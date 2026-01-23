మూడేళ్లు పెంచుకున్న చిలుక తుర్రుమంది - పోలీసులను ఆశ్రయించిన దొరబాబు
మూడేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ నుంచి రూ. 80 వేలు పెట్టి చిలుకను కొనుగోలు చేసిన దొరబాబు - సంక్రాంతి సంబరాల వేళ తుర్రుమని ఎగిరిపోయిన చార్లీ - పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన యజమాని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 6:11 PM IST
Police Complaint Filed That Parrot Had Flown Away in Konaseema District: సాధారణంగా పక్షుల్ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పెరట్లోనో, మేడ మీదనో వచ్చి చేరే వాటికి ఆహారం వేస్తూ, వాటి కిలకిలరావాలను వింటూ సంతోషిస్తారు. కొన్ని పక్షులు తరచూ రావడంతో వాటితో అనుబంధం ఏర్పరుచుకుంటారు కొందరు. అలా ప్రతిరోజూ పలకరించే పక్షి ఒక్కరోజు రాకపోతే చాలా బాధ పడతారు. మరికొందరు వివిధ రకాల పక్షులను కొని తెచ్చుకుని, పంజరంలో పెట్టి వాటిని పెంచుకుంటారు.
తమ కుటుంబంలో సభ్యులుగా దాన్ని చూస్తారు. కానీ ఎగిరిపోవడం దాని సహజ గుణం. ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్నా పంజరంలో జీవించాలని ఏ పక్షీ కోరుకోదు. అందుకే మూడేళ్లు తనను ఎంతో అపురూపంగా సాకుతున్న యజమానిని విడిచి తుర్రుమని పారిపోయింది ఓ చిలుక. దీంతో అతను ఏకంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటన కోనసీమ జిల్లాలో జరిగింది.
రూ. 80 వేలు పెట్టి కొనుగోలు: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన బండారు దొరబాబు కాట్రేనికోనలో వస్త్ర వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. అతనికి పక్షులంటే ప్రేమ. ఇంటి పరిసరాల్లో తిరిగే వివిధ రకాల పక్షులకు ఆహారం, నీరు అందిస్తుంటారు. మూడేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ నుంచి రూ.80 వేలు పెట్టి ప్రత్యేకత కలిగిన ఓ చిలుకను కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. ఆనాటి నుంచి దాన్ని పంజరంలో ఉంచి సకాలంలో ఆహారం, నీరు అందిస్తూ పెంచుకుంటున్నారు. ప్రతి రోజూ తన వ్యాపారం ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చిలుకతో గడుపుతూ పని అలసటను మర్చిపోతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
దొరబాబుకు చిలుకమ్మ షాక్: అంతేకాదండోయ్ చిలుక అతని మాటలను అనుకరిస్తూ మాట్లాడుతుంది కూడా. దానిని పిలుచుకోవడానికి ముద్దుగా చార్లీ అని పేరు కూడా పెట్టాడు దొరబాబు. అయితే అంతా మంచిగానే సాగుతున్నప్పటికీ అందరూ సంక్రాతి పండుగ సంబరాలు జరుపుకుంటుండగా దొరబాబుకు చిలుకమ్మ షాక్ ఇచ్చింది. పండుగ వేడుకల్లో అందరూ ఇంట్లో బిజీగా ఉన్న సమయంలో, తాను కూడా ఆ సందడి చూడాలని భావించిందో ఏమో గానీ పంజరం నుంచి బయటకు వచ్చిన చిలుక తుర్రుమని ఎగిరి పోయింది. దీంతో డబ్బు పోయే, చిలుకా పోయే అని పక్షి ప్రేమికుడు దొరబాబు లబోదిబోమంటున్నారు.
ఎదురు చూశాడు- చివరకు ఫిర్యాదు చేశాడు: ఎగిరిపోయిన చిలుక (చార్లీ) అదే గ్రామంలోని మరొకరి ఇంటి సమీపంలో వాలటంతో వాళ్లు దాన్ని బంధించినట్లు సమాచారం. చిలుకను పోగొట్టుకున్న దుర్గారావు ఊరంతా జల్లెడ పట్టి, చివరకు ఒకరు బంధించారన్న విషయం తెలుసుకుని, తన చిలుకను తిరిగి ఇచ్చేయమని వారిని ప్రాథేయపడ్డాడు. అందుకు కొంత డబ్బులు కూడా ఇస్తానని ఆశ చూపాడని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, చిలుకను తాము చూశామని కొంతసేపు, తర్వాత ఎగిరిపోయిందని చెబుతున్నారని దుర్గారావు వాపోయాడు. మూడేళ్లు తాను ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్న చిట్టిచిలుక రేపో మాపో వస్తుందని ఎదురు చూసిన దొరబాబుకు నిరాశే మిగిలింది. ఇక చేసేదేం లేక కాట్రేనికోన పోలీస్ స్టేషన్లో తన చిలుక పోయిందంటూ ఫిర్యాదు చేశాడు.
