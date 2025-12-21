ETV Bharat / state

Police Cycle rally Against Drugs use in Visakha: రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి మైదాన ప్రాంతాల వరకు మత్తు మందు యథేచ్ఛగా రవాణా అవుతోంది. ఒకచోట భారీ ఎత్తున గంజాయి డంప్‌లు బయటపడుతుంటే, మరోచోట మత్తులో యువకులు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. సామాన్యుల ప్రాణాలకు, మహిళల మానప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతోంది. అలానే ఈ గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు యువత, బాలలు సహా వివిధ వర్గాల జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్నాయి. దుష్పరిణామాలకు కారణమవుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో వాటిని నివారించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో' అని పిలుపునివ్వడంతో అధికారులు ఎక్కడికక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. మత్తు పదార్థాలతో కలిగే అనర్థాలు, అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన పరిస్థితులపై వివరించనున్నారు. ఈ క్రమంలో జిల్లాకి ఒక నార్కోటిక్స్‌ కంట్రోల్‌ సెల్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయిలో మత్తు పదార్ధాల రవాణా, విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది.

గంజాయి, మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో చైతన్యం నింపేందుకు విశాఖ పోలీసులు ప్రచారబాట పట్టారు. ‘డ్రగ్స్‌ మిమ్మల్నే కాదు మీ కుటుంబాలనూ రోడ్డున పడేస్తాయి వ్యసనాన్ని వీడండి జీవితంలో విజేతలవ్వండి గంజాయి వద్దు గౌరవంగా బతుకుదాం’ అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. విశాఖ రేంజ్‌ డీఐజీ గోపీనాథ్‌జెట్టీ నేతృత్వంలో 25 మంది కానిస్టేబుళ్లు ‘అభ్యుదయం’ పేరిట అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాఫురం వరకు సైకిల్‌యాత్ర చేపట్టి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల తయారీ, సాగు, నిల్వ, ఉత్పత్తి, కొనుగోలు, అమ్మకాలు, వినియోగం, ఎగుమతి, దిగుమతి వంటివి ఎంతటి తీవ్రమైన నేరాలో, వాటిల్లో భాగస్వాములైతే చట్టపరంగా ఏ పర్యవసనాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో వివరిస్తున్నారు.

గంజాయి, డ్రగ్స్‌ రహిత ఊరు మా లక్ష్యం: అనకాపల్లి, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల మీదుగా 50 రోజల పాటు 1,000 కిలోమీటర్లు యాత్ర సాగించాలనేది లక్ష్యం. గతనెల 12న పాయకరావుపేటలో ప్రారంభమైన యాత్ర ఇప్పటికే 3 జిల్లాల్లో పూర్తయింది. శనివారం 38వ రోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొనసాగుతోంది. ఈ యాత్ర జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాలు, ముఖ్యమైన పట్టణాలకు చేరుకున్నప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా, మండల స్థాయి అధికారులు, ఉద్యోగులు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొంటున్నారు. వేల మందితో ఈ ర్యాలీలు చేస్తున్నారు. ఆయాచోట్ల బహిరంగ సభలు నిర్వహించి డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. ‘గంజాయి, డ్రగ్స్‌ రహిత ఊరు మా లక్ష్యం’ అంటూ ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తున్నారు.

విశాఖపట్నం రేంజ్‌లో గంజాయి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ ప్రాంతం నుంచే చైతన్యం తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. విశాఖ రేంజ్‌లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పరిధిలో మరో బృందం ఈ సైకిల్‌యాత్ర కొనసాగిస్తోంది. ఈ నెల 29 నాటికల్లా ఈ యాత్ర ఇచ్ఛాపురం చేరుకోనుంది. ఆ రోజు భారీఎత్తున ముగింపుసభ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకు: గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటూనే వాటికి ఎవరూ అలవాటు పడకుండా ఉండేలా, ఇప్పటికే వినియోగిస్తున్న వారిని మాన్పించేలా చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకే అభ్యుదయం సైకిల్‌యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టామని విశాఖపట్నం రేంజ్‌ డీఐజీ గోపీనాథ్‌జెట్టీ తెలిపారు. రేంజ్‌ పరిధిలోని ప్రతి నియోజకవర్గాన్నీ టచ్‌ చేసేలా ఈ యాత్ర సాగుతోందని ఎక్కడైనా డ్రగ్స్, గంజాయి మూలాలుంటే 1972 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు ఫిర్యాదు చేయండని అన్నారు.

