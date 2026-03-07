రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆపరేషన్ ‘వజ్ర ప్రహార్' - కార్డన్ సెర్చ్ చేస్తుండగా విజయవాడలో కాల్పులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్బంధ తనిఖీలు చేస్తున్న పోలీసుల - సరైన ధ్రువపత్రాలు లేని వాహనాలను సీజ్ చేస్తున్న పోలీసులు - నివాసితుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు తనిఖీ - అనుమానిత వ్యక్తులు, గంజాయి విక్రయాలపై ముమ్మర తనిఖీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 1:19 PM IST
Police Cordon Search Across the AP : ఆపరేషన్ "వజ్ర ప్రహార్"లో భాగంగా పోలీసుల, ఈగల్ టీమ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేపట్టారు. పలు జిల్లాల్లో 100కు పైగా బృందాలతో సోదాలు చేపట్టారు. అనుమానిత వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయవాడలో తుపాకి కలకలం రేపింది. పోలీసులు కార్టన్ సెర్చ్ చేస్తుండుగా దుండగుడు పోలీసుల పైకి కాల్పులకు యత్నించాడు. ఈ ఘటన విజయవాడ నగరంలో చోటు చేసుకుంది.
బస్టాండ్ సమీపంలోని బాలాజీ హోటల్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఓ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో దుండగుడు పోలీసులు, ఈగల్ టీమ్ అధికారుల పైకి కాల్పులు జరిపేందుకు ప్రయత్నించాడు. అనంతరం పారిపోతున్న నిందితుడిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నిందితుడిని తెలంగాణలోని వరంగల్కు చెందిన మురళిగా గుర్తించారు. 9 ఎంఎం టైప్ పిస్టల్, 5 రౌండ్ల బుల్లెట్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేయకపోవడంతో బుల్లెట్ ఛాంబర్లోకి రాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆపరేషన్ వజ్రప్రహార్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేస్తున్నారు. జిల్లా ఎస్పీల ఆదేశాలతో తెల్లవారుజాము నుంచే పలు జిల్లాల్లో వందకు పైగా బృందాలతో కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు. తనిఖీల్లో భాగంగా సరైన ధ్రువపత్రాలు లేని వాహనాలు సీజ్ చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు అనుమానిత వ్యక్తులు, గంజాయి విక్రయాల పై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు.
తనిఖీల్లో సరైన పత్రాలు లేని వాహనాలు స్వాధీనం: ఆపరేషన్ “వజ్రప్రహార్” కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో పోలీసులు కార్డెన్ సర్చ్ నిర్వహించారు. సుమారు 10 టీములుగా సిబ్బంది ఏర్పడ్డారు. వీరంతా రాముడు కుంట చెరువు ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పట్టారు. శ్రీకాకుళం నగరంలోని వాంబే కోలనీ, టెక్కలిలోని ఆది ఆంధ్రా వీధి, కాశీబుగ్గ-పలాస మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని సూదికొండ తదితర ప్రాంతాల్లో దాడులు చేశారు. దాడుల్లో మద్యం బాటిల్స్తో పాటు పత్రాలు లేని ద్విచక్రవాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు కార్డెన్ సెర్చ్ కార్యక్రమం చేపట్టారు. తనిఖీల్లో సరైన పత్రాలు లేని 22 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిజ్ఞ: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం పట్టణంలో పోలీసులు నేరాలపై ఉక్కుపాదం మోపారు. పట్టణంలోని మోడల్ కాలనీలో పోలీసులు కార్డెన్ సర్చ్ నిర్వహించారు. తనిఖీల్లో పత్రాలు లేని 60 ద్విచక్ర వాహనాలతో పాటు ఒక కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని మదనపల్లి, అంగళ్లు, రాయచోటి పట్టణాల్లో కార్టన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు. అనంతరం ఆ ప్రాంత ప్రజలతో మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. కర్నూలు బంగారు పేటలో నాటుసారా స్థావరాలపై పోలీసు, ఎక్సైజ్ అధికారులు దాడులు చేశారు. దాడుల్లో పట్టుబడిన సారాను పోలీసులు పారబోసారు. సారా తయారీదారుపై కేసు నమోదు చేస్తామన్నారు.
