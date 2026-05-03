న్యాయం చేయాల్సిన పోలీసు అధికారులే అడ్డదారి - ఏసీబీని ఆశ్రయిస్తున్న బాధితులు
పోలీస్ శాఖ గౌరవాన్ని దిగజారుస్తున్న కొందరు అధికారులు - ఇటీవల లంచాలు తీసుకుంటూ వరుసగా ఏసీబీకి చిక్కిన పోలీసులు - అక్రమార్కుల బాధ పడలేక ఏసీబీని ఆశ్రయిస్తున్న బాధితులు
Published : May 3, 2026 at 11:05 AM IST
Police Caught Red Handed Bribe Case : శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే కాదు బాధితులకు అండగా ఉండాల్సిన పోలీసులు లంచగొండులుగా మారుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగినా సమస్య వచ్చినా ప్రజలు పరిగెత్తేది పోలీస్ స్టేషన్కే. మరి న్యాయం చేయాల్సిన పోలీసు అధికారులే అడ్డదారులు తొక్కుతూ లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల లంచాలు తీసుకుంటూ వరుసగా ఏసీబీకి పోలీసులు చిక్కుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ప్రజల ప్రాణాలను ఆస్తులను కాపాడాల్సిన రక్షక భటులు ఆ పేరుకే విరుద్దంగా కొందరు లంచాల దందాలో మునిగి తేలుతూ ఆ శాఖ గౌరవాన్ని దిగజారుస్తున్నారు. అవినీతి నిరోధక శాఖ దాడుల్లో ఏఎస్ఐ, ఎస్ఐ, ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయిల అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటూ పట్టుబడుతున్నారు. చిన్న చిన్న కేసుల పరిష్కారం నుంచి పెద్ద కేసుల వరకు లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలన్నా, కేసు ముందుకు కదలాలన్నా, నిందితుడిని విడిపించాలన్నా, ఇలా ప్రతి దానికి ఒక రేటు నిర్ణయించి మరీ వసూలు చేస్తున్నారు. చేసేది లేక బాధితులు ఏసీబీని ఆశ్రయిస్తున్నారు. జిల్లాలతో పాటు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి, ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్లలో కొన్ని ఠాణాల్లో అధికారులు, సిబ్బంది ప్రతి పనికి లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల స్వయంగా డీజీపీ శివధర్రెడ్డి స్వయంగా లంచాలు తీసుకునే పోలీసు సిబ్బంది, అధికారులను హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితుల్లో మార్పు రావడం లేదు.
లంచం తీసుకుంటుండగా పట్టుబడ్డ పోలీసులు : తాజాగా వికారాబాద్ మహిళా పోలీస్స్టేషన్లో మహిళ ఇన్స్పెక్టర్ సరోజ, ఎస్ఐ రాణి లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డారు. పెండింగ్ కేసులో నోటీసులు జారీ చేసేందుకు వీరిద్దరు రూ.60 వేలు లంచం డిమాండ్ చేశారు. దీంట్లో రూ.20 వేలు పోలీస్స్టేషన్లోనే తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు. వీరిద్దరిని ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం అవుట్ పోస్టు ఇన్స్పెక్టర్ కనకయ్య, ఎస్ఐ సైదేశ్వర్ కలిసి ఓ కేసులో చార్జ్షీట్ దాఖలు చేయడంతో పాటు కుటుంబసభ్యులను అరెస్టు చేయకుండా ఉండేందుకు బాధితుడి నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు లంచం డిమాండ్ చేశారు. ఇందులో రూ.2 లక్షల లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం ఏసీబీ బృందం సిఐ కనకయ్య నివాసంలో సోదాలు చేయగా రూ.33.97 లక్షలు నగదు తో పాటు ఆస్తులకు సంబంధించి దస్త్రాలు లభించాయి. సీఐ కనకయ్య, ఎస్ఐ సైదేశ్వర్ను అరెస్టు చేసిన అధికారులు న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచగా వారికి కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. వారిద్దరని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు.
