ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగేలా దీక్ష - అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు

గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీసుస్టేషన్‌లో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు- ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగించారని అనుమతి లేకుండా దీక్ష చేపట్టి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించారని చర్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 6:47 PM IST

Case Registered Against Ambati Rambabu: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తరచూ ఏదో ఒక వివాదం సృష్టిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే అంబటిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు పోలీసు స్టేషన్​లలో కేసులు నమోదు కాగా తాజాగా గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీసు స్టేషన్​లో మరో కేసు నమోదైంది. ఈ నెల 18వ తేదీ శనివారం గుంటూరు కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న ధర్నా చౌక్​లో అంబటి రాంబాబు 12 గంటలు నిరాహార దీక్ష చేశారు. అయితే రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతం కావడం వల్ల ఇక్కడ దీక్ష చేయడానికి వీలు లేదని, ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం కలిగి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారని పోలీసులు చెప్పినప్పటికీ అంబటి రాంబాబు దీక్ష కొనసాగించారు.

దీంతో దీక్ష కొనసాగిన 12 గంటల పాటు కలెక్టరేట్, నగరంపాలెం, కంకరగుంటపై వంతెన మార్గాల్లో వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే నగరంపాలెం పోలీసులు అంబటి రాంబాబుపైన సెక్షన్ 125, 126 క్లాస్‌-2, 370, 292, 189 క్లాస్‌-2 తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. జనవరి 31న సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి రాంబాబు నివాసంపై దాడికి సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అంబటి రాంబాబు శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు నిరసన దీక్ష చేశారు.

2 కేసులు నమోదు: ఇటీవల అంబటి రాంబాబుపై నల్లపాడు పోలీసులు 2 కేసులు నమోదు చేశారు. గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై ఒకటి, పోలీసు విధులకు ఆటంకం కలిగించారని ఎస్సై ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై మరో కేసు పెట్టారు.

ఈ ఏడాది జనవరిలో గుంటూరులోని చిల్లీస్‌ సెంటర్‌ వద్ద రోడ్డుపై వెళ్తున్న ప్రజలను అంబటి రాంబాబు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ టీడీపీ కార్యకర్తలను చంపుతానని బెదిరించారు. బూతులతో తిడుతూ ఇక్కడ ఉంటే అంతుచూస్తానని అలజడి సృష్టించారు. చంద్రబాబును అసభ్యంగా దూషించారు. రాష్ట్రంలో అల్లర్లు, గొడవలు సృష్టించేలా కుట్ర పన్నారు. ముఖ్యమంత్రి పరువుకు భంగం కలిగేలా తిట్టినందున అంబటితో పాటు అతని వెంట ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై చర్యలు తీసుకోవాల’ని టీడీపీ నేత పిల్లి మాణిక్యరావు ఫిర్యాదులో కోరారు. దీనిపై పోలీసులు అంబటితో పాటు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై బీఎన్‌ఎస్‌ 126(2), 196(1), 352, 351(2), 292 రెడ్‌విత్‌ 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

నల్లపాడు ఎస్సై కె.రామకృష్ణ ఫిర్యాదు మేరకు అంబటిపై మరో కేసు పెట్టారు. ‘రాంబాబు చిల్లీస్‌ సెంటర్‌ సమీపంలోని ఎన్టీఆర్‌ విగ్రహం వద్ద టీడీపీ శ్రేణులు కట్టిన ఫ్లెక్సీని చింపడానికి ప్రయత్నించారు. ఉదయం 11.40 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రజల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగిస్తూ కారును రోడ్డుకు అడ్డంగా పెట్టడంతో ఇబ్బంది ఏర్పడింది. అక్కడే వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న నేను, మా సిబ్బంది రోడ్డుపై కారు ఆపొద్దని, ప్రజలకు ఆటంకం కలిగించొద్దని చెప్పినా వినలేదు.

‘ఏంట్రా మీరు చెప్తే నేను వినాలా. నేను కారును రోడ్డు మీద నుంచి తీయను’ అంటూ మా విధులకు ఆటంకం కలిగించారు. కారులోంచి దిగే ప్రయత్నం చేస్తూ బలంగా కారు డోర్‌ నెట్టడంతో నాకు తగిలింది. అనంతరం మా సిబ్బందితో కలసి ఆయన్ను అక్కడి నుంచి పంపించేశాన’ని ఎస్సై ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తమ విధులకు ఆటంకం కలిగించి, ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగించినందుకు రాంబాబుపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ మేరకు సీఐ వంశీధర్‌ 126(2), 132 బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్ల కింద రాంబాబు ఏ1గా కేసు నమోదు చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

