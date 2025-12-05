ETV Bharat / state

కారులో రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదు - పక్కా సమాచారంతో సీజ్

శామీర్‌పేట వద్ద కారులో భారీగా నగదు లభ్యం - కారులో రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదు గుర్తించిన పోలీసులు - హవాలా ముఠాను పట్టుకున్న బోయిన్‌పల్లి క్రైమ్ పోలీసులు

Rs4 crore hawala cash found in car
Rs4 crore hawala cash found in car (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 4:13 PM IST

Rs4 crore hawala cash found in car : హైదరాబాద్​ నగరంలోని శామీర్​పేటలో భారీగా హవాలా నగదును బోయిన్​పల్లి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శామీర్​పేట పరిధిలో కారులో భారీగా హవాలా సొమ్ము తరలిస్తున్నారనే సమాచారంపై పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ కారులో టైర్లు, సీట్ల కింద రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదును గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ సొమ్ము ఎక్కడిది? ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు? అనే అంశాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిజామాబాద్​ నుంచి నగదును హైదరాబాద్​కు తరలిస్తుండగా ఈ సొమ్మును పట్టుకున్నారు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎన్నికల కోడ్​ అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నగదును తరలించే వ్యక్తులపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు.

HAWALA CASH FOUND IN CAR
RS4 CRORE HAWALA CASH FOUND IN CAR
కారులో రూ4కోట్లు హవాలా నగదు లభ్యం
RS4 CRORE HAWALA CASH FOUND IN CAR

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

