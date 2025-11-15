సతీశ్కుమార్ మృతి కేసు - సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ - వివరాల సేకరణలో పోలీసులు
టీటీడీ పరకామణి ఫిర్యాదుదారుడి మృతి హత్యే - మృతదేహంపై ఉన్న ఆనవాళ్ల ఆధారంగా నిర్ధరించిన ఫోరెన్సిక్ వైద్యులు
Police Conduct Scene Reconstruction of Satish Kumar Death: టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీశ్కుమార్ మృతి దర్యాప్తులో పోలీసులు వేగం పెంచారు. తాడిపత్రి కోమలి రైల్వే ట్రాక్ వద్ద హత్యకు సంబంధించి సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ను చేశారు. రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బొమ్మలను తోసి సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను 2 డ్రోన్ కెమెరాలతో పోలీసులు చిత్రీకరించారు. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీశ్ మృతిని హత్యగా నిర్ధరిస్తూ ఇప్పటికే కేసు నమోదైంది. చివరకు ఇది హత్యేనని వైద్యులు వెల్లడించారు. టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసులో ఫిర్యాదుదారుగా సతీశ్కుమార్ (మృతుడు) ఉండటం గమనార్హం.
సతీశ్కుమార్ది హత్యే: తిరుమల పరకామణిలో విదేశీ డాలర్ల దొంగతనం కేసులో ఫిర్యాదుదారుడు, అప్పటి విజిలెన్స్ అధికారి సతీశ్ కుమార్ది హత్యేనని కేసు నమోదైంది. శవపరీక్ష అనంతరం మృతదేహంపై ఉన్న ఆనవాళ్ల ఆధారంగా ఫోరెన్సిక్ వైద్యులు సతీశ్కుమార్ను హత్య చేసినట్లుగా నిర్ధరించారు. దీనికి సంబంధించి గుత్తి జీఆర్పీ పోలీస్ స్టేషన్లో సతీశ్ కుమార్ది హత్యగా కేసు నమోదు చేశారు. పరకామణిలో డాలర్లు దొంగలించిన కేసులో నిందితులే సతీశ్ కుమార్ను హత్య చేసి ఉంటారన్న కోణంలో వారిని నిందితులుగా చేర్చారు. సతీశ్ కుమార్ కుటుంబ సభ్యులు హరి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా గుత్తి జీఆర్పీ విభాగం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ 75 -2025 నమోదు చేశారు.
సతీశ్కుమార్ హత్య కేసు దర్యాప్తు చేసేందుకు గతంలో కీలకమైన హత్య కేసులు, సైబర్ నేరాల కేసులను దర్యాప్తు చేసిన సీఐలు, డీఎస్పీలను ఉన్నతాధికారులు నియమించారు. అనుభవం కలిగిన అధికారులతో 12 బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి రంగంలోకి దిగి సతీశ్ కుమార్ మృతికి సంబంధించి ఆధారాలు సేకరించారు. వీటి ఆధారంగా వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. వారం రోజుల్లోపు సతీశ్ కుమార్ కేసును నిగ్గుతేల్చేలా ప్రత్యేక బృందాలకు ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పరకామణిలో చోరీ కేసును విచారిస్తున్న సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ కూడా రంగంలోకి దిగారు. అనంతపురం చేరుకుని పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. సతీశ్ మృతిపై దర్యాప్తు చేయాల్సిన కోణాలను వారికి వివరించారు. సతీశ్ కుమార్ మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ వైద్యులను పిలిపించి మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత అనంతపురం ఆస్పత్రిలోని న్యూరాలజీ, కార్డియాలజీ, ఆర్థోపెడిక్ విభాగాల స్పెషలిస్టులతో సమావేశమయ్యారు.
సతీశ్ కుమార్ మృతదేహాన్ని సిటీ స్కాన్ నిర్వహించిన రేడియాలజిస్టుల నుంచి సమాచారం తీసుకున్నారు. హత్యకు ముందుకు సతీష్కుమార్ ప్రయాణించిన రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ లోకో పైలట్ను తిరుపతిలో పోలీసులు ప్రశ్నించారు. రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ గార్డు, A1 బోగి టీటీ పాపారావును విచారించారు. రైలు షెడ్డుకు చేరాక శుభ్రం చేసిన ఉద్యోగులను ప్రశ్నించారు.
అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్వో సతీశ్కుమార్ అంత్యక్రియలు తన స్వగ్రామం కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో జరిగాయి. సతీశ్ చివరి చూపు కోసం వేలాది మంది ప్రజలు తరలివచ్చారు. పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కె.ఈ. శ్యామ్ బాబు సహా ఇతర నాయకులు అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నారు. పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
'సతీశ్కుమార్ హత్య రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన అవినీతిపరుల పనే. పరకామణి దొంగలే అతన్ని పొట్టన పెట్టుకున్నారని ప్రజలకు అర్థమైంది. రక్త సంబంధాల్ని బలిపెట్టిన వారికి సాధారణ పౌరుల్ని చంపడం ఒక లెక్కా? కల్తీనెయ్యి అంశం చంద్రబాబు సృష్టి అని రాజకీయ అజ్ఞానులు అన్నారు. సిట్ విచారణలో బయటపడుతున్న అంశాలపై ఎందుకు సమాధానం లేదు? వైఎస్సార్సీపీని ఏపీ నుంచి శాశ్వతంగా తరిమే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి.' - పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కె.ఈ.శ్యామ్ బాబు
