వేడుకలకు డీజే శబ్దం వద్దు - లేదంటే ఆరోగ్యానికి తప్పదు ముప్పు
డీజేలతో వేడుకలు వద్దని సూచిస్తున్న పోలీసు శాఖ - ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలి ప్రాణాలు కోల్పోతుండటంతో విషాదకరంగా మారుతున్న వేడుకలు - నిబంధనలను అతిక్రమించిన డీజేలను సీజ్ చేస్తామన్న ఎస్పీ
Published : September 6, 2026 at 1:33 PM IST
Police Warn Against The Use of DJs : రకరకాల వేడుకల్లో మితిమీరిన శబ్దాలతో డీజేలు అమాయకపు ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. అప్పటివరకు ఎంతో ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నవారు, ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీంతో వేడుకలు కాస్త విషాద వేదికలుగా మారుతున్నాయి. తాజాగా ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని కోస్గిలో ఓ విద్యార్థి ఆకస్మికంగా గుండెపోటుతో మరణించాడు. వేడుకలు ఆనందంగా సాగాలంటే అధిక శబ్దాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 60 డెసిబుల్స్ వరకు శబ్దం వినడానికి మాత్రమే సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. కానీ ఆ డెసిబుల్స్ పరిధి దాటితే మానవ శరీరానికి తీవ్ర అనర్థాలు తప్పవు.
కొన్ని ఘటనలు :-
బతుకమ్మ వేడుకల్లో : గతేడాది నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో బతుకమ్మ వేడుకల్లో సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న ముగ్గురు మహిళలు డీజే శబ్దాల హోరుతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలారు. ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచారు.
విద్యార్థికి గుండెపోటు : స్నేహితుని ఇంట్లో పెళ్లి సందడిలో డీజే పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తూ కోస్గి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పోతిరెడ్డిపల్లికి చెందిన రవితేజ(17) అనే యువకుడు హఠాత్తుగా కింద పడిపోయాడు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా టెస్ట్ చేసిన డాక్టర్లు అప్పటికే గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు.
ఇద్దరిపై కేసు : గుడిహత్నూర్ మండలం ముత్నూరు గ్రామంలో ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా, అధిక శబ్దంతో డీజే ఏర్పాటు చేసి ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతకు విఘాతం కలిగించిన డీజే యజమాని రౌత్ పర్వత్, నిర్వాహకుడు మడుడే విశాల్పై పోలీసులు బీఎన్ఎస్లోని పలు సెక్షన్ల ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు.
"ఏ వేడుకలకు కూడా డీజేల అనుమతి లేదు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు అధిక శబ్దం వల్ల ప్రజలకు హాని కలిగించేలా డీజేలు ఏర్పాటు చేస్తే కఠిన చర్యలను తీసుకుంటాం. నిబంధనలను అతిక్రమించిన డీజేలను అస్సలు వదలం. తప్పకుండా సీజ్ చేస్తాం. వాటి యజమానులతోపాటు, వాహన యజమానులపైనా చట్టపరంగా కేసులు నమోదు చేస్తాం" అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
"మీరు చేసుకునే ఏ వేడుకల్లో అయినా అధిక శబ్దంతో కూడిన డీజేలతో వినికిడి శక్తి తగ్గుతుంది. చెవుల్లో రింగింగ్, చెవి నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కావచ్చు. తీవ్రమైన శబ్దానికి గురికావడం వల్ల పూర్తిగా చెవుడు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. తప్పనిసరిగా పెద్ద శబ్దం దగ్గర ఉండాల్సి వస్తే రక్షణ కోసం ఈయర్ ప్లగ్ను కచ్చితంగా వాడాలి. డీజే సౌండ్ బాక్సులకు వీలైనంత దూరంగా ఉండేటట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అకస్మాత్తుగా వినికిడి తగ్గినా, చెవుల్లో శబ్దం వినిపించినా వెంటనే ఈఎన్టీ నిపుణులను సంప్రదించాలి" -డా.కస్తాల గోకుల్ కుమార్, ఈఎన్టీ నిపుణులు, ఆదిలాబాద్ రిమ్స్