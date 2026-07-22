బంజారాహిల్స్లో కేజీ బంగారం చోరీ ఇంటిదొంగ పనే
మూడేళ్లగా సంస్థలో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉద్యోగం - ఈనెల 17న బాత్రూం గ్రిల్స్ తొలగించి 1.028 కిలోల బంగారం అపహరణ - నేడు పోలీసులకు చిక్కిన నిందితుడు - ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
Published : July 22, 2026 at 8:59 PM IST
KG Gold Theft Hyderabad Update : ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాళలేక పనిచేసిన సంస్థలో దొంగతనానికి యత్నించాడు. తొలిసారి విఫలం కావడంతో రెండోసారి ప్రయత్నించాడు. మొత్తానికి లాకర్లో భద్రపరిచిన 1.028 కిలోల బంగారు నగలను చోరీ చేశాడు. చివరికి పోలీసుల చేతికి చిక్కి జైలుపాలయ్యాడు.
బంజారాహిల్స్లో భారీ చోరీ కేసును టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు ఛేదించారు. కేసులో నిందితులైన ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. నిందితులు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. వారు అపహరించిన నగలన్నింటినీ పోలీసులు తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
సంస్థలో మూడు సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగం : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కర్ణాటక రాష్ట్రం బీదర్ జిల్లాకు చెందిన హరీష్, ఆకాష్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు. హరీష్ హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని గురుకృప ఎక్స్పోర్ట్స్ సంస్థలో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా 2023 నుంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. పనిలో భాగంగా అతను కృష్ణ జ్యూవెలర్స్, జాయ్ అలుకాస్, మానేపల్లి, సిరి, అపర్ణ తదితర నగల దుకాణాలకు వెళ్లి తమ వద్ద ఉన్న ఆభరణాలు, మోడల్స్ చూపించి వారి వద్ద ఆర్డర్లు తీసుకుంటాడు. పని పూర్తయ్యాక తిరిగి గురుకృప ఎక్స్పోర్ట్స్ సంస్థలో నగలు భద్రపరుస్తాడు.
బాత్రూం గ్రిల్స్ తొలగించి చోరీ : ఈ విధంగా గత మూడేళ్లుగా హరీష్ పనిచేస్తున్నాడు. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులకు తోడు ఇంటి నిర్మాణం కూడా చేస్తుండడంతో అతను పని చేసే సంస్థలోనే బంగారం చోరీకి పథకం వేశాడు. ఈ విషయాన్ని తన సోదరుడు ఆకాష్కు తెలిపాడు. ఇందుకు అతను ఒప్పుకోవడంతో చోరీకి ప్రణాళిక రచించారు. ఈ నెల 16న చోరీచేసి విఫలం కావడంతో మరోసారి 17న అర్ధరాత్రి సంస్థ బాత్రూం గ్రిల్స్ తొలగించి 1.028 కిలోల బంగారం అపహరించి పరారయ్యారు.
సాంకేతిక ఆధారాలతో వల పన్ని : బాధితులు ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. నిందితులను సాంకేతిక, ఇతర ఆధారాలతో వల పన్ని పట్టుకున్నారు. నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు చోరీ చేసిన బంగారాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రికవరీ చేసిన నగల్లో 7 రకాల హారాలు, 7 జతల చెవి కమ్మలు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. మొత్తం 1కేజీ 28 గ్రాముల ఆభరణాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాలను టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ వెల్లడించారు.
"17న జరిగిన చోరీ కేసులో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు హరీష్ కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి. అతని తమ్ముడు ఆకాష్ అతనికి సహకరించాడు. వీరిద్దరూ ప్లాన్ చేసి గురుకృప సంస్థ వాష్రూమ్లో ఉన్న గ్రిల్స్ తీసివేసి లోపలికి ప్రవేశించారు. లోపల ఉన్న బంగారు నగలను అపహరించారు. అయితే పోయిన నగలన్నింటినీ నేడు రికవరీ చేశాం. రికవరీ చేసిన నగల్లో 7 రకాల హారాలు, 7 జతల చెవి కమ్మలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 1కేజీ 28 గ్రాముల ఆభరణాలు ఉన్నాయి" - గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్, టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ
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