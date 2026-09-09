ETV Bharat / state

మన్యం అడవుల్లో ఖాకీల 'సర్జికల్ స్ట్రైక్' - గంజాయి, నాటుసారా సామ్రాజ్యంపై ఉక్కుపాదం

25,000 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం - 1200 మంది అరెస్ట్ - డ్రోన్ల నిఘాతో 4లక్షల లీటర్ల సారా ఊట ధ్వంసం - రిపీటెడ్ అఫెండర్లపై బైండోవర్లు, పీడీ యాక్ట్‌ ప్రయోగం

Ganja Natu Sara Crackdown
మన్యం అడవుల్లో ఖాకీల 'సర్జికల్ స్ట్రైక్' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganja Natu Sara Crackdown : ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గంజాయి, నాటుసారా సామ్రాజ్యానికి పోలీసులు ఎండ్‌కార్డ్ వేశారు. సరిహద్దులు దాటి రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్న మత్తు రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపారు. డ్రోన్లతో నిఘా స్పెషల్‌ చెక్‌పోస్టులతో పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఖాకీలు ఏకంగా సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేశారు. రెండేళ్లలో 650 కేసులు 1200 మంది అరెస్ట్‌, ఏకంగా 25వేల కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మత్తు వ్యాపారంతో ఆస్తులు కూడబెట్టిన కింగ్‌పిన్లపై ఇప్పుడు జప్తు అస్త్రం ప్రయోగిస్తున్నారు.

మన్యం అడవుల్లో ఖాకీల 'సర్జికల్ స్ట్రైక్' (ETV Bharat)

ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో గంజాయి, నాటు సారాపై రెండేళ్లుగా పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. ఒడిశా సరిహద్దు నుంచి రవాణా అవుతున్న 25,000 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుని 350 వాహనాలను సీజ్‌ చేశారు. నాటుసారా తయారీ కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. గుమ్మలక్ష్మీపురం, కురుపాం, సాలూరు అడవుల్లో డ్రోన్లతో నిఘా పెట్టి 4లక్షల లీటర్ల నల్లబెల్లం ఊటను ధ్వంసం చేశారు. సారా కేసుల్లో 18వందల కేసులు నమోదు చేసి 2,200 మందిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. పదేపదే ఇదే దందా చేస్తున్న 500 మందిని బైండోవర్‌ చేసినట్టు ఉమ్మడి విజయగరం జిల్లా పోలీసులు చెబుతున్నారు.

"గంజాయి, నాటుసారా మహమ్మారిని రూపుమాపేందుకు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాం. మత్తు వ్యాపారంతో కోట్లు గడించిన స్మగ్లర్ల ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. డ్రోన్ల సాయంతో అటవీ ప్రాంతాల్లో నిఘా పెట్టి, నాటుసారా స్థావరాలను ధ్వంసం చేస్తున్నాం. పదేపదే నేరాలకు పాల్పడే వారిపై బైండోవర్ కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం."-దామోదర్, విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ

నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి : గంజాయి, నాటుసారా రహిత జిల్లాలుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని సుంకరి, పీవీఆర్‌పురం, సాలూరు ప్రాంతాల్లో గంజాయి సాగు, నాటు సారా తయారీపై ఆధారపడుతున్న గిరిజనులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, జీవనోపాధి మార్గాలు కల్పించేందుకు గిరిజన సంక్షేమ శాఖతో కలిసి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మాదక ద్రవ్యాల కట్టడికి పోలీసులు, ప్రభుత్వం మరింత కఠినంగా వ్యవహరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు సైతం పిల్లల నడవడికను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని సామాజిక కార్యకర్తలు సూచిస్తున్నారు. డ్రోన్ల నిఘా ఖాకీల వేటతో మన్యం అడవుల్లో మత్తు మాఫియా కోటలు కూలిపోతున్నాయి.

"సరిహద్దుల నుంచి రాష్ట్రంలోకి గంజాయి రాకుండా ప్రత్యేక చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తున్నాం. గంజాయి సాగు, సారా తయారీ మానుకునే గిరిజనులకు అండగా ఉంటున్నాం. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ సహకారంతో వారికి ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధి, వ్యవసాయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం."-మాధవ్ రెడ్డి, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఎస్పీ

గంజాయి తరలింపులో "పుష్ప"ఎత్తులు!

పెద్ద ఎత్తున గంజాయి సీజ్​.. గూడ్స్​ ట్రక్కులో, ఇంట్లో 3వేల కిలోలకుపైనే..

TAGGED:

POLICE RAID ON GANZA
GANJA SEIZURE IN AP
POLICE CRACK DOWN ON GANJA
POLICE CRACK DOWN ON NATU SARA
GANJA NATU SARA CRACKDOWN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.