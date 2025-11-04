సైబర్ నేరగాళ్లకు ఝలక్! డిజిటల్ అరెస్టు మోసాన్ని చేధించిన ఏలూరు పోలీసులు
ఆన్లైన్ ద్వారా నగదు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - మహిళా న్యాయవాది వద్ద నుంచి కొల్లగొట్టిన డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో వేరే ఖాతాలకు చేరకుండానే నియంత్రణ
Police Bust Digital Arrest Scam in Eluru At West Godavari District: ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన మహిళా న్యాయవాది డిజిటల్ అరెస్టు ఉదంతం సంచలనమైంది. అయితే ఈ కేసులో ఆమె డిజిటల్ అరెస్టులో ఉండగానే పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి ఓ నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. ఇతను ఇచ్చిన సమాచారంతో సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠా గుట్టంతా రట్టయింది.
ఒకవైపు నేరగాళ్లతో మాట్లాడిస్తూనే మరోవైపు నుంచి నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరించారు. ఆమె నుంచి నేరగాళ్లు కొల్లగొట్టినటువంటి మొత్తాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో వేరే ఖాతాలకు చేరకుండానే బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసి చివరకు సైబర్ నేరగాళ్లకేన దిమ్మతిరిగే ఝలక్ ఇచ్చారు. ఈ కేసులో నిందితుల ముఠా వివరాలను శనివారం అమరావతిలో పోలీసులు వెల్లడించారు.
సైబర్ నేరగాళ్లకు పోలీసుల ఝలక్: డిజిటల్ అరెస్టులో ఉన్న ఆ మహిళా న్యాయవాది కొద్దిరోజుల క్రితం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఎస్పీ కె.ప్రతాప్ శివకిశోర్కు మొరపెట్టుకున్నారు. తనను డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో నేరగాళ్లు బెదిరిస్తున్నారనీ, డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలో వేయించుకున్నారనీ, ఇంకా డబ్బులు వేయాలని బెదిరిస్తున్నారని సమాచారం పంపారు. స్పందించిన ఎస్పీ ఆ రాత్రి సమయంలోనే టూటౌన్ స్టేషన్కు చేరుకుని సివిల్ దుస్తుల్లో కొందరు పోలీసులను పంపారు.
అప్పటికీ ఆమెతో సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠా బెదిరింపులకు పాల్పడుతూనే ఉంది. అది చూసిన పోలీసులు వీడియోకాల్లో వారికి కనిపించకుండా ఆమెతో మాట్లాడిస్తూ మరోవైపు ఆమె నుంచి ఏయే బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బులు జమయ్యాయో తెలుసుకుని అక్కడి నుంచి ఓ బృందం బయటకు వచ్చి ఆరా తీసింది. బెంగళూరులోని ఎస్ బ్యాంకులో ఖాతా కలిగిన హసన్ అనే వ్యక్తికి ఈ డబ్బులు జమయ్యాయని తెలుసుకొంది.
బెంగళూరులో నేరగాళ్లను పట్టుకున్న పోలీసులు: హసన్ను అదుపులోకి తీసుకోవటానికి ఎస్పీ బెంగళూరులో ఉన్న తన బ్యాచ్మేట్ ఐపీఎస్ అధికారి సహకారం తీసుకున్నారు. అక్కడకు వెళ్లిన ఏలూరు పోలీసు బృందానికి బ్యాంకు రికార్డులలో ఉన్నటువంటి చిరునామాను అక్కడి ఐపీఎస్ అధికారి తెలుసుకుని చెప్పారు. దాని ప్రకారం పోలీసులు వెళ్లి చూడగా ఇల్లును ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు.
నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్: అనంతరం బ్యాంకు ఖాతాలో ఉన్న ఫొటోతో ఆరా తీయగా అక్కడికి రెండు, మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటున్నట్లు సమాచారమిచ్చారు. ఓ రోజు నమాజు ప్రదేశానికి రాగానే కాపుకాసి హసన్ను పట్టుకుని ఏలూరుకు తీసుకొచ్చారు. ఇలా ఆమెను బెదిరించిన నేరగాళ్లను ఏలూరు పోలీసులు పట్టుకోగలిగారు. నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించటంతో ప్రస్తుతం వీరందరూ ఏలూరు జిల్లా జైలులో ఉన్నారు.
