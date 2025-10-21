పోలీసులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తున్నాం - వారి గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తాలి: సీఎం చంద్రబాబు
మంగళగిరిలో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినం - కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 10:48 AM IST
CM Chandrababu Attend Police Commemoration Day: పోలీస్ల త్యాగాలు, బలిదానాల స్ఫూర్తితో కొనసాగుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. గత ఏడాదిలో దేశ వ్యాప్తంగా 192 మంది పోలీసులు అమరులు అయ్యారని అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని 6వ బెటాలియన్లో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా 'అమరులు వారు' అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సీఎం మాట్లాడారు.
పోలీస్ శాఖకి సమాజంలో ఎప్పుడూ గౌరవం, ప్రాధాన్యత ఉంటుందని సీఎం అన్నారు. ఏపీలో ఆరుగురు పోలీస్ సిబ్బంది రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారని తెలిపారు. శాంతి భద్రతల పట్ల కఠినంగా ఉంటానని లేకుంటే పెట్టుబడులు రావని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఏలూరులో వికలాంగుల వాహనం అపహరించిన దొంగని పట్టుకోవడం, చెప్పులు లేని పిల్లలకి చెప్పులు కొనిపెట్టిన పెనమలూరు పోలీస్ వెంకటరత్నం తదితరులు పోలీసుల్లో మానవత్వాన్ని చాటారని కొనియాడారు. సాంకేతికతను ఉపయోగించి గంజాయి, ఎర్ర చందనం అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు చేస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమని తెలిపారు. విజిబుల్ పోలీస్ ఇన్విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండాలని సీఎం అన్నారు.
నేరస్థుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తాలి: క్రిమినల్స్ సైబర్ టెక్నాలజీలో అప్డేట్ అవుతున్నారని వారి కంటే పోలీసులు ముందుండకపోతే నేరాలను కట్టడి చేయలేమని సీఎం వ్యాఖ్యానిచారు. గూగుల్ పెట్టుబడులు రాష్ట్రంపై నమ్మకంతోనే విశాఖకు వచ్చాయని తెలిపారు. శాంతి భద్రతలపై నమ్మకంతో పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. సమాజంలో అశాంతి సృష్టించడానికి రాజకీయ ముసుగులో కొత్త నేరాలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. రాజకీయ కుట్ర, ఫేక్ ప్రచారాలు చేస్తున్నారని అలానే కుల మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అన్నారు. సోషల్ మీడియా పెద్ద ఛాలెంజ్గా మారిందన్న సీఎం వ్యక్తిగత హాననానికి పాల్పడుతున్నారని వివరించారు.
పోలీసులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని ఇకపై నేరస్థులపై కఠినంగా ఉండాలని సీఎం అన్నారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో రాజీ పడవద్దని తెలిపారు. పోలీసులు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి అండగా ఉండాలని, అలానే ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. పోలీసులకు భీమా కల్పించి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని ఇంక హోమ్గార్డ్లకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామన్నారు. గత ప్రభుత్వం విధ్వంసం చేసిందని దానిని పుననిర్మాణం చేస్తున్నామని సీఎం వెల్లడించారు. పోలీసులకు డీఏతోపాటు సరెండర్ లీవులు ఇస్తున్నామని అలానే 6100 మంది కానిస్టేబుల్ నియమించామని అన్నారు. నేరాలు చేయాలంటే నేరస్థుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
మహిళలు రక్షణకి ప్రాధాన్యత: మహిళా సాధికారత, రక్షణకి సీఎం చంద్రబాబు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. అందుకోసం శక్తి యాప్ను తీసుకొచ్చామని అన్నారు. అలానే గంజాయి రహిత రాష్ట్రం కోసం ఈగల్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈగల్ టీమ్ సమర్థవంతంగా పని చేస్తుందని తెలిపారు. ఆపరేషన్ సేఫ్ పేరిట విద్యార్థుల్లో అవగాహన పెంచే చర్యలు చేపట్టామని ఇంక సైబర్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు, సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అమరులకు సీఎం, అనిత, డీజీపీ, సీఎస్ నివాళులు అర్పించారు.
