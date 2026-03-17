'ఒంటరిగా ఉన్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం' - ఇలాంటి యాడ్స్​పై జాగ్రత్త అంటున్న సీపీ సజ్జనార్

యువతను ఆకర్షించే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో యాడ్స్‌ - ఆ వీడియోల్లో కనిపిస్తున్న అమ్మాయిలు నిజం కాదన్న సజ్జనార్ - యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ తదితర మాధ్యమాల్లో మోసపూరిత ప్రకటనలపై చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 7:57 PM IST

Hyderabad CP Sajjanar On Fraud Adds On Social Media : ప్రస్తుతం మారుతున్న పరిస్థితుల రీత్యా ఒంటరితనానికి అలవాటు పడే యువతను లక్ష్యంగా చేసుకొని సైబర్‌ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ నగర పోలీసులు సైబర్‌ మోసాలపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా "ఒంటరిగా ఉన్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ యాప్​ను వెంటనే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. అందమైన అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో సరదాగా మాట్లాడండి. మీ రంగు, రూపంతో మాకు పనిలేదు" అంటూ యూత్​ను ఆకర్షించే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో వస్తోన్న ప్రకటనలపై ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అయితే, దీని వెనుక ఉన్నది తీయని మాటలు కాదు, నిలువునా దోపిడీ చేసే సైబర్‌ కేటుగాళ్ల మాయాజాలం అంటూ హైదరాబాద్‌ నగర పోలీస్‌ కమిషనర్‌ వీసీ సజ్జనార్‌ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్‌’లో ట్వీట్ చేశారు.

వీడియో కాల్‌ చేశారో అంతే! : "యూత్​ ఒంటరితనాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నుతున్న హనీట్రాప్ ఇది. ఈ వీడియోల్లో అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్న అమ్మాయిలు ఏ మాత్రం నిజం కాదు. అవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో సృష్టించిన వీడియోలే. మాయమాటలకు బుట్టలో పడి వారు సూచించిన యాప్‌లను డౌన్​లోడ్ చేసుకుంటే ముప్పు మీ అంతట మీరు కొనితెచ్చుకున్నట్లే. ఆ లింక్ ద్వారా యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగానే, మీ ఫోన్‌లోని కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ మొత్తం వారి కంట్రోల్​లోకి వెళ్లిపోతుంది. ఇక రాత్రిపూట సరదాగా మాట్లాడదామని పొరపాటున వీడియో కాల్ చేశారో ఇక అంతే. అవతలి వైపు న్యూడ్ వీడియోలు ప్లే చేసి, స్క్రీన్‌పై ఉన్న మీ ఫేస్​ను రికార్డ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా మార్ఫింగ్ చేసి, మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌లోని బంధువులకు, సన్నిహితులకు, మిత్రులకు పంపుతామంటూ బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌ చేస్తూ సెక్స్‌టార్షన్‌కు దిగుతారు. దీంతో పరువు పోతుందన్న భయంతో వారు అడిగినంత డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ పోతే మీ బ్యాంకు అకౌంట్లలోని డబ్బులు ఖాళీ అవ్వడం ఖాయం" అని సీపీ సజ్జనార్​ రాసుకొచ్చారు.

మోసపూరిత యాడ్స్​ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం : సోషల్​ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్స్​ అయిన యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ తదితర వాటిల్లో ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనలు ఇస్తున్న వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సజ్జనార్ తెలిపారు. ఆన్‌లైన్‌లో ఎవరూ మీకు ఊరికే స్నేహితులు అవ్వరని, ఆ ఆకర్షణ వెనుక మీ డబ్బు, పరువును దెబ్బతీసే భారీ కుట్ర దాగి ఉందని తెలుసుకోవాలని సూచించారు. క్షణికావేశంలో గుర్తు తెలియని ఫేక్‌ డేటింగ్‌, వీడియో కాలింగ్‌ యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకొని మీ జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని ఆయన కోరారు. రాత్రి వేళల్లోనే ఈ తరహా ప్రకటనలు దర్శనమిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఒకవేళ ఇప్పటికే ఎవరైనా ఈ తరహా సైబర్‌ వలలో చిక్కుకుంటే, పరువు పోతుందేమోనని భయపడొద్దని సూచించారు. తక్షణమే 1930 టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్‌ చేయాలని, లేదా http://cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోనైనా కంప్లైంట్​ చేయండి, బీ అలర్ట్‌ అని సజ్జనార్‌ సూచించారు.

సోషల్​ మీడియాలో కమిషనర్ : వీసీ సజ్జనార్​ సోషల్​ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్​గా ఉంటారు. ఏవైనా ఆన్​లైన్​ మోసాలు, సైబర్​ క్రైమ్​ వంటివి వెలుగులోకి వస్తే ఇలా తెలియజేస్తూ హెచ్చరిస్తుంటారు. గతంలో టీజీఎస్​ఆర్టీసీ ఎండీగా పనిచేసిన ఆయన గత కొద్ది నెలల క్రితమే హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఐబొమ్మ రవి అరెస్టు చేసి ఆ వెబ్​సైట్​ను మూసివేయించారు.

