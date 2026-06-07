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కేపీహెచ్​బీ పరిధిలో పబ్బులపై పోలీసుల దాడులు - పోలీసుల అదుపులో 9 మంది

కేపీహెచ్‌బీ పరిధిలో పబ్బుల్లో సోదాలు - కింగ్స్ అండ్‌ క్వీన్స్ పబ్‌లో 9 మందిని అదుపులోకి తీసుకొన్న పోలీసులు - అర్ధరాత్రి దాటాక కూడా పబ్‌ నిర్వహిస్తున్న యాజమాన్యం

Police Raid on Pub in KPHB Area
Police Raid on Pub in KPHB Area (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 3:09 PM IST

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Police Raid on Pub in KPHB Area : కేపీహెచ్​బీ ఠాణా పరిధిలోని ఓ పబ్​లో కూకట్​పల్లి డీసీపీ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు అర్ధరాత్రి సోదాలను నిర్వహించారు. నిర్ణీత సమయం దాటిన తర్వాత కూడా కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ పబ్బు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. నిర్వాహకులపై చర్యలు చేపట్టారు. అక్కడ ఉన్న 9 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారిపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిబంధనలను అతిక్రమించే వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని డీసీపీ హెచ్చరించారు.

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POLICE RAIDS ON KPHB PUB
POLICE INSPECTS PUB IN KPHB AREA
కేపీహెచ్​బీలో పబ్​పై పోలీసుల నజర్
POLICE RAID ON PUB IN KPHB AREA

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