కుమార్తెను చంపి - గుండెపోటుగా చిత్రీకరించి - "శక్తి యాప్"తో పరువు హత్య వెలుగులోకి
శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన దుంపల హరిణి హత్య - కుమార్తెను చంపి గుండెపోటుగా చిత్రీకరించారన్న పోలీసులు - శక్తి యాప్ ఫిర్యాదుతో లోతుగా విచారణ - ముగ్గురు నిందితులు అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 11:40 AM IST
Harini Murder Case Updates : 'గుండెపోటుతో తమ కుమార్తె మరణించిందని నమ్మబలికారు. చిన్న వయసులో హార్ట్ ఎటాక్ ఏంటని అడిగిన వారికి ఆత్మహత్యని చెప్పారు. ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా అర్ధరాత్రి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కథ ముగిసిందని అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు'. కానీ కుటుంబం నుంచి అపాయం ఉంటుందని ముందే అనుమానించిన బాధిత యువతి రికార్డు చేసుకున్న ఓ సెల్ఫీ వీడియోను ఆమె స్నేహితుడు "శక్తి యాప్" ద్వారా రాష్ట్ర పోలీసులకు పంపించడంతో "పరువు హత్య" గుట్టురట్టైంది. సొంత తల్లి, భర్త, తాతే ఆమెను చంపినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను డీఎస్పీ డి.లక్ష్మణరావు బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా బ్రహ్మణతర్లాకు చెందిన దుంపల హరిణిని టెక్కలి మండలం సొర్లిగాం గ్రామానికి చెందిన ఆమె మేనమామ దంతేశ్వరరావుతో 2010లో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. పెళ్లయ్యాక హరిణి డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. గ్రూప్-1 సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఆమె హైదరాబాద్లో శిక్షణ తీసుకుంటుంది.
ఈ క్రమంలో హరిణికి హైదరాబాద్కు చెందిన నాగేంద్రతో పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో హరిణి భర్తకు విడాకులిచ్చి నాగేంద్రను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆమె నిర్ణయించుకుంది. కానీ హరిణి కుటుంబసభ్యులు ఇందుకు సమ్మతించలేదు. అయితే సొంతూరికి వెళ్లి విడాకుల వ్యవహారం తేల్చేసుకుని వద్దామని ఆమెను వారి తల్లిదండ్రులు ఒప్పించారు. మే 30న హైదరాబాద్ నుంచి బయల్దేరి మే 31న శ్రీకాకుళం జిల్లా సొర్లిగాంకు హరిణిని తీసుకెళ్లారు.
Srikakulam Honor Killing Case : కుటుంబీకులే అపాయం తలపెట్టే ప్రమాదము ఉందని అనుమానించిన హరిణి స్వగ్రామానికి వెళ్లే దారిలో ఓ సెల్ఫీ వీడియో రికార్డు చేసింది. తన కుటుంబసభ్యులతో చాలా గొడవలు జరుగుతున్నాయని జూన్ 5లోగా తాను హైదరాబాద్కు తిరిగి రాకపోయినా, ఫోన్ స్విచాఫ్ వచ్చినా, తనకు ఏదో ఆపద తలపెట్టి ఉంటారని భావించి పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలనేది ఆ వీడియో సారాంశం. దాన్ని రికార్డు చేసిన రోజే నాగేంద్రకు పంపించింది.
వీడియోలో చెప్పిన తేదీలోగా ఆమె హైదరాబాద్కు చేరుకోకపోవడంతో హరిణి స్నేహితుడు నాగేంద్ర ఏపీ పోలీసు శాఖ మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేకంగా తీసుకు వచ్చిన ‘శక్తి యాప్’ ద్వారా ఈనెల 6న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ సెల్ఫీ వీడియోను పంపించారు. మంగళగిరిలోని శక్తి యాప్ కంట్రోల్ రూమ్ వెంటనే శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీసులను అప్రమత్తం చేశారు. వారు సొర్లిగాం వెళ్లి విచారించారు. హరిణి అప్పటికి 6 రోజుల ముందే మరణించినట్లు తేలింది.
పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా, హరిణిని ఆమె తల్లి, భర్త, తాతయ్యే హత్య చేశారని తేలింది. మే 31 ఉదయం ఆమె సొర్లిగాం గ్రామానికి చేరుకుంది. అదే రోజు రాత్రి హరిణిని చంపేసి అర్ధరాత్రి అంత్యక్రియలు చేశారు. దీంతో బుధవారం నాడు మృతురాలి తల్లి విజయ కుమారి, తాత బలుసాకు, భర్త దంతేశ్వరరావును అరెస్ట్ చేసినట్లు డీఎస్పీ డి.లక్ష్మణరావు తెలిపారు . హత్యకు వినియోగించిన ఇనుప రాడ్డుతో పాటు 4 సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు.
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