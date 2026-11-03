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ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘన - పులివెందులలో వైఎస్​ జగన్‌పై కేసు నమోదు

Police Case on YS Jagan in Pulivendla: వైఎస్​ జగన్​పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పులివెందులలో ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు ఆయనపై కేసు నమోదైంది.

Police Case on YS Jagan
పులివెందులలో జగన్​పై కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2026 at 9:35 AM IST

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పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌పై కేసు నమోదైంది. పోలింగ్‌ రోజు పులివెందుల మున్సిపల్‌ కార్యాలయం వద్ద జగన్ ధర్నా చేశారు. ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ధర్నా చేశారని ఈ మేరకు ఆయనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

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AP LOCAL BODY ELECTIONS
YS JAGAN VIOLATING ELECTION RULES
POLICE CASE ON YS JAGAN
పులివెందులలో వైఎస్ జగన్​పై కేసు

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