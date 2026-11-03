ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘన - పులివెందులలో వైఎస్ జగన్పై కేసు నమోదు
Police Case on YS Jagan in Pulivendla: వైఎస్ జగన్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పులివెందులలో ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు ఆయనపై కేసు నమోదైంది.
పులివెందులలో జగన్పై కేసు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:35 AM IST
పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్పై కేసు నమోదైంది. పోలింగ్ రోజు పులివెందుల మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద జగన్ ధర్నా చేశారు. ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ధర్నా చేశారని ఈ మేరకు ఆయనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.