కారులో రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదు - పక్కా సమాచారంతో సీజ్
శామీర్పేట వద్ద కారులో భారీగా నగదు లభ్యం - కారులో రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదు గుర్తించిన పోలీసులు - హవాలా ముఠాను పట్టుకున్న బోయిన్పల్లి క్రైమ్ పోలీసులు
Published : December 5, 2025 at 4:13 PM IST
Rs4 crore hawala cash found in car : హైదరాబాద్ నగరంలోని శామీర్పేటలో భారీగా హవాలా నగదును బోయిన్పల్లి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శామీర్పేట పరిధిలో కారులో భారీగా హవాలా సొమ్ము తరలిస్తున్నారనే సమాచారంపై పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ కారులో టైర్లు, సీట్ల కింద రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదును గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ సొమ్ము ఎక్కడిది? ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు? అనే అంశాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిజామాబాద్ నుంచి నగదును హైదరాబాద్కు తరలిస్తుండగా ఈ సొమ్మును పట్టుకున్నారు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నగదును తరలించే వ్యక్తులపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు.