ను రియల్టైమ్లో చూస్తూ, అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా నియంత్రించవచ్చు.
- ఎన్నికల వేళ పోలింగ్ కేంద్రాల్లోంచి వచ్చే వెబ్కాస్టింగ్ దృశ్యాలను విశ్లేషిస్తుంది. సెర్చ్ ఆపరేషన్లు, తీరప్రాంతాల్లో నిఘా, రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను పర్యవేక్షించవచ్చు.
- సీసీటీఎన్ఎస్ డేటాబేస్లోని లక్షల మంది పాత నేరగాళ్ల ఫొటోలు ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్కు అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఎక్కడైనా పాత నేరగాళ్లు సీసీ కెమెరాల్లో చిక్కితే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ఈ కేంద్రానికి ఎలర్ట్ వస్తుంది. వెంటనే స్థానిక పోలీసులను అప్రమత్తం చేసి నేరగాళ్లను పట్టుకుంటారు. అదృశ్యమైన వారి ఆచూకీని గుర్తించడంలోనూ ఉపయోగపడుతుంది.
- దొంగతనం జరిగిన, నేరాలకు ఉపయోగించిన వాహనాల నంబర్లను డేటాబేస్లో పొందుపరుస్తారు. ఏదైనా సీసీ కెమెరాలో ఆ వాహనం కన్పించగానే ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ (ఏఎన్పీఆర్) ద్వారా కేంద్రానికి మెసేజ్ వస్తుంది. తద్వారా స్థానిక పోలీసులు ఆ వాహనాన్ని పట్టుకోవచ్చు.
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