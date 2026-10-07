తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్లు ఇస్తామంటూ కోట్లలో మోసం - త్రిపుర కన్స్ట్రక్షన్పై ఫిర్యాదులు
Tripura Constructions Scam : త్రిపుర కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఛైర్మన్ పసుపులేటి సుధాకర్పై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్లు నిర్మించి ఇస్తామని చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేశారని బాధితులు ఆరోపించారు.
Published : October 7, 2026 at 8:00 PM IST
Tripura Construction Company Scam : తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్లు నిర్మించి ఇస్తామని చెప్పి తమ నుంచి కోట్లాది రూపాయలు వసూలు చేసి మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ పలువురు కేంద్ర ప్రభుత్వ, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు త్రిపుర కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఛైర్మన్ పసుపులేటి సుధాకర్పై ఫిర్యాదు చేశారు. 2021లో సంగారెడ్డి జిల్లా తెల్లాపూర్లో తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్లు నిర్మించి ఇస్తామని త్రిపుర సంస్థ ప్రీలాంచ్ ఆఫర్ ప్రకటించింది.
దీంతో పలువురు బీడీఎల్, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు సొంతింటి ఆశతో ఒక్కొక్కరు లక్షల రూపాయలు చెల్లించారు. డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత ఫ్లాట్ల నిర్మాణం చేపట్టకుండా సంస్థ ప్రతినిధులు కాలయాపన చేస్తూ వచ్చారని బాధితులు ఆరోపించారు. తమకు ఫ్లాట్లు నిర్మిస్తామని చెప్పి కొనుగోలు చేసిన భూమిని ప్రస్తుతం మరో రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టి సుధాకర్పై చర్యలు తీసుకొని, తమకు డబ్బులు తిరిగి ఇప్పించాలని బాధితులు పోలీసులను కోరారు.
''త్రిపుర కన్స్ట్రక్షన్లో ప్రతి ఒక్కరూ రూ.1,300-రూ.2600 వరకు ఎస్ఎఫ్టీ డబ్బులు చెల్లించడం జరిగింది. ఈ డబ్బులు పే చేసేటప్పుడు త్రిపురా కన్ట్సక్షన్ ఎండీ సుధాకర్ మాకు ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే ఏడాదిలోగా జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎమ్డీఏ నుంచి అప్రూవల్స్ తేచ్చుకుని కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత ఎస్ఎఫ్టీఏకి చెల్లించిన డబ్బుల ఆధారంగా మా అందరికీ ఫ్లాట్లు హ్యాడ్ ఓవర్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఈ ఐదేళ్లలో దాదాపు 20 నుంచి 30 మీటింగ్స్ నిర్వహించారు. ప్రతి సమావేశంలో ఓ కొత్త ప్రపోజల్తో వచ్చే వారు. వాటిన్నింటిని కూడా మా సభ్యులంతా ఒప్పుకోవడం జరిగింది'' - నాగమల్లేశ్, బాధితుడు
ప్రపోజల్స్ పేరుతో భారీ మోసం
త్రిపుర కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థలో అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అక్కడే పక్కన ఉన్న సైట్ని తీసుకొని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పి పలువురు దానిలో పెట్టుబడి పెట్టమని సూచించారు. ఇలా కూడా బాధితులను నమ్మించి వారి నుంచి రూ. కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయించారు. ఈ ఐదేళ్లలో దానిపై ఎలాంటి పోగ్రెస్ లేదు. దీంతో తాము గతేడాది ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పడంతో తానే న్యాయం చేస్తానని, ఇప్పుడు మధ్యలో అపేస్తే భారీగా నష్టపోతారని చెప్పి త్రిపురా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఛైర్మన్ పసుపులేటి సుధాకర్ తమకు నచ్చచెప్పినట్లు తెలిపారు. ఏడాది గడిచినా న్యాయం జరగకపోవడంతో బాధితులు ఇవాళ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.