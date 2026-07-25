సినీ ఫక్కీలో కొట్టేశాడు - 48 గంటల్లోనే క్లైమాక్స్ చూపించారు
రెండు రోజుల కిందట ఆదిలాబాద్లో హార్డ్వేర్ దుకాణ యజమాని బైక్ కొట్టేసిన నిందితుడు - పలు జిల్లాల్లో ఇదే తరహాలో మోసం చేస్తూ మొబైళ్లు, బైకుల అపహరణ - నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : July 25, 2026 at 1:59 PM IST
Adilabab Police Chase Bike Theft Case : రెండు రోజుల కిందట ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఫ్లైవుడ్ అండ్ హార్డ్వేర్ దుకాణ యజమాని బైక్, మరో వ్యక్తి మొబైల్ను సినీ ఫక్కీలో అపహరించిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ చోరీకి పాల్పడిన నిందితుడు హైదరాబాద్ వనస్థలిపురాణికి చెందిన వడ్డేపల్లి అంతరం రమేశ్గా గుర్తించారు. ఇతడు పలు జిల్లాల్లో సంచరిస్తూ, వ్యాపారులను నమ్మిస్తూ వారి వాహనాలు, మొబైళ్లను తస్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దొంగిలించిన మొబైళ్ల యజమానుల ఖాతాలోని సొమ్మును కూడా ఫోన్ పే ద్వారా కాజేసినట్లు గుర్తించారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి, అతడితో పాటు మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.
వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా : ఆదిలాబాద్ డీఎస్పీ ఎల్.జీవన్రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈనెల 22న నిందితుడు రమేశ్ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని భుక్తాపూర్లోని శివం ఫ్లైవుడ్ అండ్ హార్డ్వేర్ షాపునకు వచ్చాడు. సామగ్రి కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు యజమానిని నమ్మించి అతడి ద్విచక్రవాహనం, తనతో వచ్చిన ఆటో డ్రైవర్ మొబైల్ను తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. దుకాణ యజమాని ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు. శుక్రవారం రోజు ఎన్టీఆర్ జంక్షన్ వద్ద వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా, నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.
నిందితుడు రమేశ్తో పాటు కూకట్పల్లికి చెందిన ముంగి చంద్రశేఖర్రెడ్డి, గుడిహత్నూర్కి చెందిన మొబైల్ షాప్ నిర్వాహకుడు షేక్ అలాఉద్దీన్ను కూడాఅదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రమేశ్ వద్ద నుంచి రెండు బైకులు, 11 మొబైళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించామని తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : ఈ నెల 22న రమేశ్ సూటుబూటు వేసుకొని కొనుగోలుదారునిగా దర్జాగా భుక్తాపూర్లోని శివం ఫ్లైవుడ్ అండ్ హార్డ్వేర్ దుకాణానికి వచ్చాడు. తమ ఇంట్లో ఫ్లైవుడ్ పనులు చేయిస్తున్నానంటూ, తన వెంట తీసుకొచ్చిన ఓ ఖరీదైన బ్యాగు నుంచి జాబితా తీసి సామగ్రి వివరాలు తెలిపాడు. అంచనా మేరకు వాటికి సుమారు రూ.50 వేలు బిల్లు కావొచ్చని దుకాణ యజమాని ప్రవీణ్సింగ్ తెలిపారు. రమేశ్ ఆ బిల్లుకు జీఎస్టీ నంబరును కూడా కలపమన్నాడు.
జీఎస్టీ నంబరు తీసుకొస్తానని : నిందితుడు రమేశ్ తన జీఎస్టీ నంబరు ప్రస్తుతం తన మిత్రుడి దగ్గర ఉందని, దాన్ని తీసుకురావడానికి బైక్ కావాలని దుకాణ యజమాని ప్రవీణ్సింగ్ను కోరాడు. రమేశ్ మాటలు నమ్మి, అతడికి ప్రవీణ్ తన ద్విచక్రవాహన (స్కూటీ) తాళాలు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే రమేశ్ తనతో పాటు వచ్చిన ఆటో డ్రైవర్కు మాయ మాటలు చెప్పి, అతడి సెల్ఫోన్ను కూడా తీసుకెళ్లాడు. సాయంత్రమైనా తిరిగి రాకపోవడంతో ప్రవీణ్సింగ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆటోను మాట్లాడుకొని వచ్చి : ప్రవీణ్సింగ్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దుకాణం, పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. శుక్రవారం వాహనాలను తనిఖీ చేస్తుండగా నిందితుడిని గుర్తించారు. అతడితో పాటు ఉన్న వారిని కూడా అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నేరం అంగీకరించారు. ప్రధాన నిందితుడు రమేశ్పై తొమ్మిది కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. బైక్ చోరీ చేసిన రోజున రమేశ్ ఇచ్చోడ నుంచి రూ.800లకు ఆటోను మాట్లాడుకొని ఆదిలాబాద్కు వచ్చినట్లు గుర్తించారు.
రమేశ్ పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే ద్విచక్ర వాహనాలు, మొబైళ్లను అపహరిస్తున్నాడని తెలిపారు. కాగా ఈ కేసులో చాకచక్యంగా వ్యవహరించి, 48 గంటల్లోనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పట్టణ వన్ టౌన్ సీఐ బి.సునీల్ కుమార్, ఎస్సై అశోక్లను డీఎస్పీ జీవన్రెడ్డి అభినందించారు.
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