రూ.60 వేలు లంచం ఇవ్వాలని డిమాండ్ : దొంగతనం కేసులో అరెస్టైన నిందితులు పాండు, పరుశురాంకు కేసు లేకుండా చూస్తానని చెప్పి మెదక్ జిల్లా టెక్మాల్ ఎస్ఐ రాజేష్ రూ.80 వేలు లంచం డిమాండ్ చేసి మొదట రూ.30 వేలు తీసుకున్నాడు. మరో రూ.30 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడంతో పాండు, పరుశురాం ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు. రూ.30 వేలు తీసుకుంటుండగా ఎస్ఐ ఏసీబీ దొరికిపోయాడు. ఒక దశలో తప్పించుకోవడానికి గోడ దూకి పొలాల్లోకి పారిపోతుండగా ఏసీబీ బృందం కిలోమీటరు మేర వెంబడించి మరీ పట్టుకుంది. అతను ఏసీబీకి చిక్కడంతో ఆ గ్రామంలో ప్రజలు బాణాసంచా కాల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు...BYTE
''మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా అవినీతి జరుగితే ఏమో అనుకోవచ్చు. కానీ అదే పోలీసు శాఖలో ఉండి ప్రజల్ని కాపాడాల్సిన పోలీసులు, వారి క్షేమాన్ని చూసే పోలీసులు, ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడితే ఎక్కడికి పోవాలి'' - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ
ఇటీవల లంచం తీసుకుంటు పట్టుబడ్డ పోలీసులు :
- చైతన్యపురి పోలీస్స్టేష్ ఏఎస్ఐ పూసల బాలయ్య ఓ కేసులో సెక్షన్లు మార్చేందుకు బాధితుడి వద్ద నుంచి రూ.15 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు. అతన్ని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
- మాదాపూర్ పోలీస్స్టేషన్ ఎస్ఐ గంగాధర్ నోటీసు జారీ చేసేందుకు బాధితుడి దగ్గర రూ.50 వేలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు. లంచం సొమ్ము స్వీకరిస్తుండగా దాడి చేసిన ఏసీబీ అధికారులు అతన్ని పట్టుకున్నారు.
- కొల్లూరు ఠాణా ఎస్ఐ రమేష్ ఓ కేసులో బాధితుడి వద్ద నుంచి రూ.20 వేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయాడు.
- నాగర్కర్నూలు జిల్లా తిమ్మాజీపేట ఎస్ఐ హరిప్రసాద్రెడ్డి ఓ కేసులో రూ.20 వేలు లంచం తీసుకుంటూ చిక్కాడు.
- నిర్మల్ జిల్లాలోని మహ్మదా ఠాణా ఎస్ఐ అశోక్ 20 వేల రూపాయలు ఓ వ్యక్తి వద్ద నుంచి తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డాడు.
- సిద్దిపేట్ ముస్తాబాద్ పోలీస్స్టేష్ ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు 15 వేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ చిక్కాడు.
- వరంగల్ కమిషనరేట్లోని కేయూసి పోలీస్స్టేషన్ ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ ఓ కేసులో బాధితుడి దగ్గర నుంచి 15 వేల రూపాయలు తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డాడు.
ఇకపై లంచం డిమాండ్ చేస్తే ఈ నంబర్ని సంప్రదించండి : ఏసీబీ దాడుల్లో వరుసగా ఎస్ఐ, సీఐలు పట్టుబడుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొందరి అవినీతి, అక్రమాలు పోలీసు శాఖకు చెడ్డ పేరు తెస్తున్నాయి. ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయమై హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ కొందరు మాత్రం తమ తీరు మార్చుకోకుండా లంచగొండులుగా మారుతున్నారు. పోలీసులు, ఇతర ప్రభుత్వ అధికారులు లంచం డిమాండ్ చేస్తే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064, వాట్సాప్ నంబర్..9440446106 వెబ్సైట్: https://acb.telangana.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ఏసీబీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామంటున్నారు.
డబ్బులిస్తావా? - అరెస్ట్ చేయమంటావా? : ఆ 'సెక్షన్'తో కాసులు దండుకుంటున్న ఖాకీలు!
'డబ్బులు ఇస్తేనే మిగిలిన బిల్లులు - లేదంటే రూపాయి కూడా రానివ్వం'