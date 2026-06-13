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ఫేషియల్​ గ్లో పౌడర్ పేరిట డ్రగ్స్ తయారీ​ - ముఠా గుట్టు రట్టుచేసిన పోలీసులు

మాదక ద్రవ్యాల తయారీ ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన పోలీసులు - అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్‌ తయారీ ముఠా సభ్యుడు సహా ఇద్దరు అరెస్టు - 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్‌ స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

Drug manufacturing gang busted in Rangareddy
Drug manufacturing gang busted in Rangareddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 12:19 PM IST

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Drug manufacturing gang busted in Rangareddy : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​ మండలం బాటసింగారంపై తెలంగాణ ఈగల్​ ఫోర్స్ అధికారులు, హైదరాబాద్​ నార్కోటిక్స్​ బృందం, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్​ పరిధిలోని అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​ పోలీసులు, ఎల్బీనగర్​ జోన్​ క్లూస్​ టీం మెరుపుదాడి చేసి మాదకద్రవ్యాల తయారీ ముఠా గుట్టు రట్టు చేశారు. దశాబ్దానికి పైగా నేర చరిత్ర కలిగిన అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్​ తయారీ ముఠా సభ్యుడు సహా ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. రూ.50 లక్షల విలువైన 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్​తో పాటు రసాయనాలను, తయారీ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా,

ఫేషియల్​ గ్లో పౌడర్​ తయారీ పేరిట : ఈగల్​ ఫోర్స్​ పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సూర్యాపేట జిల్లా తిరుమలగిరికి చెందిన ఫైనాన్స్​ వ్యాపారి కీసరి మత్స్యగిరి అలియాస్​ నరేశ్​​ మెఫెడ్రోన్​​ మాదక ద్రవ్యం తయారు చేసే అంతర్జాతీయ ముఠాలో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ముఠాలోని ఇతర సభ్యులు సంతోశ్​​సింగ్​ అలియాస్​ రాజు, విజయ్​, అశ్వినీ పాఠక్​ తదితరులతో కలిసి 2015 నుంచి దేశమంతటా మాదక ద్రవ్యాల తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేశాడు. పలుమార్లు పట్టుబడి జైలుకు సైతం వెళ్లివచ్చాడు. ఫేషియల్​ గ్లో పౌడర్​ తయారీ పేరిట యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరుకు చెందిన రావుల మహేశ్​ అనే వ్యక్తిని సంప్రదించాడు. మామిడి తోటలో వాచ్​మెన్​గా పనిచేస్తున్న అతడికి రూ.10 వేల జీతం ఇస్తానని ఆశచూపాడు. ప్రభాకర్​ అనే వ్యక్తి నుంచి ముడి పదార్థాలు, పరికరాలు, రసాయనాలను రూ.60 వేలకు కొన్నాడు. వాటిని మహేశ్​ వాచ్​మెన్​గా పని చేస్తున్న మామిడి తోటలోని షెడ్డుకు తరలించాడు.

అరెస్ట్​ చేసిన పోలీసులు : అక్కడ రెండు కిలోల ముడి మెఫెడ్రోన్​, దాని నుంచి శుద్ధి చేసిన 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్​ తయారు చేశాడు. గురువారం రాత్రి సూర్యాపేటకు తరలించి, విక్రయించేందుకు రంగారెడ్డి జిల్లా బాటసింగారంలోని శ్రీసాయి హెచ్​ఎండీఏ వేబ్రిడ్జి కార్యాలయం సమీపానికి కీసరి మత్స్యగిరి, మోత్కూర్​కు చెందిన నిమ్మల నరేశ్​​ చేరుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు శుక్రవారం వారిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి 750 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్​ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం తయారీ కేంద్రంలో పరికరాలు, రసాయనాలు, కారు, మూడు మొబైల్స్​ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న విజయ్​, సంతోశ్​​, ప్రభాకర్​ కోసం గాలిస్తున్నారు.

రూటు మారుస్తున్న డ్రగ్స్​ ముఠాలు : మత్తు పదార్థాల స్మగ్లింగ్​లో డ్రగ్స్​ ముఠాలు రోజురోజుకూ కొత్త మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నాయి. ఫేస్​బుక్​, వాట్సా​ప్​లో లావాదేవీలతో పట్టుబడుతుండటంతో రూటుమార్చుతున్నారు. సిగ్నల్​, సెషన్​ యాప్​ల ద్వారా లావాదేవీలు కొనసాగిస్తున్నారు. అక్కడ జరిగే చీకటి కార్యకలాపాలు గుర్తించడం పోలీసులకు సవాల్​గా మారింది. గతంలో నైజీరియన్లు, స్థానిక ఏజెంట్లు, డెడ్​డ్రాప్​ పద్ధతిలో సరుకు కొనుగోలుదారులకు మత్తుపదార్థాలను అందించేవారు. ఇటీవల కాలంలో పోలీసుల నిఘా పెరగడంతో ఇప్పుడు యాప్​లను వేదికగా మలచుకున్నట్లుగా పేర్కొంది. సింథటిక్​ మాదక ద్రవ్యాలు, గంజాయిలో 90 శాతం యాప్​ల్లోనే హైదరాబాద్​ నగరానికి చేరుతున్నట్టు గుర్తించారు. నగరంలో ఇప్పటికే బంజాబాహిల్స్​, మాదాపూర్​, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో ఇటీవల పట్టుబడిన మత్తుబాబుల మొబైల్స్​ పరిశీలించినప్పుడు లోగుట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది.

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TAGGED:

RANGAREDDY DRUGS CAUGHT
DRUG RACKET BUSTED IN RANGAREDDY
POLICE RAIDS IN RANGAREDDY
రంగారెడ్డి జిల్లాలో డ్రగ్స్​ కలకలం
RANGAREDDY DRUGS GANG ARREST

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