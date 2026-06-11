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నకిలీ ఇళ్ల పట్టాలతో మోసం - వైఎస్సార్సీపీ క్రిమినల్ లీడర్‌ తురకా కిషోర్‌పై కేసు

పల్నాడు జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ నేత తురకా కిషోర్‌పై మాచర్ల పీఎస్‌లో కేసు -నకిలీ ఇళ్ల పట్టాతో మోసం చేసిన ఘటనలో బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు -తురకా కిషోర్, బంధువు చల్లా శివపై కేసు

Another Case on YSRCP Leader Turaka Kishor
Another Case on YSRCP Leader Turaka Kishor (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 3:57 PM IST

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Another Case on YSRCP Leader Turaka Kishor : వైఎస్సార్సీపీ క్రిమినల్ లీడర్‌, మాచర్ల మాజీ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ తురకా కిషోర్‌పై మరో కేసు నమోదైంది. పల్నాడు జిల్లాలో తురకా కిషోర్ రూ.4.50 లక్షలు తీసుకుని నకిలీ ఇంటి పట్టా ఇచ్చారని మాచర్ల పట్టణం నెహ్రూ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన విజయాబాయి, శ్రీను నాయక్​లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

2019లో రింగు రోడ్డు సమీపంలోని గ్యాస్ గోదాము ఎదురుగా ఉన్న ప్రభుత్వ భూమికి తన సమీప బంధువు చల్లా శివ ద్వారా తురకా కిషోర్ నకిలీ పట్టా ఇచ్చి తమను మోసం చేశారని బాధితులు ఎమ్మెల్యే జూలకంటి బ్రహ్మారెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విచారించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే రెవెన్యూ సిబ్బంది, పోలీసులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ మోసంపై విచారణ జరిపిన అధికారులు, వాస్తవమేనని తేలడంతో బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు మాచర్ల స్టేషన్​లో తురకా కిషోర్, అతడి బంధువు మీద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

లెక్కలేనన్ని నేరాలు, ఘోరాలు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో లెక్కలేనన్ని నేరాలు, ఘోరాలకు పాల్పడిన మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు, మాచర్ల మున్సిపల్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ తురకా కిషోర్‌పై ఇప్పటికే పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం నకిలీ ఇంటి పట్టాలు తీసుకుని మోసం చేశారంటూ ఆయనపై మరో కొత్త కేసు నమోదైంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాచర్లలో జరిగిన అరాచకాలు, హింసాత్మక ఘటనలు, హత్యాయత్నం కేసుల్లో ఆయన ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డికి ప్రధాన అనుచరుడైన ఈయన, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వరుస కేసుల్లో అరెస్టై చాలా రోజులు జైల్లో గడిపి, అనంతరం బెయిల్‌పై విడుదలయ్యారు.

గతంలో తురకా కిషోర్‌ అరాచకాలు : గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మాచర్ల నియోజకవర్గంలోని బొదిలవీడులో టీడీపీ వారిని నామినేషన్లు వేయనీయకుండా అడ్డుకున్నారు. దీంతో పార్టీ ఎన్నికల పరిశీలకులుగా బొండా ఉమ, బుద్ధా వెంకన్నలను చంద్రబాబు అక్కడికి పంపారు. వీరి కారు మాచర్ల సాగర్‌ రింగ్‌రోడ్డు వద్దకు రాగానే కర్రలు, కత్తులతో సిద్ధంగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దాడులకు తెగబడ్డారు. బొండా ఉమ, బుద్ధా వెంకన్నలు ప్రయాణిస్తున్న కారు అద్దాల్లో నుంచి పెద్ద కర్రలతో కిషోర్‌ వారిపై దాడి చేశాడు. ఈ వీడియోలు అప్పట్లో సంచలనం రేకెత్తించాయి. ఆ దాడిలో వారిద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన తరువాత కిషోర్‌ను వైఎస్సార్సీపీ అధిష్ఠానం ఏకంగా మున్సిపల్‌ ఛైర్మన్‌ను చేసింది.

టీడీపీ కార్యాలయం దహనం కేసులో : మాచర్లలో టీడీపీ శ్రేణులు ‘ఇదేం ఖర్మ’ కార్యక్రమం చేపట్టగా, 2022లో డిసెంబరు 16న టీడీపీ కార్యాలయాన్ని దహనం చేశారు. ఈ ఘటనలోనూ కిషోరే ప్రధాన నిందితుడు. టీడీపీ కార్యాలయానికి నిప్పు పెట్టడంతోపాటు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తల ఇళ్లల్లోకి చొరబడి బంగారం, డబ్బు దోచుకుపోయారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లోనూ పిన్నెల్లి వెంకట్రామిరెడ్డితోపాటు మాచర్ల పట్టణంలోని అన్ని పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలతో ర్యాలీగా వెళ్తూ, ఓటర్లను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి, టీడీపీ నేతలపై దాడులకు తెగబడ్డారు. పీడబ్ల్యూ కాలనీలో టీడీపీ నేత కేశవ్‌రెడ్డిని కారుతో ఢీకొట్టి దాడి చేశారు.

పాల్వాయిగేటు ఘటనలో : పాల్వాయిగేటు పోలింగ్‌ బూత్‌లో టీడీపీ ఏజెంటు నంబూరు శేషగిరిరావుపై దాడిలో కూడా కిషోర్‌ నిందితుడే. పోలింగ్‌ మరుసటి రోజు కారంపూడిలో ఇనుపరాడ్లు, మారణాయుధాలతో రోడ్లపై స్వైరవిహారం చేస్తూ ‘ టీడీపీ నాయకుల్లో ఎవడో ఒకడిని చంపితేకానీ అందరికీ భయం ఉండదు’ అంటూ అరుస్తూ దాడులకు తెగబడ్డారు. అడ్డొచ్చిన సీఐ నారాయణస్వామిపై దాడి చేశారు. ఈ కేసులో కిషోర్‌ను ఏ2గా చేర్చి, హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా నకిలీ ఇంటి పట్టాలు తీసుకుని మోసం చేశారంటూ ఆయనపై మరో కొత్త కేసు నమోదైంది.

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TAGGED:

POLICE CASE ON TURAKA KISHORE
MACHERLA YCP LEADER TURAKA KISHORE
తురకా కిషోర్‌పై పోలీసు కేసు
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ANOTHER CASE ON TURAKA KISHOR

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