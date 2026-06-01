హైదరాబాద్లో పవన్కల్యాణ్ సభ - అనుమతి నిరాకరించిన పోలీసులు
తెలంగాణలో పవన్కల్యాణ్ సభకు అనుమతి నిరాకరించిన పోలీస్ శాఖ - రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా నిర్ణయం - కేవలం సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నామంటున్న పార్టీ నేత మహేందర్రెడ్డి
Published : June 1, 2026 at 7:17 PM IST
Denial Permission for Janasena Meeting in Telangana : హైదరాబాద్లో రేపు పవన్కల్యాణ్ సభకు పోలీస్ శాఖ అనుమతి నిరాకరించింది. రేపు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలు, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా అనుమతి ఇవ్వలేమని పోలీస్ శాఖ స్పష్టం చేసింది. పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించడంతో జనసేన నేతలు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
రేపు రాయదుర్గంలోని సంధ్యా కన్వెన్షన్ వేదికగా 'తెలంగాణ నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభ - జనసేన సాధక్ సమ్మేళనం' పేరుతో జనసేన సభ ఏర్పాటు చేసింది. అయితే అది సభ కాదని, కేవలం సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నామని ఆ పార్టీ నేత మహేందర్రెడ్డి తెలిపారు. సమావేశమే అయినందున పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే సరిపోతుందని, అనుమతి ఎందుకు తీసుకోవాలని ప్రశ్నించారు. సరైన కారణాలు చెప్పకుండా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారని మహేందర్రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అనుమతి కోసం కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు తెలిపారు.