పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ దొంగ ఓట్లకు పన్నాగం - పెద్దఎత్తున పట్టుబడ్డ ఓటర్ స్లిప్పులు, నకిలీ ఆధార్ కార్డులు
Fake Aadhaar Cards Bust Anantapur: రాప్తాడు నియోజకవర్గం ప్రసన్నాయపల్లిలో పెద్దఎత్తున ఓటర్ స్లిప్పులు, నకిలీ ఆధార్కార్డులు వెలుగుచూశాయి. ఈ మేరకు మీసేవ కేంద్రంపై పోలీసులు దాడి చేయగా ఈ విషయం బయటపడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:38 PM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గం ప్రసన్నాయపల్లి పంచాయతీ చిన్మయనగర్లోని ఓ మీసేవా కేంద్రంలో పెద్దఎత్తున ఓటర్ స్లిప్పులు, నకిలీ ఆధార్కార్డులు వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. ప్రస్తుత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో దొంగ ఓట్లు వేయించేందుకే కొందరు వీటిని తయారు చేయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు శనివారం రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో మీసేవా కేంద్రంపై దాడి చేయగా ఈ బాగోతం బయటపడింది.
ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు నకిలీ ఆధార్కార్డులు, కొన్ని పెన్డ్రైవ్లు, ఓటర్ జాబితాలు, ప్రింటర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరోవైపు పెన్డ్రైవ్లో వేలల్లోనే నకిలీ ఆధార్కార్డు నమూనాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇతర ప్రాంతాల వ్యక్తుల ఫొటోలకు ఇక్కడి చిరునామాలను జోడించి, ఓటర్ స్లిప్పుల ఆధారంగా నకిలీ ఆధార్కార్డులు సృష్టించి వాటి ద్వారా దొంగ ఓట్లు వేసేందుకు కుట్రకు తెరలేపినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే ఈ తరహా ఓటర్ స్లిప్పులు, నకిలీ ఆధార్కార్డులను ప్రసన్నాయపల్లిలోని కళాకారుల కాలనీ, చిన్మయనగర్తో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ పంపిణీ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారమంతా ఓ వైఎస్సార్సీపీ నేత కనుసన్నల్లో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రసన్నాయపల్లికే చెందిన ఈయణ్ని ఆధిపత్య పోరులో భాగంగా గతంలో ఆ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసినా ఇటీవల తిరిగి క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
పోలీసులు మీసేవా కేంద్రం నిర్వాహకుడిని ప్రశ్నించగా ‘వాళ్లు చెప్పారు. నేను చేశాను’ అని బదులిచ్చినట్లు తెలిసింది. కాగా పోలీసులు మీసేవా కేంద్రంపై దాడి చేయడం అక్కడి వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్న విషయం తెలుసుకున్న కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు స్టేషన్ వద్ద గుమికూడటం గమనార్హం.
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