"గాంజా వొద్దు, డ్రగ్స్ వొద్దు బ్రో": చీరాల పట్టణంలోని ఉజిలిపేటలో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేశారు. సరైన పత్రాలు లేని 25 బైకులు, 2 కార్లు, ఒక ఆటోను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనుమానిత వ్యక్తులు కనపడితే పొలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. కృష్ణా జిల్లా పామర్రులోని హరి గోపాల్ నగర్లో 150 మంది పోలీసుల బృందంతో తనిఖీలు చేపట్టారు. స్థానిక ప్రజలతో గాంజా వొద్దు బ్రో, డ్రగ్స్ వొద్దు అనే నినాదంతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్లో పోలీసులు ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆపరేషన్ వజ్రపహార్లో భాగంగా రైల్వేస్టేషన్ లో పార్సిల్ కేంద్రంతో పాటు పలు ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. ప్రయాణికుల చేతిలో ఉన్న సంచులను తనిఖీ చేశారు.
గంజాయి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధన ప్రధాన లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో 100 చోట్ల ఆపరేషన్ వజ్రప్రహార్ కార్డెన్ సెర్చ్ నిర్వహించినట్లు ఈగల్ విభాగం ఐజీ ఆకే రవికృష్ణ తెలిపారు. గుంటూరు శివారులోని ఐద్వానగర్ లో ఆపరేషన్ వజ్రప్రహార్లో ఆయన స్వయంగా పాల్గొన్నారు. గంజాయి సరఫరా జరిగే 849 హాట్ స్పాట్స్ గుర్తించి, ఆయా ప్రాంతాలలో కార్డెన్ సెర్చ్ ద్వారా గంజాయి అదుపులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. గంజాయి నియంత్రణలో సహకరిస్తామని స్థానికులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలోనూ పోలీసులు విస్తృతంగా కార్డన్ సెర్చ్ చేపట్టారు. జొన్నగుడ్డిలోని 12 వందల గృహాల్లో అణువణువు తనిఖీ చేశారు.
"గంజాయి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధనే ప్రధాన లక్ష్యం. ఒడిశా నుంచి వస్తున్న గంజాయికి అడ్డుకట్ట వేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 849 హాట్ స్పాట్స్ గుర్తించాం. వీటికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు తనిఖీలు చేపడుతున్నాం." - ఆకే రవికృష్ణ, ఈగల్ చీఫ్
40 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం: ఏలూరు జిల్లా నూజివీడు పట్టణంలోని అప్పారావు కాలనీలో నిర్వహించిన కార్డెన్ అండ్ సెర్చ్లో పోలీసులు 31 వాహనాలను సీజ్ చేశారు. గంజాయి మొక్క పెంచుతున్న ఓ మహిళ పైన కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. ప్రకాశం జిల్లా కొరిశపాడులోని గాంధీ నగర్లో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించారు. గృహాలతో పాటు బస్టాండ్ సెంటర్లోని దుకాణాలను, అనుమానిత వ్యక్తులను తనిఖీలు చేసి విచారిస్తున్నట్లు డీఎస్పీ దర్శి తెలిపారు. సరైన పత్రాలు లేని 40 బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నెల్లూరు జిల్లా మద్దూరు పాడు టిడ్కో గృహాలను పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. డీఎస్పీ ఆదేశాలతో 50 మంది సిబ్బంది ఈ కార్డెన్ సెర్చ్లో పాల్గొన్నారు. పత్రాలు లేని 26 బైకులు రెండు ఆటోలు సీట్ చేసినట్లు డీఎస్పీ శ్రీధర్ తెలిపారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని కోతి గుట్ట ప్రాంతంలో పోలీసులు ఆపరేషన్ వజ్రప్రహర్ కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, యువత, ప్రజలు మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని అవగాహన కల్పించారు. "మత్తు వద్దు- జీవితమే ముద్దు' అంటూ నినాదాలు కూడా చేయించారు.
ఓట్ల లెక్కింపు వేళ - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లు : డీజీపీ - cordon and search operations in ap
కంకిపాడులో పోలీసుల కార్డెన్ సెర్చ్ - సరైన పత్రాలు లేని 20 వాహనాలు సీజ్ - Police Cordon Search in Krishna