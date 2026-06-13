ఫేషియల్ గ్లో పౌడర్ పేరిట డ్రగ్స్ తయారీ - ముఠా గుట్టు రట్టుచేసిన పోలీసులు
మాదక ద్రవ్యాల తయారీ ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన పోలీసులు - అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ తయారీ ముఠా సభ్యుడు సహా ఇద్దరు అరెస్టు - 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
Published : June 13, 2026 at 12:19 PM IST
Drug manufacturing gang busted in Rangareddy : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం బాటసింగారంపై తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ అధికారులు, హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ బృందం, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోని అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పోలీసులు, ఎల్బీనగర్ జోన్ క్లూస్ టీం మెరుపుదాడి చేసి మాదకద్రవ్యాల తయారీ ముఠా గుట్టు రట్టు చేశారు. దశాబ్దానికి పైగా నేర చరిత్ర కలిగిన అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ తయారీ ముఠా సభ్యుడు సహా ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. రూ.50 లక్షల విలువైన 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్తో పాటు రసాయనాలను, తయారీ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా,
ఫేషియల్ గ్లో పౌడర్ తయారీ పేరిట : ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సూర్యాపేట జిల్లా తిరుమలగిరికి చెందిన ఫైనాన్స్ వ్యాపారి కీసరి మత్స్యగిరి అలియాస్ నరేశ్ మెఫెడ్రోన్ మాదక ద్రవ్యం తయారు చేసే అంతర్జాతీయ ముఠాలో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ముఠాలోని ఇతర సభ్యులు సంతోశ్సింగ్ అలియాస్ రాజు, విజయ్, అశ్వినీ పాఠక్ తదితరులతో కలిసి 2015 నుంచి దేశమంతటా మాదక ద్రవ్యాల తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేశాడు. పలుమార్లు పట్టుబడి జైలుకు సైతం వెళ్లివచ్చాడు. ఫేషియల్ గ్లో పౌడర్ తయారీ పేరిట యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరుకు చెందిన రావుల మహేశ్ అనే వ్యక్తిని సంప్రదించాడు. మామిడి తోటలో వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్న అతడికి రూ.10 వేల జీతం ఇస్తానని ఆశచూపాడు. ప్రభాకర్ అనే వ్యక్తి నుంచి ముడి పదార్థాలు, పరికరాలు, రసాయనాలను రూ.60 వేలకు కొన్నాడు. వాటిని మహేశ్ వాచ్మెన్గా పని చేస్తున్న మామిడి తోటలోని షెడ్డుకు తరలించాడు.
అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు : అక్కడ రెండు కిలోల ముడి మెఫెడ్రోన్, దాని నుంచి శుద్ధి చేసిన 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్ తయారు చేశాడు. గురువారం రాత్రి సూర్యాపేటకు తరలించి, విక్రయించేందుకు రంగారెడ్డి జిల్లా బాటసింగారంలోని శ్రీసాయి హెచ్ఎండీఏ వేబ్రిడ్జి కార్యాలయం సమీపానికి కీసరి మత్స్యగిరి, మోత్కూర్కు చెందిన నిమ్మల నరేశ్ చేరుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు శుక్రవారం వారిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం తయారీ కేంద్రంలో పరికరాలు, రసాయనాలు, కారు, మూడు మొబైల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న విజయ్, సంతోశ్, ప్రభాకర్ కోసం గాలిస్తున్నారు.
రూటు మారుస్తున్న డ్రగ్స్ ముఠాలు : మత్తు పదార్థాల స్మగ్లింగ్లో డ్రగ్స్ ముఠాలు రోజురోజుకూ కొత్త మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నాయి. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో లావాదేవీలతో పట్టుబడుతుండటంతో రూటుమార్చుతున్నారు. సిగ్నల్, సెషన్ యాప్ల ద్వారా లావాదేవీలు కొనసాగిస్తున్నారు. అక్కడ జరిగే చీకటి కార్యకలాపాలు గుర్తించడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. గతంలో నైజీరియన్లు, స్థానిక ఏజెంట్లు, డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిలో సరుకు కొనుగోలుదారులకు మత్తుపదార్థాలను అందించేవారు. ఇటీవల కాలంలో పోలీసుల నిఘా పెరగడంతో ఇప్పుడు యాప్లను వేదికగా మలచుకున్నట్లుగా పేర్కొంది. సింథటిక్ మాదక ద్రవ్యాలు, గంజాయిలో 90 శాతం యాప్ల్లోనే హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుతున్నట్టు గుర్తించారు. నగరంలో ఇప్పటికే బంజాబాహిల్స్, మాదాపూర్, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో ఇటీవల పట్టుబడిన మత్తుబాబుల మొబైల్స్ పరిశీలించినప్పుడు లోగుట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది.
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