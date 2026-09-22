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విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి - 60 మందిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు

ఉపాధ్యాయులపై దాడిని ప్రభుత్వం సీరియస్​గా తీసుకుంది. ఈ మేరకు 60 మందిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. చాలామంది రౌడీషీటర్లు, సస్పెక్ట్‌ షీటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

Cases in Vijayawada DSC Incident
విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 8:20 AM IST

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Cases in Vijayawada DSC Incident : విజయవాడలోని శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రణరంగం స్పష్టించి ఉపాధ్యాయులపై దాడి చేసిన వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుంది. దాడికి పాల్పడిన వారందరిపైనా చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు సుమారు 60 మందిపై విజయవాడలోని కృష్ణలంక, మాచవరం, సూర్యారావుపేట పోలీసుస్టేషన్ల పరిధిలో కేసులు నమోదు చేశారు. అనుమతుల్లేకుండా ర్యాలీ, నిరసన, మారణాయుధాలతో ప్రదర్శన, దాడి, హత్యాయత్నం, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ తదితర సెక్షన్ల కింద కేసులు పెట్టారు.

విజయవాడలో టీచర్లపై దాడిపై ప్రభుత్వం సీరియస్ (ETV Bharat)

అందుబాటులో ఉన్న వీడియో ఫుటేజీలు, సీసీ కెమెరాల్లో నిక్షిప్తమైన దృశ్యాలన్నీ విశ్లేషించిన పోలీసులు డీఎస్సీ అభ్యర్థుల ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ రౌడీమూకలు చేరి అల్లర్లు సృష్టించేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారని గుర్తించారు. గుణదల ప్రాంతం నుంచి ఆ పార్టీ నేత దేవినేని అవినాశ్​, మచిలీపట్నం నుంచి పేర్ని కిట్టు, రాజమహేంద్రవరం నుంచి జక్కంపూడి రాజా పెద్దసంఖ్యలో యువకులను శాప్‌ కార్యాలయం వద్దకు తరలించారు. వీరిలో చాలామంది రౌడీషీటర్లు, సస్పెక్ట్‌ షీటర్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరంతా ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగంగానే కర్రలు, రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో నిరసనలో పాల్గొని పోలీసులను పక్కకు తోసేసి మరీ ఉపాధ్యాయులపై దాడులకు పాల్పడినట్లు ఆయా ఫుటేజ్‌ల్లో కనిపించిందని సమాచారం.

దాడికి పాల్పడిన నిందితులతోపాటు వారిని దాడులకు ప్రేరేపించిన వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతలను కూడా నిందితులుగా చేర్చుతున్నట్లు సమాచారం. వీరిలో దేవినేని అవినాశ్​, జక్కంపూడి రాజా, వెలంపల్లి శ్రీనివాస్, జోగి రమేశ్​, మల్లాది విష్ణు, రాయన భాగ్యలక్ష్మి, మొండితోక జగన్మోహన్‌రావు, మొండితోక అరుణ్​కుమార్, స్వామిదాసు, రుహుల్లా, గౌతంరెడ్డి, పోతిన వెంకట మహేశ్​, పేర్ని కిట్టు, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు, మేరుగు నాగార్జున, చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి, వరుదు కల్యాణి, మురుగుడు హనుమంతరావు తదితరుల పేర్లను చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది.

ఉపాధ్యాయులపై దాడి ఘటనలో గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, విద్యార్థి విభాగం కార్యకర్తలు పాల్గొన్నట్లు గుంటూరు జిల్లా పోలీసులు గుర్తించారు. దుగ్గిరాల పోలీసు స్టేషన్‌లో రౌడీషీట్‌ ఉన్న సురేంద్ర, గుంటూరుకు చెందిన బంకా అరుణ్, నవ్యాంధ్ర ఎమ్మార్పీఎస్‌ అధ్యక్షుడు పరిసెపోగు శ్రీనివాసరావు, వైఎస్సార్సీపీ గ్రీవెన్స్‌ సెల్‌ ఇన్‌ఛార్జి అంకంరెడ్డి నారాయణమూర్తి, ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ఎస్సీ సెల్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి ముదిగొండ ప్రకాష్‌, పిల్లి మేరీ, పానుగంటి చైతన్య, నాగార్జున యాదవ్, చల్లా కోటి, బాబు, కొలకలూరు కోటేశ్వరరావు, గజ్జల సుధీర్‌ ఈ దాడుల్లో పాల్గొన్నట్లు తేల్చారు. ఇందులో పానుగంటి చైతన్య కారు ఎక్కి, వైఎస్సార్సీపీ కండువా తిప్పుతూ రెచ్చగొట్టడం, అతని పక్కనే ఉన్న మరో వ్యక్తి ఉపాధ్యాయులను కించపర్చేలా వ్యవహరించినట్లు తేలింది. చైతన్య గతంలో టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం దాడి కేసులో నిందితుడుగా ఉన్నాడు.

విజయవాడలో టీచర్లు Vs వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత

టీచర్లపై దాడి ఘటన - ప్రభుత్వం సీరియస్‌ - ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టొదంటూ ఆదేశాలు

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